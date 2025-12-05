Verano en Bariloche: los precios de los alojamientos, las expectativas y el segmento de turistas que cayó

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A pocos días de que en el Centro Cívico de esta ciudad se enciendan las luces del árbol de Navidad, este destino vive, al mismo tiempo, un cierre de año positivo y un inicio prometedor de temporada. En un mes en que las definiciones están a la orden del día, Bariloche espera un enero con una ocupación hotelera que ronde o supere el 80%.

“Avizoramos una temporada de verano muy similar a la anterior, en cuanto a movimiento turístico, gasto promedio y estadías y pernoctes promedio. En 2025 notamos una caída significativa en los pernoctes, que históricamente estuvo cerca de cinco noches y hoy roza las tres noches. Lo mismo sucede con el gasto promedio que realizan los turistas, algo que está en sintonía con la realidad económica del país: en la medida que los bolsillos tienen menor poder adquisitivo, se van relegando gastos o haciendo una evaluación muy racional de dónde invertir el dinero”, aseguró a LA NACION Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb).

Bariloche sigue manteniendo un buen volumen de visitantes, con más de 1,5 millón de turistas este año. De todos modos, todos los que trabajan en hotelería y gastronomía vienen notando que se quedan menos días y consumen menos productos turísticos en destino. Tras dos años de caída –como se experimenta en casi todos los destinos turísticos del país–, esta ciudad logra sostener aún sus niveles de operación, a partir de una oferta muy amplia.

Los turistas se quedan, en promedio, tres noches en Bariloche CHIWIFOTO

Turismo internacional

“Por otro lado, el público que hoy visita Bariloche se circunscribe casi únicamente al segmento nacional, con pocos arribos de extranjeros en relación con los valores históricos. Lo venimos midiendo desde hace dos años, somos un país muy caro medido en dólares, en relación con el resto de los países de la región. Eso nos vuelve poco atractivos para los extranjeros”, sumó Lago.

Algo similar ocurre con los turistas nacionales: con valores en dólares tan altos en la Argentina, se vuelve atractivo viajar al exterior. Eso se da de forma sostenida en la balanza turística. “Los operadores y agentes de viaje cuentan que de diez personas que consultan en agencias, solo una está averiguando por un destino nacional. La Argentina se convirtió en un país emisivo de turistas, no receptivo, algo que impacta en ciudades como Bariloche de forma notable”, explicó el presidente de la Aehgb.

De todas formas, las expectativas hablan de mucho movimiento y buenos niveles de ocupación, similares a los del verano pasado (cuando se mantuvo alrededor del 85%) y muy parecidos a los del último invierno. Las reservas para enero vienen lentas, pero se trata de un fenómeno al que los hoteleros vienen acostumbrándose desde la pandemia: los visitantes reservan primero los aéreos y, muy sobre la fecha del viaje, terminan por definir el alojamiento y algún servicio turístico, como excursiones, transfers o actividades. Para febrero, hay una mayor incertidumbre, ya que la concreción de reservas es mucho más baja aún.

Una búsqueda en plataformas como Booking o Trivago permite tener una idea de precios, más allá de que las categorías son múltiples. En hoteles, una estadía para dos personas entre el 17 y el 24 de enero, por ejemplo, va desde los 590.000 pesos (monoambiente a 400 metros del centro, con desayuno, en hotel 3 estrellas) hasta 4.600.000 pesos (monoambiente a un km del centro, con desayuno, en un hotel 4 estrellas). En la categoría casas y departamentos, hay opciones entre 460.000 pesos (un monoambiente a cinco km del centro, en base doble, en la misma fecha) y 8.000.000 pesos (una casa de cinco dormitorios a 11 km del centro).

El Bolsón

En norpatagonia, el otro gran destino clásico rionegrino para quienes disfrutan de la montaña es El Bolsón. “Estamos con mucha expectativa, porque hemos recibido muchas consultas. Además, estos últimos fines de semana tuvimos un buen nivel de ocupación. Eso nos marca que tendremos una temporada exitosa. Sí sabemos que la gente no reserva con mucha anticipación. De todos modos, proyectamos una excelente temporada, que podría superar el 85% de ocupación”, señaló Sofía Seroff, subsecretaria de Turismo de esa localidad andina.

