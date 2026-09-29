El Gobierno pedirá un arbitraje internacional por Malvinas; el juez Lijo verificará las billeteras virtuales de Adorni

El Gobierno pedirá un arbitraje internacional para impedir la explotación petrolera en Malvinas . La Casa Rosada intimó al Reino Unido a frenar la explotación petrolera en las islas, en particular el proyecto conocido como Sea Lion. El Gobierno sostiene que, en caso contrario, acudirá al tribunal internacional que regula el Derecho del Mar: en el comunicado, dijo que hay un saqueo ilegal de los recursos argentinos.

La Casa Rosada intimó al Reino Unido a frenar la explotación petrolera en las islas, en particular el proyecto conocido como Sea Lion. El Gobierno sostiene que, en caso contrario, acudirá al tribunal internacional que regula el Derecho del Mar: en el comunicado, dijo que hay un saqueo ilegal de los recursos argentinos. El Gobierno reúne a su mesa política. El encuentro en la Casa Rosada a partir de las 13 hs, encabezado por Karina Milei, se dará en medio de las diferencias planteadas por Patricia Bullrich. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Presupuesto 2027 y la agenda electoral serán algunos de los temas principales de la reunión.

El encuentro en la Casa Rosada a partir de las 13 hs, encabezado por Karina Milei, se dará en medio de las diferencias planteadas por Patricia Bullrich. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Presupuesto 2027 y la agenda electoral serán algunos de los temas principales de la reunión. El juez Lijo aceptó verificar las billeteras virtuales de Manuel Adorni . El magistrado le dio curso a un requerimiento del fiscal Pollicita. Amplió 14 años el rango temporal de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete porque el exfuncionario dice que fue a fines de los 90 cuando comenzó a generar el capital con el que compró las criptomonedas que, según él, explican su patrimonio.

El magistrado le dio curso a un requerimiento del fiscal Pollicita. Amplió 14 años el rango temporal de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete porque el exfuncionario dice que fue a fines de los 90 cuando comenzó a generar el capital con el que compró las criptomonedas que, según él, explican su patrimonio. El consumo de los hogares volvió a caer en agosto . La caída fue de 1,1% en la comparación interanual y retrocedió un 0,8% frente a julio, según el Indicador de Consumo elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Transporte y vehículos; y Recreación y cultura, fueron los rubros que más retrocedieron.

La caída fue de 1,1% en la comparación interanual y retrocedió un 0,8% frente a julio, según el Indicador de Consumo elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Transporte y vehículos; y Recreación y cultura, fueron los rubros que más retrocedieron. “La Virgen de la Tosquera”, elegida para representar a la Argentina en los Oscar 2027. La película dirigida por Laura Casabé, basada en relatos de Mariana Enríquez, fue seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para competir por un lugar entre las producciones nominadas a los premios que se van a entregar en marzo próximo en Hollywood. El 15 de diciembre se conocerá si pasa la primera preselección, y en enero se conocerán las cinco nominadas.

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