Circuito de fines de semana: el bus eléctrico estrena una extensión a uno de los sitios turísticos porteños más visitados

Desde este fin de semana, el bus eléctrico porteño suma un nuevo tramo a su recorrido y llega hasta Caminito, en La Boca. La ampliación incorpora 4,61 kilómetros a la vuelta completa del servicio, que pasa a tener una extensión total de 21 kilómetros y acerca una de sus paradas a uno de los principales circuitos turísticos del sur de la ciudad.

El nuevo esquema funcionará los viernes entre las 16 y las 23 y los sábados, domingos y feriados entre las 9 y las 22.30, según informó el gobierno porteño. Quienes viajen hasta Caminito podrán descender en la sede de Colón Fábrica, ubicada en la avenida Don Pedro de Mendoza 2163, cerca de la Vuelta de Rocha y a unos 400 metros del estadio de Boca Juniors, la Bombonera.

La llegada a Caminito es la última de una serie de ampliaciones que tuvo el eBus desde su puesta en funcionamiento, en mayo de 2025. El servicio conecta actualmente la Terminal de Cruceros Benito Quinquela Martín y el Centro de Trasbordo de Retiro con distintos puntos del casco histórico y La Boca.

El nuevo tramo incorpora 4,61 kilómetros a la vuelta completa del bus eléctrico, que alcanza una extensión total de 21 kilómetros

En los últimos meses, el recorrido había incorporado casi 2,5 kilómetros para vincular la Terminal de Cruceros con el Centro de Trasbordo de Retiro. La modificación permitió sumar conexiones directas con los ferrocarriles Mitre, San Martín y Belgrano Norte, las líneas C y E de subte y la Terminal de Ómnibus de media y larga distancia, sin modificar la frecuencia del servicio.

Bus eléctrico porteño

Hacia el sur, otra de las ampliaciones llevó al eBus hasta la Usina del Arte, con 1,62 kilómetros adicionales. En ese caso, la extensión funciona durante los períodos de mayor concurrencia al centro cultural: los viernes entre las 16 y las 0 y los sábados, domingos y feriados de 9 a 22.30.

Ahora el recorrido continúa por La Boca hasta el entorno de Caminito. De acuerdo con el trazado difundido por la Ciudad, el eBus conecta Retiro con el centro porteño y avanza hacia el sur hasta La Boca. En su recorrido pasa por sectores de Puerto Madero y las inmediaciones de Plaza de Mayo y Parque Lezama, antes de alcanzar puntos como la Usina del Arte, la Bombonera, Fundación Proa, el Viejo Puente Transbordador y Colón Fábrica.

“El eBus va a potenciar el turismo y fortalecer la identidad de la Ciudad de Buenos Aires con una alternativa sustentable, silenciosa y amigable con el entorno”, señaló el ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua.

La incorporación del nuevo tramo, según la información oficial, surgió a partir de estudios sobre las necesidades y la demanda de movilidad en la zona y fue diagramada para funcionar durante los días de mayor concurrencia de visitantes.

El eBus conecta Retiro con el sur porteño y suma una nueva extensión de su recorrido hasta Caminito, en La Boca

“Con el eBus fuimos pioneros en llevar la movilidad eléctrica a las calles porteñas. No solo recuperamos un transporte en el Casco Histórico, también reducimos la contaminación en la Ciudad”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El servicio funciona con unidades completamente eléctricas y comenzó a operar en mayo del año pasado. Desde entonces transportó a más de 600.000 pasajeros y la flota acumuló más de 380.000 kilómetros recorridos, según las cifras difundidas por el gobierno de la ciudad. El servicio es operado por un plantel de 30 conductoras.