Clases virtuales y otras medidas de los colegios por el protocolo de coronavirus

Natalia Pellizza llegó el 2 de marzo a la Argentina junto a su esposo Daniel y sus tres hijos: Santino, de 13; Catalina, de 10 y Faustino de 4. Por las nuevas restricciones del gobierno, que incluyó a los Estados Unidos entre los países con circulación del coronavirus Covid-19, debió retirar hoy a sus hijos del colegio y comenzar un aislamiento por los próximos cinco días.

Clases virtuales, comunicados que se actualizan en forma constate, grupos de WhatsApp con mayor actividad que la habitual, son algunas de las herramientas a las que recurren los colegios en el medio de la pandemia.

"Hoy llamé al colegio y hablé con la directora por lo del decreto que incluía a los Estados Unidos entre los países para aplicar la cuarentena. Tengo un chico en cada edificio: uno en jardín, uno en primaria y otro en secundaria. Llegamos al país hace nueve días exactamente de Miami y, hasta ese momento, no había ningún caso de coronavirus ahí", dijo a LA NACION la mujer cuyos hijos estudian en el colegio Lasalle de Florida, Vicente López.

Sobre el regreso del viaje, Natalia contó: "Los chicos comenzaron con sus actividades normales porque no estaba dentro del listado de los países de riesgo. Ayer, cuando salió lo de los Estados Unidos, llamé al colegio para que me aconsejara. Ahí me dijo que ellos recomendaban que los que viajaron y estuvieron en contacto con aeropuertos y gente en el exterior, no importa el destino, hicieran la cuarentena".

"Le dije que no lo había hecho hasta el momento porque EE.UU. no estaba entre los países de riesgo. Pero hoy los fui a buscar, están acá en casa y se quedarán adentro hasta que se cumplan los 14 días", detalló la mujer.

El caso de Natalia y su familia es solo uno de los cientos de estudiantes de diferentes colegios del área metropolitana que vieron modificado el arranque del ciclo lectivo a raíz de la pandemia, que ya provocó más de 4 mil muertes en el mundo.

Hasta un 10% de alumnos en sus casas

"En el secundario ronda un 10 por ciento la cantidad de alumnos en cuarentena. En el primario es un poco menos, entre el seis y el siete por ciento", detalló a LA NACION , Jerónimo Cernadas, director ejecutivo del Pilgrims College, sede Pacheco.

Sobre las recomendaciones que comenzaron a aplicar en este colegio, Alberto Berro director general de la sede Pacheco, detalló: "Se les planteó dos opciones a las familias. La primera, es un aislamiento, dentro de la casa y sin contacto con los otros integrantes, del familiar que estuvo en alguno de los países que forman parte del listado que envió el gobierno. La otra opción es un aislamiento hasta cumplir los 14 días de toda la familia.

Ante la consulta de si existe una "fecha de corte", los directivos explicaron que se debe tener en cuenta 14 días para atrás si se estuvo en alguno de los países, aunque se hayan incluido después, como en el caso de los EE.UU. que incluyo el gobierno de Alberto Fernández ayer.

Sofía Iummatto, gerente de administración de la Escuela Italiana Cristóforo Colombo, que contó: "Por el momento la rutina del colegio no se vio interrumpida, pero sí hubo modificaciones. Por ejemplo, en las aulas los docentes incluyeron el tema en las materias y los adaptaron a las diferentes edades".

"Hasta ahora no hay un impacto en el ausentismo que obture el funcionamiento de la institución. De igual manera, desde el primer día les dijimos a los padres que se trata de una situación dinámica que cambia día a día. Entonces, debían estar atentos a las nuevas indicaciones", detalló Iummatto.

También detalló que se extremaron la limpieza cotidiana del establecimiento, las aulas y el acceso a alcohol en gel en diferentes sectores dentro del colegio. "Por el momento se vive una vida normal en el colegio, pero con mayores cuidados, hábitos de higiene y más información", concluyó Sofía Iummatto.

El autocontrol y el de "los grupos de mamis"

"No se le solicita ningún tipo de comprobante de que viajaron al exterior. Trabajamos sobre la conciencia de la comunidad y la responsabilidad comunitaria", dijo Cernadas. Al respecto, Berro agregó: "Hay un control de la comunidad que es implícito y bastante fuerte".

Según pudo reconstruir LA NACION en base a testimonios de otros padres que viajaron al exterior, se da principalmente a través de los grupos de WhatsApp. "Hoy, en el grupo, otra de las mamis que sabía que yo había viajado con los chicos a los EE.UU. se ofreció a ir a buscar a mis hijos junto a los suyos, que también habían viajado, para traerlos a casa", contó una mujer que llegó al país este fin de semana y permanecerá en su casa 10 días más.

"Están todos atentos, docentes y papás, a que se cumplan los plazos. Además, tenemos casos de personas o familias inmuno suprimidas que están muy preocupadas por un eventual contagio", dijo Cernadas, y agregó: "En la mayoría de los casos se toma con naturalidad las restricciones y todos las entienden. Son pocos los casos donde hay gente que se molesta. La recepción de las familias, en general, es muy buena. La gente tiene mucha conciencia".

Clases virtuales y un mapa de viajes

"La salud y la seguridad es lo primero que tenemos en cuenta. Es más, este año el colegio cumple un siglo en el país y decidimos posponer los eventos más grandes que estaban previstos para el primer semestre. Además, se están analizando y consultando cuestiones más cotidianas, como los encuentros deportivos y las reuniones con los padres", explicó a LA NACION James Coulson, director general del Northlands.

Coulson agregó: "Por otra parte, seguimos los que dicen los expertos. No basamos las decisiones en rumores, comentarios o en la histeria. Basamos las decisiones sobre hechos y lo que dicen expertos, como la OMS, ministerios de Salud y Educación o la directora de pediatría del Hospital Británico que es miembro de la comunidad de Northlands".

"En concreto, lo que estamos haciendo son campañas de educación y prevención tanto en el colegio como con material que los alumnos llevan a sus casas. Además, hay carteles por los pasillos que explican, por ejemplo, la mejor forma de saludar en estos casos y qué cosas no se deben compartir, como el mate y otras medidas de prevención", dijo el director del colegio con diferentes sedes en la zona norte bonaerense.

Sobre el dictado de clases, detalló: "También contamos con un gran sistema de clases virtuales. Tenemos un poquito más del uno por ciento de los estudiantes en cuarentena. Es decir, de los 2000 que forman parte de la escuela, esa parte toma clases virtuales, o las brinda, en el caso de que sea un docente que viajó a alguna de las zonas afectadas".

"Todos estos chicos tienen acceso a clases en plataformas virtuales como Zoom, Google classroom o Skype. Llevamos más de un mes desarrollando estas plataformas para que los niños que están en casa sigan con un aprendizaje casi normal", explicó Coulson.

El colegio también busca seguir la huella de los viajes de su comunidad en tiempo real. "Casi estamos terminando un mapa de viajes hechos y por realizar, tanto de los alumnos como con los docentes, por el mundo. Es decir, tenemos una base de dónde han estado y hacia dónde tienen pensado viajar en el futuro, por ejemplo, para Semana Santa", aseguró Coulson.