Los cortes de calle y desvíos de tránsito por el Road Show de Franco Colapinto

Este domingo a partir de las 9, el piloto Franco Colapinto, integrante del equipo Alpine, realizará finalmente la exhibición a bordo de un monoplaza de Fórmula 1. El recorrido, si bien está armado para que el público pueda disfrutar de esta experiencia en la Ciudad, provocará cortes de calles y desvíos de tránsito durante buena parte de la jornada.

Según indicaron desde el gobierno porteño, el multitudinario evento —en el que se espera la asistencia de 500.000 personas— contará con cuatro salidas de pista, fanzones, boxes, gradas para los asistentes, foodtrucks, activaciones para el público, escenarios y pantallas. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar la zona del barrio de Palermo para evitar mayores dificultades.

Las gradas en donde se ubicará el público para ver a Colapinto. Alessia Maccioni - LA NACION

El operativo de seguridad comenzó el miércoles, cuando se implementó el cierre total de la avenida Iraola, entre Sarmiento e Infanta Isabel, para avanzar con el armado de las estructuras principales. Asimismo, este sábado se sumó el cierre total de la avenida del Libertador entre Bullrich y Casares, además de la avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Colombia.

También se bloqueó el tránsito en calles transversales consideradas “críticas” como Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche en el tramo comprendido entre Juan Francisco Seguí y Libertador.

Los cortes contemplados en la Ciudad. GCBA

Los cortes para este domingo

Si bien el operativo de cortes comenzó durante la semana pasada, el perímetro se endurecerá a partir de la mañana de este domingo. Entre las 7 y las 23.30, la restricción total afectará a un radio que incluye tramos de las avenidas Cerviño, Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, además de calles como Cavia, Juncal, Beruti y Demaría.

De esta forma, las calles y avenidas que tendrán un cierre durante las horas que comprende el evento serán las siguientes:

Sinclair entre Av. Del Libertador y Juncal y de la calle Godoy Cruz entre Av. Del Libertador y Av. Santa Fe.

Pje. Juan A. Buschiazzo entre Av. Del Libertador y Juan Francisco Segui.

Fray Justo Sta. María de Oro entre Av. Del Libertador y Av. Santa Fe.

John Fitzgerald Kennedy entre Juan Francisco Segui y Av. Cerviño.

Av. Colombia entre Av. Del Libertador y Av. Sarmiento.

Juan Francisco Seguí entre Vias Ferrocarril San Martin y Jerónimo Salguero.

Demaría entre Vías Ferrocarril San Martin y John Fitzgerald Kennedy.

Av. Cerviño entre Vías Ferrocarril San Martin y Jerónimo Salguero.

Juncal entre Vías Ferrocarril San Martín y Fray Justo Sta. María de Oro.

Beruti entre Vías Ferrocarril San Martín y Fray Justo Sta. María de Oro.

República de la India entre Av. Del Libertador y Cabello.

Lafinur entre Av. Del Libertador y Av. Cerviño.

República Árabe Siria entre Av. Del Libertador y Cabello.

Ugarteche entre Av. del Libertador y Cerviño.

Raúl Scalabrini Ortiz entre Av. del Libertador y Cerviño.

Jerónimo Salguero entre Av. del Libertador y Cabello.

Cavia entre Castex y Av. del Libertador.

Av. Casares entre Castex y Av. Del Libertador.

Colapinto. ALESSIA MACCIONI

El piloto argentino dará cuatro vueltas al recorrido demarcado entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. El evento está pautado con los siguientes horarios y actividades:

12.45: Colapinto comenzará las actividades en pista al subirse al Lotus E20 de 2012.

14.30: el piloto conducirá el legendario Flecha de Plata, el monoplaza que inmortalizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio.

15.15: Colapinto se sube nuevamente al Lotus para un segundo recorrido.

15.55: el pilarense saludará al público a bordo de un micro descapotable, como broche final de su exhibición.

En el perímetro afectado estará permitido el ingreso de los frentistas a sus cocheras presentando su DNI o factura que acredite el domicilio. Asimismo, el gobierno porteño anticipó que la venta ambulante estará prohibida en todo el sector del evento.

La organización dispuso la instalación de pantallas gigantes en ubicaciones estratégicas como el Planetario y el Monumento a los Españoles para mejorar la visibilidad. Para quienes no pudieron acceder a las entradas, que se agotaron minutos después de su puesta a disposición, la transmisión en vivo estará disponible a través de la señal de ESPN, además de las plataformas Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.