Cierre nocturno en la autopista Illia y un tramo de Cantilo por obras: horarios y desvíos

Esta noche de viernes, la autopista Illia, en sentido hacia el norte, y parte de Cantilo permanecerán cerradas entre las 22.00 y las 6.00 del sábado, debido al avance de las obras del Paseo Bajo Nivel y el Anillo Peatonal Pampa.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, durante ese lapso, Autopistas Urbanas (AUSA) cerrará el camino y el tránsito será derivado por Avenida Figueroa Alcorta o Avenida del Libertador, donde se podrá retomar Cantilo pasado el Aeroparque Jorge Newbery.

Desde las 22 y hasta las 6 del sábado, permanecerán cerradas la autopista Illia en sentido al norte y un tramo de la avenida Cantilo debido al avance de las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa Gentileza de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima

En el caso del tránsito pesado, se aplicará un corte en el Paseo del Bajo (sentido norte) a la altura de Retiro, por lo que la circulación será derivada por Costanera, Güiraldes y Cantilo.

El fin de semana la autopista volverá a ser habilitada, aunque permanecerán restringidos dos o tres carriles de la derecha para completar los trabajos iniciados. En sentido hacia el centro porteño, la Autopista Illia y la Avenida Lugones funcionarán con normalidad.

El proyecto del Paso Bajo Nivel Pampa contempla un cruce subterráneo de 540 metros bajo las vías del ferrocarril Belgrano Norte y las autopistas Lugones y Cantilo Genitleza de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima

El corte permitirá avanzar con la ejecución de los pilotes que sostendrán el anillo peatonal metálico previsto en el proyecto del Paso Bajo Nivel Pampa, que busca mejorar la conexión entre la Ciudad y el Río de la Plata.

Detalles del nuevo paso

La obra conectará de forma directa la Avenida Figueroa Alcorta con la Costanera mediante un paso bajo nivel que atravesará por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

El paso tendrá una extensión aproximada de 540 metros y contará con dos carriles por mano. Además, dispondrá de una altura superior a los cuatro metros para permitir la circulación del transporte público y de los vehículos de emergencia.

La obra contará con un anillo peatonal y ciclovía de 440 metros de recorrido, que permitirá atravesar la zona Gentileza de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima

El proyecto también se centrará en una pasarela elevada destinada a peatones y ciclistas para garantizar la seguridad vial en la zona. Se trata de un anillo metálico de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido que permitirá atravesar las autopistas y las vías ferroviarias sin interferir en el tránsito vehicular. La estructura, además de facilitar la movilidad, funcionará como mirador.

Debajo de ese anillo se desarrollará un paso peatonal con sectores de permanencia y distintos usos, con el objetivo de ofrecer un recorrido continuo y accesible.

Según el Gobierno porteño, la obra beneficiará de manera directa a más de 17.000 personas y mejorará la circulación de alrededor de 38.000 vehículos por día, al reducir demoras y distribuir mejor el tránsito en la zona.

Los trabajos forman parte del plan de infraestructura que impulsa el Gobierno porteño para reforzar la conexión entre los barrios del norte de la ciudad y el frente costero. Dentro de ese mismo esquema también avanza la ampliación del Puente Labruna, otra intervención orientada a mejorar el acceso hacia la Costanera.