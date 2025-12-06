Avanza un frente de aire caliente con temperaturas extremas: cómo estará el clima este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta por el avance de una masa de aire caliente que afectará gran parte del centro y norte del territorio nacional. En tanto, se espera un brusco aumento de temperatura, con una mínima de 21°C y máxima de 30°C en la ciudad de Buenos Aires.

Según indicó el informe del organismo dependiente del ministerio de Defensa, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir de las primeras horas de la jornada. Se manifestará en forma de nubosidad variable a la madrugada, mientras que se despejará al llegar el mediodía.

Cómo continuará el clima durante el fin de semana largo

El domingo, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, marcado por nubosidad variable y temperaturas elevadas, al igual que el sábado.

De acuerdo a la información que brindó el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C. Además, el lunes feriado se espera una mínima de 18°C y una máxima de 26°C.

