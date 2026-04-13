Ciudadanía italiana: cómo inscribirse al FAST IT – A.I.R.E., un trámite clave para quienes tienen doble nacionalidad

El sistema FAST IT – A.I.R.E., dependiente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, atraviesa una etapa crítica que está generando serias dificultades para los ciudadanos italianos y sus descendientes residentes en el exterior, particularmente en Argentina y otros países fuera de Europa.

Las recientes modificaciones en la plataforma introdujeron nuevas exigencias técnicas y administrativas que, lejos de simplificar los trámites, han incrementado la confusión, los rechazos y las demoras, afectando derechos básicos de los ciudadanos italianos fuera del país.

Consultas y asesoramiento especializado: Con más de 30 años de experiencia en derecho migratorio y ciudadanía italiana, Estudio De.Martin & Asociados brinda acompañamiento profesional en cada etapa del proceso.

El problema del “usuario invisible” y el código OTP

Uno de los principales obstáculos actuales es el cambio en la modalidad de acceso al sistema, que hoy exige usuario y contraseña con validación adicional mediante código OTP, cuando históricamente el ingreso se realizaba únicamente con correo electrónico y clave.

Esta modificación ha dejado a miles de personas sin posibilidad de acceso inmediato. Los más afectados son ciudadanos que:

No recuerdan datos históricos de registro

No cuentan con asistencia técnica adecuada

No manejan herramientas digitales complejas

Si bien el sistema prevé mecanismos de regularización, estos no son intuitivos ni comprensibles para el usuario promedio, lo que convierte el trámite en una barrera, en lugar de un servicio.

Complicaciones para el trámite de la ciudadanía.

Una sola computadora, conflictos familiares y dificultades operativas

En numerosos hogares, el acceso al FAST IT se realiza desde un único dispositivo, lo que ha generado conflictos operativos dentro de los grupos familiares. El sistema presenta fallas que provocan superposición de datos, errores de validación y bloqueos cruzados entre familiares.

Esta situación impacta especialmente en:

Familias completas que gestionan trámites simultáneos

Adultos mayores que dependen de terceros para operar el sistema

Personas sin acceso a equipamiento informático adecuado

Demoras superiores a 180 días en trámites esenciales

Como consecuencia directa de este mal funcionamiento, numerosos consulados registran demoras superiores a los 180 días para trámites esenciales, entre ellos:

Inscripción en A.I.R.E.

Actualización de domicilio

Modificación de estado civil

Registro de matrimonios

Actualización de sentencias de divorcio

Estas demoras generan un efecto dominó, paralizando otros derechos y trámites vinculados a la ciudadanía italiana, tanto en Italia como en el exterior.

Errores e inconvenientes en toda la plataforma.

Actualización de hijos menores: un laberinto administrativo

La actualización de datos de hijos menores se ha transformado en uno de los procesos más complejos dentro del sistema FAST IT. La plataforma exige una coherencia absoluta de la información familiar, lo que provoca rechazos frecuentes cuando existen mínimas inconsistencias documentales o el sistema interpreta errores formales como sustanciales.

Consulados con mejor desempeño en argentina

Los cinco consulados con mayor agilidad operativa para ciudadanos residentes en Argentina son:

Morón (Buenos Aires)

Lomas de Zamora (Buenos Aires)

Rosario (Santa Fe)

La Plata (Buenos Aires)

Consulado General de Buenos Aires (CABA)

Sedes consulares con mayores dificultades operativas

Las sedes que registran mayores demoras y complicaciones a nivel internacional son:

México

Miami (Estados Unidos)

España

Londres (Reino Unido)

Canadá

El Estudio italiano De.Martin & Asociados, con 30 años de experiencia en derecho migratorio y ciudadanía italiana, analiza cada caso en forma individual para prevenir rechazos y reducir demoras estructurales del sistema.

Cuando el sistema se vuelve una barrera, la experiencia marca la diferencia

El funcionamiento actual del FAST IT ha dejado en situación de vulnerabilidad administrativa a miles de ciudadanos italianos en el exterior. Frente a este escenario, el acompañamiento profesional especializado deja de ser opcional y se convierte en una necesidad concreta.

El Estudio italiano De.Martin & Asociados, con 30 años de experiencia en derecho migratorio y ciudadanía italiana, analiza cada caso en forma individual para prevenir rechazos y reducir demoras estructurales del sistema.

Desde el estudio se brinda asesoramiento profesional orientado a: analizar cada situación particular, detectar inconsistencias antes de la carga digital, estructurar correctamente la documentación y lograr que los trámites consulares sean gestionados de manera eficaz y estratégica.

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