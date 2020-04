Ciberpatrullaje: hizo un chiste sobre saqueos en Twitter y le abrieron una causa

Luego de enterarse que no iba a recibir el Ingreso Familiar por Emergencia, el joven tuiteó un chiste. Ahora le abrieron una causa por supuesta incitación a saqueos. Crédito: Twitter @kevinguerra99

Luego de enterarse que el Gobierno no le había otorgado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) , Kevin Guerra escribió un chiste en Twitter: "Che qué onda los que no cobramos el bono de 10.000 pesos, ¿sigue en pie lo del saqueo no?".

El comentario irónico del joven, que tiene unos 700 seguidores en la red social, fue detectado días atrás por la división de ciberpatrullaje que comanda el Ministerio de Seguridad . Como consecuencia, un fiscal de la ciudad de Balcarce, donde vive Kevin, le abrió una causa por "instigación a cometer un delito".

El comentario de Guerra era, en realidad, la réplica a un meme. Según explicó él mismo, el tuit era simplemente una humorada que surgió de la amarga noticia de no acceder al IFE que, siendo comisionista, iba a mitigar los efectos que la cuarentena por coronavirus tuvo en su economía personal.

Al igual que Guerra, un hombre de 35 años oriundo de Santa Clara del Mar enfrentó consecuencias legales por su actividad virtual. En este caso, fue por hacer circular mediante contactos de Whatsapp un mensaje con el que se llamaba a saquear comercios . Luego de ser denunciado por un vecino, la justicia intervino.

El fiscal Rodolfo Moure confirmó a LA NACION que en ambos casos no hubo detención sino traslados a la Delegación Departamental de Investigaciones para cumplir con la notificación a los acusados por el delito de intimidación pública contemplado en el artículo 211 del Código Penal, que prevé condenas de entre dos y seis años de prisión.

Días atrás, la Ministra de Seguridad Sabina Frederic , había anunciado que el Estado tenía intenciones de monitorear "el humor social" a través del ciberpatrullaje de redes sociales. Horas más tarde, aclaró que el fin era "evitar la posible comisión de delitos" .