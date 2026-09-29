Científicos del Conicet crearon un método seguro que promete reemplazar una sustancia tóxica en metales por un aditivo de cocina

Científicos del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas y Recubrimientos (Cidepint), perteneciente al Conicet, la UNLP y la CICPBA, trabajan en el perfeccionamiento de una técnica para el recubrimiento de piezas metálicas. El objetivo central del equipo consiste en eliminar el cianuro del proceso de galvanoplastia, una práctica industrial que utiliza este componente altamente tóxico.

La iniciativa, denominada “Cobreado sin cianuro: mejor adherencia”, responde a la necesidad urgente de reducir peligros ambientales y humanos vinculados a la manipulación de sustancias químicas peligrosas. La investigación, seleccionada en 2025 por el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, recibió financiamiento para la adquisición de instrumental avanzado que acelera los ensayos actuales.

Paola Pary, Pablo Seré y Walter Egli son los responsables del proyecto de cobreado sin cianuro Conicet

La galvanoplastia, o electrodeposición, recubre objetos metálicos con una capa de otro metal para mejorar la resistencia ante la corrosión o el desgaste. Este procedimiento es fundamental en la fabricación de grifería, joyería, componentes electrónicos y piezas mecánicas. El cobre es uno de los elementos predilectos para este acabado, aunque su aplicación técnica requiere cianuro para asegurar la adherencia correcta del metal sobre el sustrato.

El uso de este compuesto implica riesgos sanitarios extremos debido a la posible formación de ácido cianhídrico, un gas letal en caso de accidentes o derrames químicos. Walter Egli, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y líder del proyecto, explica los riesgos: “Los baños de cianuro son muy alcalinos, y mientras el pH se mantiene estable, son seguros. El problema es que puede acidificarse si se mezcla con soluciones de otros procesos, y entonces desprende este vapor extremadamente venenoso llamado ácido cianhídrico”.

Los científicos ya disponen del equipo electroquímico para acelerar la investigación Conicet

El equipo científico logró avances notables mediante el empleo de glutamato monosódico, un aditivo alimentario común que permite sustituir el cianuro de forma eficiente. Esta propuesta, bautizada como CuGlu, demostró resultados positivos en pruebas de laboratorio y en entornos industriales reales con piezas de acero estándar. No obstante, los especialistas detectaron desafíos técnicos al trabajar con aleaciones de zamak y latón, los cuales resolvieron con la colaboración del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA). Un obstáculo adicional surgió con el acero inoxidable, donde el recubrimiento presentó fallas de adherencia ante cambios térmicos, lo cual obligó a profundizar el análisis físico-químico de las superficies.

Para superar estas dificultades, los investigadores adquirieron en Países Bajos un electrodo rotante de disco-anillo, pieza clave que completa la funcionalidad de su equipo bipotenciostato. Según Paola Pary, investigadora del Conicet, este instrumental permite realizar estudios sistemáticos de las interfases entre materiales con mayor precisión. “El equipo adquirido tiene un sistema de avanzada compatible con los softwares instalados en nuestro laboratorio, y que nos va a permitir completar estudios sistemáticos modificando variables de operación y reduciendo los tiempos”, sostiene la científica.

Con este equipo, esperan poder estudiar a fondo las fallas del proceso para poder perfeccionarlo Conicet

La mejora del proceso CuGlu ofrece ventajas competitivas a los talleres artesanales y pequeñas empresas, sectores que enfrentan mayores dificultades para el cumplimiento de los controles de seguridad exigidos por la normativa de residuos peligrosos. El trabajo de los especialistas del Cidepint representa un paso crucial para una industria que aún depende de procedimientos tradicionales. Pablo Seré, integrante del equipo, destaca que la transición resulta compleja debido a que la galvanoplastia con cianuro constituye un estándar robusto y antiguo. Pese a esto, el equipo mantiene la meta de transformar el sector con una solución original, segura y eficaz que permita erradicar el uso del tóxico en los procesos de acabado de metales a nivel global.