Ciudad: el festival que invita a los chicos a llevar al cortometraje la reflexión sobre el uso responsable de celulares

Más de 190 estudiantes de escuelas primarias y secundarias porteñas participaron del festival Hacelo Corto, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires para concientizar sobre el uso responsable de las pantallas digitales y las redes sociales.

Se trata de un proyecto del programa Medios en la Escuela, que desde hace más de dos décadas promueve la integración de los medios en el ámbito educativo para fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad y nuevas formas de expresión en los estudiantes.

En la edición 2024 se proyectaron cerca de 190 cortometrajes producidos por estudiantes de todos los niveles, y se otorgaron 33 premios y 17 menciones, además de las distinciones de los jurados infantil y juvenil.

Este año, como parte de la campaña Aprendé a Desconectar, se incorporó un premio especial orientado a promover la reflexión sobre el uso responsable de las pantallas y su impacto en la vida cotidiana. Los estudiantes fueron convocados a participar en agosto y tuvieron tiempo de postular los proyectos hasta el 30 de septiembre. Se presentaron 156 cortometrajes de escuelas porteñas de nivel inicial, primario y secundario de gestión estatal y privada.

La propuesta culminó con una ceremonia de premiación en la que se conoció el proyecto ganador y aquellos que terminaron en segundo y tercer puesto. Los creadores de los tres cortos recibieron como premio cámaras profesionales Canon EOS 250D; además hubo otros tres finalistas que se llevaron un reconocimiento especial por su participación.

La sede del encuentro fue la Usina del Arte, que reunió a los equipos de los cortometrajes finalistas junto a sus docentes, escuelas y familias.

La actividad contó con la presencia de la ministra de Educación de la ciudad, Mercedes Miguel; la subsecretaria de Gestión del Aprendizaje, Inés Cruzalegui, y la directora general de Escuela Abierta a la Comunidad, Teresa Patronelli.

“La profundidad en cada uno de los cortos presentados estuvo a la vista. La forma creativa de invitarnos a reflexionar sobre una problemática tan importante como es el uso excesivo de pantallas me genera mucho orgullo. Este encuentro nos llenó de alegría el corazón y nos conectó con nuestra parte más linda y más humana, entendiendo que la vida no pasa por el celular, sino por nuestros vínculos y por vivir la vida todos los días”, expresó Mercedes Miguel.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 45% de los estudiantes que completaron las pruebas PISA en 2022 se sentían ansiosos si no tenían cerca sus teléfonos.

En los países de la OCDE, en promedio, los estudiantes que pasan más de cinco horas al día usando dispositivos digitales para el ocio obtuvieron 49 puntos menos en matemática que los que lo hacen hasta una hora.

En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el 65% de los alumnos reportó haberse distraído por el uso de dispositivos electrónicos o digitales en clases de matemática. El 59% declaró que su atención se desvió debido a que otros estudiantes utilizaban teléfonos celulares, tablets o computadoras.

Los ganadores

Los trabajos finalistas fueron seleccionados por su calidad narrativa, claridad del mensaje, coherencia de personajes y la efectividad con la que transmitieron su reflexión sobre el uso de dispositivos digitales y sus consecuencias.

Primer premio: Jaque al celu

Escuela N° 2 D.E. 11 “Maximio Sabá Victoria”

Sinopsis: En el ruido del recreo, el sonido más fuerte es el del silencio entre los chicos. Todos conectados, pero solos. Una voz los invita a jugar, a encontrarse. Un tablero de ajedrez se abre, una batería se apaga, y algo se enciende de nuevo: la mirada, el gesto, el juego.

Segundo premio: Prótesis

Instituto Evangélico Americano

Sinopsis: En un mundo absorbido por la tecnología, el celular parece ser una prótesis del cuerpo humano.

Tercer premio: Restablecer contacto

Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales «Manuel Belgrano» D.E. 4

Sinopsis: Mica pierde su celular y cree haberlo perdido todo, hasta su propia memoria.