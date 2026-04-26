Avanza un ciclón extratropical con ráfagas de hasta 100 km/h, lluvias y un brusco descenso de la temperatura: las zonas afectadas

El ingreso de un frente del sur provocará una marcada baja en la sensación térmica; el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 16°C
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Después de la inestabilidad que reinó durante la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el avance de un ciclón extratropical. El fenómeno traerá lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento -de hasta 100 km/h-, al tiempo que provocará un brusco descenso térmico, que se hará sentir especialmente el lunes.
Según el ente, el domingo iniciará con nubosidad que dará paso a chaparrones durante la tarde. La mínima será de 12°C y la máxima de 16°C.
Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad
El lunes, en tanto, la mínima se ubicará debajo de 10°C y descenderá hasta 7°C a la mañana. A la tarde, la temperatura máxima será de 17°C.
La costa bajo alerta naranja
Según informó el sitio especializado Meteored, la situación meteorológica para este domingo será complicada. De hecho, el SMN ya emitió alerta naranja por viento sobre la costa sudeste y sur bonaerense (de Necochea a Mar del Plata, pasando por Villa Gesell y Pinamar), con ráfagas que podrían superar los 90 km/h y picos cercanos a 100 km/h durante la tarde del domingo.
Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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