El titular de la OMS llamó a todos los países a tomar "acción urgente y agresiva"; dijo que los países que "todavía tienen un puñado de casos" pueden "prevenir" que se transformen en conjuntos mayores de infectados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al coronavirus Covid-19 como una pandemia y pidió que los países "tomen acción de manera urgente y agresiva ". Sobre aquellos países que "todavía solo tienen un puñado de casos" dijo que "pueden prevenir que se transformen en conjuntos y en transmisiones comunitarias".

En una conferencia de prensa realizada este mediodía, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró: "Hemos realizado la evaluación de que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia". Y aclaró: " Pandemia no es una palabra para usar a la ligera, o en forma despreocupada. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muertes innecesarias", sostuvo.

Luego detalló sobre la situación a nivel mundial: "En las últimas dos semanas, el número de casos de Covid 19 fuera de China se ha incrementado y el número de países se ha triplicado. Ahora hay más de 118,000 casos en 114 países y 4291 personas perdieron sus vidas. En los días y semanas que vienen, la expectativa es que el número de casos, muertes y países afectados suba aún más".

Desde la OMS dijeron que se comunican "todos los días" con los países para que tomen acción de manera "urgente y agresiva" Fuente: AP

"La OMS ha estado evaluando este brote contrarreloj y estamos profundamente preocupados por los alarmantes niveles de contagio y severidad, y por los alarmantes niveles de inacción", añadió.

"Hemos llamado todos los días a los países para que tomen acción de manera urgente y agresiva. Hemos sonado la alarma de manera fuerte y clara. Como dije el lunes, los casos de Covid 19 y el número de países no nos dicen la historia completa ", expresó.

"De los 118.000 casos de Covid 19 reportados globalmente en 114 países, más del 90 por ciento de los casos están solo en cuatro países. Y dos de ellos, China y Corea del Sur- tienen epidemias en declive. 81 países no reportaron ningún caso, y 57 países reportaron 10 casos, o menos", sostuvo.

Un trabajador en un traje de protección desinfecta un autobús debido a preocupaciones de coronavirus en Estambul, Turquía Fuente: Reuters - Crédito: Umit Bektas

"No podemos decir esto lo suficientemente alto o claro o frecuente: todos los países todavía pueden cambiar el curso de esta pandemia. Si los países detectan, testean, aíslan, rastrean y movilizan a su gente para dar respuesta, aquellos países que tienen un puñado de casos pueden prevenir que esos casos se transformen en grandes aglomerados de personas, y que esos conglomerados se transformen en transmisiones comunitarias", d ijo.

"Esto no es sólo una crisis de la salud pública, es una crisis que va a tocar todos los sectores, por lo que todos los sectores y todos los individuos deben involucrarse en la lucha. Resumo los cuatro puntos clave: prepararse y estar listos; detectar, proteger y tratar; reducir la transmisión e innovar y aprender", lanzó.

El Director del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus y la Directora Técnica de la OMS, Maria Van Kerkhove, en la conferencia de prensa Fuente: AFP - Crédito: Fabrice Coffrini

Luego expresó: "Se ha puesto demasiada atención en una sola palabra. Dejen que les diga otras palabras que son mucho más importantes: prevención , estar preparados, salud pública, liderazgo político y, sobre todo, la gente".

"Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza planteada por este coronavirus . No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer", dijo el funcionario.

Y agregó: "Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo. La OMS ha estado en modo de respuesta completa desde que nos notificaron sobre los primeros casos".