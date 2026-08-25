Científicos registran la temperatura más alta del mar: “El cambio climático se combina con un potente fenómeno de El Niño”

Los océanos registraron una temperatura promedio de la superficie de los mares del mundo de 21,1 °C, en los últimos días, una cifra que supera ligeramente los 21,09°C que se registraron en los primeros meses del 2024 y se encuentra muy por encima del promedio para esta época del año.

En este contexto, la doctora Samantha Burgess, subdirectora de Copernicus, sostuvo: “El Niño está aportando calor al sistema, pero lo hace sumándose a décadas de calentamiento provocado por el ser humano”. “Este récord es otra señal clara de que el océano está sometido a un estrés cada vez más grande”, agregó la especialista.

Debido al calentamiento de los mares, se pueden registrar consecuencias trascendentales, como el avance de fenómenos meteorológicos, aumento del nivel del mar y la vida marina puede verse afectada.

El Niño provoca aguas inusualmente cálidas en la superficie del océano Pacífico tropical oriental y central (BBC) NOAA

Para poder realizar la correcta medición de las temperaturas del mar, consignó BBC, se tiene en cuenta las temperaturas a 10m por debajo de la superficie del agua, con boyas, barcos y satélites para obtener una estimación a nivel global.

Los científicos remarcan que si bien no es una medición exacta, resulta alarmante que estas temperaturas se registren en este momento del año.

La llegada de el Niño y el efecto del cambio climático

“El hecho de que ya estemos rompiendo récords es un indicador temprano de cuán fuerte se está volviendo El Niño”, dijo el doctor Jeremy Grist, investigador principal del Centro Nacional de Oceanografía en Southampton (Reino Unido).

“Si todo sigue igual, podríamos esperar que el récord de temperatura oceánica se rompa nuevamente en marzo o abril de 2027”, sumó.

El doctor, al igual que otro especialistas subrayan que la temperatura de los océanos no solo preocupa por el momento del año en el cual se registra, sino que ocurre cuando el fenómeno de el Niño no llegó a su punto mas alto.

El Niño, es un fenómeno meteorológico que genera aguas inusualmente cálidas en la superficie del océano Pacífico tropical oriental y central, es por ello que las aguas con mayor temperatura en estas áreas tan extensas provocan que las temperaturas promedio también sean mas elevadas, según explicó BBC.

Los océanos del mundo alcanzaron la temperatura media más alta jamás registrada, mientras se ven afectados por el cambio climático provocado por el ser humano y por el creciente fenómeno meteorológico de El Niño (BBC) BBC

Por otro lado, los especialistas subrayan que el calentamiento en los océanos del mundo funcionan como una señal del creciente cambio climático provocado por el ser humano. En este marco, las aguas oceánicas absorben mas del 90% de calor atrapado por la emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad, especialmente por la quema de combustibles fósiles.