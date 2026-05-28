Hantavirus: a 18 días del desembarco, los casos siguen subiendo entre las personas que viajaron en el crucero MV Hondius

El número de afectados por el brote de hantavirus a bordo de un crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia el mes pasado, asciende a 13, entre casos considerados confirmados y probables, de acuerdo con el seguimiento que realizan los países con pasajeros, tripulantes o rastreo de contactos.

La cifra la actualizó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) al dar a conocer que tres países confirmaron nuevos positivos para la infección en las dos últimas semanas. Son, según se indicó, personas que viajaron en el buque MV Hondius proveniente de Canadá, España y Países Bajos. Un caso que seguía bajo estudio en Estados Unidos finalmente se descartó.

“Todos los casos hasta la fecha corresponden a pasajeros o miembros de la tripulación del barco”, señaló la OMS. Hasta ayer, según continuó, “se han notificado un total de 13 casos, incluidos tres fallecimientos. Once casos han sido confirmados por laboratorio para la infección por el virus Andes y dos son casos probables”.

Los casos actualizados reportados por la OMS por fecha de confirmación

El crucero de exploración antártica había partido del puerto fueguino el 1° de abril y, a la semana, el primer caso conocido comenzó con síntomas. Hasta ahora, la organización aclaró que está dentro de lo esperado la notificación de nuevos casos. Esto es porque los síntomas pueden demorar hasta ocho semanas en aparecer, aunque la OMS está considerando seis a partir de la experiencia del brote de Epuyén y alrededores de la comarca andina en 2018-2019.

“Utilizando datos de los brotes de transmisión de persona a persona previamente documentados en la Argentina y los 13 casos registrados hasta el momento del brote en el crucero, se estima que el período de incubación promedio es de 22 días, lo que corresponde a una probabilidad de liberación segura de la cuarentena del 96% a los 42 días, que se reduce al 91% a los 35 días", explicó la OMS. “Esto reafirma la recomendación de 42 días de cuarentena para los contactos de alto riesgo y de autocontrol para los contactos de bajo riesgo”, continuó.

A la par, el riesgo evaluado a nivel mundial sigue siendo “bajo” para la población en general.

Hasta ayer se habían notificado un total de 13 casos, incluidos tres fallecimientos Shao Haijun - XinHua

Hay más de 20 países en alerta por este brote de hantavirus y el seguimiento de casos y contactos se irá extendiendo según se vayan cumpliendo los plazos desde la posible exposición al virus, ya que el Andes Sur es el único conocido hasta el momento con capacidad de transmisión entre personas. El nuevo caso notificado por las autoridades canadienses comenzó con síntomas en ese período de monitoreo, mientras que los que informaron las autoridades de España y Países Bajos se detectaron en el testeo de rutina al listado de “contactos de alto riesgo” que manejan los países y la OMS.

Caso cero

Como en las últimas de las tres actualizaciones epidemiológicas previas de este brote, la hipótesis de trabajo sigue siendo que el que se sigue considerando el primer afectado –el ornitólogo neerlandés Leo Schilperoord, de 70 años– se infectó antes de subir al crucero “por exposición en tierra”. Schilperood viajaba con su esposa, Mirjam Huisman, de 69 años, y ambos murieron por hantavirus. Él, primero, el 11 de abril, mientras el buque regresaba por el Atlántico con un centenar de pasajeros de su temporada en el sur, y ella, dos semanas después.

El operativo del Instituto Malbrán en Ushuaia por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius Fabián Marelli_Enviado Especial

Ambos viajaron por la Argentina, Chile y Uruguay desde finales de noviembre de 2025. Llegaron a Ushuaia por avión, desde el aeropuerto de Ezeiza, el 29 de marzo y permanecieron ahí una noche más que la prevista inicialmente porque las condiciones climáticas adversas demoraron 24 horas la partida del MV Hondius al 1° de abril.

Mientras, en la Argentina, las provincias por las que viajó la pareja están relevando dónde pudo haber ocurrido el contagio. Tras confirmarse que el brote fue por el virus hanta Andes, presente en el sur del país y Chile, las miradas internacionales se concentraron en ambos países. Ahora, la OMS descartó una de esas posibilidades.

En la Argentina, las provincias por las que viajó la pareja están relevando dónde pudo haber ocurrido el contagio Fabián Marelli_Enviado Especial

“Se están llevando a cabo investigaciones para dilucidar las posibles circunstancias de la exposición y el origen del brote, en colaboración con las autoridades de la Argentina y Chile. Sin embargo, el tiempo transcurrido entre la visita del individuo [por Schilperoord] a Chile y el inicio de los síntomas supera el período máximo de incubación. Por lo tanto, con base en la información disponible, se puede descartar la exposición en Chile –se indicó–. La evidencia actual sugiere una transmisión posterior de persona a persona a bordo del barco. Esto también se ve respaldado por un análisis preliminar de las secuencias, que muestran una secuencia casi idéntica en diferentes casos”.

Hasta hace seis días, según se actualizó también, había más de 600 personas identificadas como contactos en 32 países. El 53% considerados “de alto riesgo” y, el resto, “de bajo riesgo”. Los lugares donde se están rastreando a los del primer grupo incluyen Cabo Verde, Sudáfrica, Zimbabue, Canadá, Estados Unidos, 16 países de Europa y cinco del sudeste asiático.