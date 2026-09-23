Cita del día, Maya Angelou, escritora: “La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir”

Hay palabras que se olvidan con el paso del tiempo y acciones cuyos detalles terminan perdiéndose en la memoria. Sin embargo, algunas experiencias permanecen durante años por una razón distinta: la emoción que provocaron. Una conversación, un gesto de apoyo, una muestra de indiferencia o una palabra dicha en el momento adecuado pueden dejar una impresión mucho más profunda de lo que imaginamos.

Esta idea está relacionada con una de las frases más conocidas de Maya Angelou, escritora, poeta y activista estadounidense, quien destacó en numerosas ocasiones la importancia de la manera en que las personas se relacionan entre sí. En esta cita del día, la autora plantea una reflexión sobre la huella emocional que dejamos en quienes nos rodean y sobre cómo nuestros vínculos pueden estar determinados no solo por lo que hacemos, sino también por cómo hacemos sentir a los demás.

En esta cita del día, Maya Angelou destaca que los recuerdos pueden desaparecer, pero las emociones permanecen

La frase atribuida a Maya Angelou dice: “La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir”. Su mensaje gira alrededor de una idea sencilla: la memoria humana no conserva todos los detalles de nuestras interacciones, pero ciertas emociones pueden permanecer asociadas a una persona durante mucho tiempo.

Cuando alguien recuerda una etapa de su vida, probablemente no pueda reconstruir cada conversación que tuvo o enumerar todas las acciones de quienes estuvieron a su lado. No obstante, sí puede recordar si se sintió escuchado, respetado, acompañado, valorado o, por el contrario, ignorado y menospreciado.

En ese sentido, la frase invita a prestar atención a un aspecto que puede pasar desapercibido en las relaciones cotidianas: el impacto emocional de nuestros actos. Una respuesta amable puede cambiar el ánimo de alguien durante un día difícil, mientras que una palabra pronunciada sin consideración también puede permanecer en la memoria mucho después de que se haya olvidado el contexto en el que fue dicha.

El significado de la frase de Maya Angelou

La reflexión de Maya Angelou puede interpretarse como una invitación a observar las consecuencias humanas de nuestras palabras y comportamientos. No se trata únicamente de qué se dice o qué se hace, sino de la experiencia que provocamos en la otra persona.

En una conversación, por ejemplo, dos individuos pueden recordar exactamente las mismas palabras de manera completamente diferente. Para uno, pudieron ser un comentario sin importancia; para el otro, pudieron representar una muestra de apoyo en un momento de incertidumbre.

Por eso, el mensaje también puede aplicarse a situaciones muy comunes: una amistad, una relación de pareja, el ambiente laboral, la convivencia familiar o incluso un encuentro breve con un desconocido. La frase recuerda que una interacción aparentemente pequeña puede adquirir un significado especial dependiendo del momento emocional que atraviesa cada persona.

La trayectoria de Angelou ayuda a comprender por qué este tipo de reflexión ocupa un lugar importante en su obra. La escritora estadounidense abordó temas como la identidad, la dignidad, la discriminación, la resiliencia y las relaciones humanas. Sus escritos y discursos con frecuencia exploraron la manera en que las experiencias personales pueden marcar profundamente a una persona.

La cita del día de Maya Angelou recuerda que la forma en que tratamos a los demás puede perdurar durante mucho tiempo

Más frases de Maya Angelou

“Si algo no te gusta, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud”.

“Cuando alguien te muestra cómo es en realidad, créelo a la primera”.

“Podemos sufrir muchas derrotas, pero no debemos darnos por vencidos”.

“Mi misión en la vida no es simplemente sobrevivir, sino prosperar; y hacerlo con pasión, compasión, humor y estilo”.

“Nada funcionará a menos que tú lo hagas”.

“Siento un profundo respeto por el pasado. Si no sabes de dónde vienes, no sabes adónde vas. Respeto el pasado, pero vivo el presente. Estoy aquí, y me esfuerzo por estar completamente centrada en el lugar donde me encuentro, para luego seguir adelante”.

“La verdad es que ninguno de nosotros puede ser libre hasta que todos seamos libres”.

“Intenta ser un arcoíris en la nube de alguien”.

“El amor no reconoce barreras. Salta obstáculos, atraviesa vallas, penetra muros para llegar a su destino lleno de esperanza”.

“Mi madre me decía que siempre debía ser intolerante con la ignorancia, pero comprensiva con el analfabetismo. Que algunas personas, sin haber podido ir a la escuela, eran más instruidas e inteligentes que los profesores universitarios”. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”