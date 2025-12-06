Avanza un frente de aire caliente con temperaturas extremas: cómo estará el clima este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el fenómeno que ingresará al territorio nacional y se manifestará desde la mañana; cómo continuará el clima durante el fin de semana largo
- 2 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta por el avance de una masa de aire caliente que afectará gran parte del centro y norte del territorio nacional. En tanto, se espera un brusco aumento de temperatura, con una mínima de 21°C y máxima de 30°C en la ciudad de Buenos Aires.
Según indicó el informe del organismo dependiente del ministerio de Defensa, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir de las primeras horas de la jornada. Se manifestará en forma de nubosidad variable a la madrugada, mientras que se despejará al llegar el mediodía.
Cómo continuará el clima durante el fin de semana largo
El domingo, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, marcado por nubosidad variable y temperaturas elevadas, al igual que el sábado.
De acuerdo a la información que brindó el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C. Además, el lunes feriado se espera una mínima de 18°C y una máxima de 26°C.
Recomendaciones del SMN para evitar un golpe de calor
- Tomar mucha agua durante todo el día.
- Consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y personas mayores.
