Avanza un frente de aire caliente con temperaturas extremas: cómo estará el clima este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el fenómeno que ingresará al territorio nacional y se manifestará desde la mañana; cómo continuará el clima durante el fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió la llegada de la masa de calor y dio recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta por el avance de una masa de aire caliente que afectará gran parte del centro y norte del territorio nacional. En tanto, se espera un brusco aumento de temperatura, con una mínima de 21°C y máxima de 30°C en la ciudad de Buenos Aires.

Según indicó el informe del organismo dependiente del ministerio de Defensa, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir de las primeras horas de la jornada. Se manifestará en forma de nubosidad variable a la madrugada, mientras que se despejará al llegar el mediodía.

SMN: el mapa de la Argentina
Cómo continuará el clima durante el fin de semana largo

El domingo, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, marcado por nubosidad variable y temperaturas elevadas, al igual que el sábado.

De acuerdo a la información que brindó el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C. Además, el lunes feriado se espera una mínima de 18°C y una máxima de 26°C.

SMN region por region
SMN region por region

Recomendaciones del SMN para evitar un golpe de calor

  • Tomar mucha agua durante todo el día.
  • Consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y personas mayores.
