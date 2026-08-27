Chubut: un violento aluvión hizo colapsar un tramo clave de la Ruta Provincial 71 y hay riesgo de nuevos desprendimientos

SAN CARLOS DE BARILOCHE.― Un violento aluvión registrado durante anoche provocó el colapso de un tramo clave de la Ruta Provincial 71, obligando al corte total de la circulación dentro del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

La interrupción vial se localiza de manera específica en el sector comprendido entre Cume Hue y la Seccional Arrayanes, a unos 70 km de la ciudad de Esquel. La gravedad del evento motivó una alerta urgente de la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut emitida a las 21.45 de anoche, informando la restricción absoluta para todo tipo de vehículos.

El colapso de un tramo clave de la Ruta Provincial 71

Con las primeras horas de luz de hoy, equipos técnicos pudieron constatar de forma precisa la magnitud de los destrozos en la infraestructura vial. Las inspecciones en el lugar revelaron que la fuerza del aluvión socavó severamente gran parte del ancho de la calzada, ocasionando la pérdida total de sustento del camino en un sector crítico del trayecto.

Riesgo de más desprendimientos

Ante el severo nivel de deterioro de la ruta y el riesgo latente de que ocurran nuevos desprendimientos de tierra, la circulación vehicular continuará totalmente interrumpida hasta nuevo aviso. En la zona afectada se encuentra trabajando personal de la Administración de Vialidad Provincial, abocado a evaluar la estabilidad del terreno para planificar las futuras tareas de reparación.

Este desastre de infraestructura se encuadra en un contexto de condiciones climáticas adversas que golpean a la región cordillerana y norpatagónica. La zona oeste de Chubut atravesó una jornada compleja bajo una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad, que se extendió desde anoche hasta la madrugada de hoy.

El fenómeno afectó de forma directa a las cordilleras de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer, con acumulados de nieve de entre 10 y 30 centímetros, presentándose en forma de lluvias y agua-nieve en las áreas más bajas de la comarca.

El panorama no da tregua en Chubut y se anticipa un escenario meteorológico aún más complejo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por vientos persistentes del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, acompañados de ráfagas extremas que podrían superar los 90 km/h.

Asimismo, se determinó otra alerta amarilla desde hoy a las 21 hasta la madrugada de mañana, lapso en el que se prevén lluvias continuas con acumulados estimados de 30 a 50 milímetros, con alta probabilidad de caída de nieve en las cotas más elevadas. La alerta amarilla por lluvias intensas también rige para el sur neuquino y la zona andina rionegrina.

Frente a la inestabilidad de las laderas y las alertas climáticas vigentes, las autoridades del Parque Nacional Los Alerces y las fuerzas viales reiteraron el llamado a los residentes y turistas a abstenerse de circular hacia la zona del desastre. Es obligatorio respetar los puntos de control instalados y consultar la transitabilidad de las rutas de la comarca antes de intentar realizar cualquier traslado por la región.