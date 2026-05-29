Detalles que transforman los espacios: la nueva arquitectura de las terminaciones

El lujo ya no se expresa en grandes gestos. En la arquitectura y el interiorismo contemporáneo, el diseño manifiesta su identidad en elementos sutiles que dejan huella: una junta perfecta, un zócalo que jerarquiza el espacio, un revestimiento capaz de aportar textura sin sobrecargar el ambiente. Los detalles dejaron de ser secundarios para asumir un rol central en la narrativa arquitectónica.

Terminación cuadrada en oro rosa combinada con el revestimiento Snail pintable. VIRAMONTE_G

Con su participación en Casa FOA, Atrim se integra a una nueva sensibilidad estética: ambientes serenos que privilegian el confort y el bienestar, personalizados y funcionales, donde cada material se elige tanto por su performance como por su capacidad de construir una atmósfera, definir un mood. En este escenario, perfiles, terminaciones y revestimientos se convierten en aliados silenciosos de una arquitectura sofisticada, sin estridencias pero capaz de crear el carácter de un espacio.

3 lanzamientos, 3 claves del interiorismo contemporáneo:

En la última edición de Casa FOA, que se desarrolla en Córdoba hasta el 7 de junio próximo, Atrim presentó tres de sus lanzamientos más importantes, alineados con grandes tendencias.

La primera de ellas es el creciente protagonismo de las terminaciones como recurso expresivo. Tradicionalmente pensados desde lo técnico, hoy los perfiles amplían su función para integrarse activamente al lenguaje visual del ambiente. Las nuevas terminaciones cuadradas de acero en colores responden a esta lógica: incorporan tonalidades capaces de dialogar con revestimientos, maderas o piedras sin resignar la resistencia y durabilidad del acero 304.

La terminación Cuadrada Oro enmarca y da luz a los contornos de una guarda decorativa.

Un baño con el perfil de terminación cuadrada Oro Rosa define las formas y genera un detalle que se destaca contra el fondo. VIRAMONTE_G

El resultado es una herramienta de diseño que suma acentos cromáticos, aporta definición visual y se expresa tanto en pisos como en paredes; en baños como en cocinas, además de espacios residenciales de impronta premium.

Otro de los grandes objetivos contemporáneos es la continuidad estética y visual. La arquitectura actual privilegia el diseño de superficies limpias, uniones perfectas y transiciones elegantes entre materiales, una tendencia que también alcanza a los zócalos.

Un detalle del sofisticado efecto que genera el Zócalo Shadow Cromo. VIRAMONTE_G

La unión de materiales se jerarquiza con este zócalo Shadow cromo, mate.

En esa línea aparecen soluciones como los Zócalos Shadow, concebidos para reducir el volumen y reforzar el efecto de liviandad visual. El resultado es una integración más fluida entre pared y piso, que genera una percepción casi flotante y refuerza una estética asociada a proyectos de alta gama. El zócalo, históricamente funcional, pasa así a convertirse en un gesto arquitectónico decisivo a la hora de elevar el diseño a otro nivel.

La personalización también gana terreno. Frente a la estandarización de la construcción, crece la demanda de soluciones adaptables a la identidad de cada proyecto, tanto residencial como comercial. En este contexto, los revestimientos de pared pintables de la línea Epsilon abren nuevas posibilidades creativas al permitir intervenir superficies con color, textura y volumen sin comprometer la practicidad.

Un ambiente con un color y una textura dominante, creado con un revestimiento de pared Roller, blanco pintable, de Atrim.

En este baño de doble bacha, el revestimiento de pared Snail blanco pintable se combina con un zócalo Shadow negro mate.

La versatilidad se vuelve protagonista: se trata de materiales resistentes a la humedad, al paso del tiempo y a los insectos, con instalación rápida y opciones que pueden convivir con acabados madera o tonos plenos, ofreciendo libertad compositiva y renovación sin obras complejas.

Más allá de la tendencia, se trata de una transformación más profunda: la idea de que el diseño se construye en cada decisión, en cada detalle. En una época que se atreve a más, son justamente esos detalles —antes imperceptibles— los que terminan definiendo la personalidad de un espacio.

Más información: Perfiles y terminaciones ATRIM

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