La lista de Baradel se impuso en el Suteba, esta vez sin el jefe gremial en la boleta

Roberto Baradel dejó la jefatura del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) tras 22 años ininterrumpidos en el poder, pero consiguió garantizar la continuidad de su sector al frente del gremio docente bonaerense más numeroso. En las elecciones sindicales que se realizaron este miércoles, se impuso la nómina de Baradel, con el 76% de los votos, lo que consagró como nueva secretaria general a María Laura Torre, que hasta ahora se desempeñaba como secretaria adjunta.

Según los resultados que difundió el Suteba, la Lista Celeste-Violeta alcanzó el 76% de los votos; la Multicolor (identificada con el Frente de Izquierda-Unidad, que llevaba como candidata a secretaria general a María Elisa Salgado), el 19%, y la Azul y Blanca (alineada con el Partido Comunista Revolucionario, que postulaba a Myriam Marinozzi), el 4%.

María Laura Torre, nueva secretaria general del Suteba Suteba

Baradel anunció su alejamiento de la conducción del principal gremio docente de la provincia de Buenos Aires luego de encadenar mandatos desde el año 2004, cuando reemplazó en la jefatura del sindicato al actual diputado nacional y jefe de una de las dos vertientes de la Central Argentina de Trabajadores, Hugo Yasky. La ganadora de la elección, Torre, era secretaria general adjunta del gremio, y en los puestos principales de la lista estuvo acompañada por María Cattaneo y Silvia Almazán, también autoridades gremiales con Baradel.

“Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de la educación con el compromiso de siempre, habitando cada patio y cada escuela. Continuaremos peleando por el salario de nuestros compañeros, trabajando por mejores condiciones para enseñar y aprender y enfrentando el ajuste del gobierno de [Javier] Milei contra la educación", afirmó Torre tras la victoria electoral.

El Suteba tiene alrededor de 90.000 afiliados. Para estas elecciones habilitó 2023 mesas de votación.

Baradel, ayer, al votar en las elecciones del Suteba Suteba

La nómina de Baradel ganó 128 de las 133 regionales del Suteba. Perdió una de las que controlaba, la de La Matanza, en la que se impuso la Lista Multicolor, identificada con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), que en este distrito tejió una alianza con la Azul y Blanca, y así desplazó de la conducción a la nómina distrital de Baradel.

La nueva secretaria general del Suteba de La Matanza será la exdiputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero), quien ya había conducido el gremio local. El frente de la Multicolor y la Azul y Blanca consiguió 2297 votos, y la Lista Celeste-Violeta, 2135. La Matanza es la seccional más numerosa del Suteba, con 9700 afiliados.

Desde la Lista Multicolor, destacaron el triunfo en La Matanza, además, por ser el distrito de origen de Torre, la nueva secretaria general del Suteba. Del Plá afirmó que el triunfo de su nómina “coloca a la docencia matancera en la línea de salir a pelear contra el ajuste de Milei, contra el ajuste de [Axel] Kicillof, a defender el salario y las condiciones de trabajo”.

Romina Del Plá recuperó la conducción del Suteba de La Matanza Twitter @SoyDelPeO - Archivo

La Lista Multicolor retuvo, además, las representaciones distritales del Suteba que ya conducía: Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz (en la que fue dividida en dos listas y se impuso la nómina Lila, de sectores independientes). En Ensenada, cayó ante la lista de Baradel por una diferencia de tres votos, pero sus apoderados firmaron el acta de resultado en disconformidad y apelarán el resultado.

¡@RominaDelPla es la nueva secretaria general del SUTEBA de La Matanza! La docencia volvió a derrotar a la burocracia de Baradel, alineada con el ajuste de Kicillof. pic.twitter.com/1YJnSBK3Ry — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) May 14, 2026

La lista Azul y Blanca ganó en Berazategui, con lo que retuvo la única seccional gremial que conduce este sector del sindicato.

El gremio docente Suteba es aliado del Kicillof, a quien no le hizo ningún paro en los más de seis años que lleva de mandato en la provincia de Buenos Aires. Cuando llamó a huelga, lo hizo como adhesión a medidas de fuerza nacionales, tal como sucedió el 2 de marzo, al plegarse a un paro de la Ctera contra Milei, al que el sindicato provincial responsabiliza por la falta de recursos para mejoras salariales para los maestros y le reclama la reposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), entre otras demandas. Cuando gobernó la provincia María Eugenia Vidal (entre 2015 y 2019), el Suteba hizo 62 paros.