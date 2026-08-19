Ciudad: incorporan la IA como contenido obligatorio en las escuelas primarias y secundarias

La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes. Según Kids Online Argentina, el 58% de los menores de entre 9 y 17 años la utiliza como herramienta y dos de cada tres la emplean para realizar tareas escolares. En este contexto, el gobierno porteño decidió incorporar en las escuelas primarias y secundarias su enseñanza de forma obligatoria.

Como parte del plan Buenos Aires Aprende y de la política de Protección Digital Infantil y Adolescente, se busca que los chicos aprendan a utilizar la inteligencia artificial, conocer sus posibilidades y reconocer sus riesgos. Además, que el acceso a estos conocimientos sea común para todos los alumnos, sin importar el contexto familiar o la decisión individual de cada uno.

La incorporación será gradual y acompañará a los estudiantes durante toda su trayectoria escolar, con una formación diferente según la edad y el nivel de autonomía, informó el Ministerio de Educación porteño. En los primeros años de primaria, el objetivo será que los chicos aprendan sobre IA antes de interactuar directamente con ella. En 1°, 2° y 3° grado conocerán qué es, dónde aparece en su vida cotidiana y cuáles son sus principales riesgos.

A partir de 4° y 5° grado comenzarán una exploración grupal y guiada de estas herramientras, mientras que en 6° y 7° grado podrán utilizarlas de manera individual, aunque siempre bajo supervisión docente. Entre las actividades previstas se encuentran la generación de infografías, la producción de podcasts y el uso de asistentes de escritura para elaborar borradores de cuentos o textos informativos que después serán reescritos de manera colaborativa.

Se busca que, a lo largo de la escolaridad, los estudiantes aprenden a verificar la información y tener criterio para el uso de la IA Hugo Mouján

En la secundaria, en cambio, la propuesta apunta a que los alumnos aprendan a interactuar con la IA de forma directa. Durante el ciclo básico, los estudiantes trabajarán sobre el uso de esta herramienta y la validación crítica de sus respuestas, mientras que entre 3° y 5° año comenzará una etapa de mayor autonomía y procesos de cocreación, en los que la tecnología podrá utilizarse para crear, investigar y resolver problemas.

Así, por ejemplo, los estudiantes podrán utilizar herramientas de IA para analizar textos históricos o científicos y obtener resúmenes o preguntas que luego funcionen como punto de partida para debates. También podrán recurrir a generadores de imágenes y videos para desarrollar proyectos integradores en materias como Biología, Arte o Ciudadanía Digital.

Aprender a identificar las respuestas incorrectas

La propuesta busca que la incorporación de estas herramientas no signifique reemplazar el aprendizaje por respuestas generadas automáticamente. “No se trata de un salto entre no usar y usar la IA, sino de un recorrido pedagógico donde lo que crece es el criterio y la autonomía de los estudiantes”, afirmó la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel.

También que los estudiantes reconozcan las limitaciones y errores de estas herramientas. A lo largo de las escolaridad, aprenderán a verificar la información y reconocer contenidos falsos o manipulados, además de comprender cómo los sistemas pueden producir resultados incompletos o reproducir prejuicios.

Los alumnos aprenderán a identificar fenómenos como las alucinaciones –respuestas que parecen coherentes, pero son incorrectas o inventadas– y a reconocer las deepfakes, aquellos contenidos audiovisuales manipulados que simulan ser reales, según el comunicado oficial.

La iniciativa entiende que el aula es el ámbito más adecuado para que los estudiantes desarrollen los conocimientos necesarios para desenvolverse de manera segura. Esto incluye aprender a proteger los datos personales y su privacidad, además de fomentar una relación saludable con el uso de las pantallas.

Capacitación docente e infraestructura

Un punto central de esta política es que, si bien la enseñanza de la IA es ahora obligatoria y forma parte de la currícula, el ministerio no impone una única forma de aplicación. Fuentes de la cartera educativa indicaron que cada institución definirá cuándo, en qué asignatura y cómo incorporar estos contenidos según su propio proyecto pedagógico.

En el nivel primario, especialmente en 1°, 2° y 3° grado, el enfoque es transversal. Esto significa que los docentes pueden elegir cómo usar la IA para potenciar otras áreas: por ejemplo, preguntándose cómo aprender Matemática o Lengua utilizando estas herramientas. “La decisión de si se trata de una clase específica de Tecnología o una actividad integrada en otra materia queda a criterio de la institución”, explicaron desde el Ministerio de Educación.

Para llevar adelante este proceso, los docentes cuentan con el apoyo del Facilitador Pedagógico Digital (FPD), una figura que funciona como un guía o supervisor dentro de la escuela. Los FPD asesoran tanto a los maestros como a los directivos sobre qué hacer y qué evitar en la aplicación de la IA, capacitando a los equipos de forma simultánea al acercamiento que tienen los alumnos con la tecnología.

La semana pasada, en tanto, hubo una jornada clave: el miércoles 12, todos los docentes de la ciudad fueron formados en IA durante el Espacio de Mejora Institucional (EMI). En este encuentro, los maestros fueron informados y trabajaron con ejercicios prácticos e ideas concretas para el aula. Además, el Ministerio de Educación puso a disposición una página web con guías y secuencias didácticas para orientar el trabajo docente, según la información oficial.

El recorrido pedagógico busca que el nivel de independencia del alumno crezca con los años.

En la primaria : el objetivo es que los chicos terminen el ciclo sabiendo los riesgos y usos, logrando una autonomía básica sobre la herramienta.

: el objetivo es que los chicos terminen el ciclo sabiendo los riesgos y usos, logrando una autonomía básica sobre la herramienta. En la secundaria: el estudiante ya se posiciona como un usuario autónomo. En esta etapa, el alumno está listo para potenciar su aprendizaje y puede utilizar la IA para investigaciones o proyectos complejos, siempre bajo la supervisión y habilitación de un docente que actúe como guía crítico.

Se aclaró que ya se desplegó un ecosistema que incluye el uso de cuentas institucionales seguras e infraestructura tecnológica para garantizar que el acceso sea equitativo y significativo para todos los alumnos.