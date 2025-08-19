Cinco pitbulls atacaron a un reconocido neurocirujano en Mendoza mientras corría

Un neurocirujano mendocino, muy reconocido en la provincia trasandina, vivió un violento episodio el domingo tras ser atacado por cinco perros pitbulls cuando corría en la zona del perilago, en la localidad de Potrerillos. Mientras el médico entrenaba, como suele hacerlo de manera habitual, los animales, que estaban junto a sus dueños, se abalanzaron sobre él. “En medio de un accidente tan inesperado y doloroso, descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea”, escribió Fabián Cremaschi en sus redes sociales para agradecer la asistencia que recibió en ese momento.

El especialista, que además es maratonista, contó lo que le ocurrió en un posteo acompañado de una selfie tomada minutos antes de que los perros lo atacaran en esa zona turística de Mendoza. “Mi esposa y mis amigos estaban corriendo la carrera KUMEN Trail Adventure Series y gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente hoy puedo contarlo, literalmente”, escribió el hombre.

“Quiero agradecer a los dueños de los perros, que en un momento tan duro se hicieron responsables y me llevaron lo más rápido posible al Centro de Salud N.º34, de Potrerillos“, sostuvo el expresidente de la Sociedad Argentina de Neuromodulación. Cremaschi agradeció a los colegas que lo atendieron y también a los organizadores de la carrera que, pese a que él no era uno de los participantes de la competencia, no dudaron en acercarse para auxiliarlo y contenerlo.

“Durante toda la tarde recibí mensajes de apoyo, llamados y muestras de cariño de amigos y familiares que me emocionaron profundamente”, sumó el neurocirujano y cerró, para agradecer: “Al final, pero más importante, a mi esposa, que no paro de darle sustos. Me siento muy afortunado”.

Más ataques de pitbulls

A fines de este julio, una niña de 4 años debió ser internada en estado delicado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe luego de haber sido atacada por un perro de raza pitbull que pertenece a su familia.

Según el relato de la madre, al momento del ataque ella no se encontraba en la casa. Fue su hijo mayor, también menor de edad, quien salió corriendo a buscarla, desesperado, para avisarle que su hermana había sido mordida por el perro.

Con la ayuda de vecinos, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Protomédico, en las cercanías de Monte Vera, donde recibió las primeras curaciones. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivada al hospital Alassia.