Rappel, una de las actividades para hacer en El Bolsón Gentileza

En El Bolsón también genera mucho entusiasmo la reapertura del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (Anprale), una zona que hace 10 meses experimentó un voraz incendio forestal que afectó unas 4000 hectáreas de bosque. Nuevas pasarelas y estrictas condiciones de ingreso permiten ahora que los turistas emprendan senderos de trekking y se alojen en una interconectada red de refugios de montaña.

Un relevamiento en el sector privado permite saber algunos precios de alojamiento en El Bolsón. Hospedarse en casas o departamentos para cuatro personas cuesta, en promedio, 95.000 pesos por día. Las cabañas cuádruples rondan los 130.000 pesos diarios, mientras que una habitación de hotel para cuatro pasajeros se ubica cerca de los 115.000 pesos. Además, en promedio, una habitación compartida en un hostel vale 26.000 pesos por persona, y en un camping se pagan 10.000 pesos. Desde la Subsecretaría de Turismo de esa ciudad recomiendan consultar los alojamientos registrados en el sitio oficial www.turismoelbolson.gob.ar antes de reservar.

Más allá de los alojamientos, en El Bolsón se consiguen actividades como canopy por 45.000 pesos (mayores) y cabalgatas de una hora por 25.000 pesos. Hay atractivos con entradas de entre 3000 y 5000 pesos, mientras que una comida, con plato principal, bebida y postre, cuesta en promedio unos 22.000 pesos.

San Martín de los Andes y Villa La Angostura

Los principales destinos cordilleranos neuquinos también esperan una buena temporada de verano. “Las expectativas son buenas, estamos viviendo una primavera con muy buena ocupación y hay buena cantidad de consultas y reservas para el verano”, contó Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes.

En esa localidad a orillas del lago Lacar los valores de hoteles de tres estrellas rondan los 75.000 pesos por persona, mientras que las cabañas de dos estrellas se ubican en 30.000 pesos por persona, lo mismo que los apart hoteles. A su vez, las excursiones valen, en promedio, 80.000 pesos por persona y cada comida cuesta alrededor de 10.800 pesos por persona. Eso implica un gasto promedio por día por visitante de entre 130.000 y 200.000 pesos.

Raffting en San Martín de los Andes Gentileza

Unos 110 km al sur de San Martín de los Andes y a 90 km de Bariloche, Villa La Angostura palpita un enero con buena ocupación. El termómetro está en los múltiples eventos deportivos recientes (como el Gran Fondo Siete Lagos, el K42 y, en estos días, la carrera El Cruce, que imantó más de 8000 corredores), que colmaron los establecimientos hoteleros, sobre todo, de tres, cuatro y cinco estrellas.

“Para las Fiestas de fin de año ya tenemos una ocupación real del 50%, que es muy buena, y para enero estamos en un 40%. Eso indica que será una buena temporada”, aseguró Ignacio Robert, secretario de Turismo de Villa La Angostura. En algunos alojamientos de alta categoría la proyección es incluso mejor: “Para enero tenemos un 70% de ocupación y se espera llegar a un 90%. Para febrero estamos en un 50%”, advirtieron desde La Escondida, en Bahía Manzano. En la ciudad neuquina, se consigue alojamiento a partir de los 70 u 80 dólares (habitación doble).

Como sucede en otros destinos patagónicos, los protagonistas de la industria saben que el cambio no los favorece en comparación con destinos internacionales, por lo que han realizado un fuerte trabajo para sostener los precios del año pasado en hotelería, para lograr ser más competitivos. Así, clásicos como Bariloche, El Bolsón, San Martín de los Andes y Villa La Angostura esperan que los turistas no encuentren tanta diferencia de tarifas a la hora de comparar y definir sus vacaciones.