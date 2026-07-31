Clima en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas al AMBA, según el Servicio Meteorológico

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada marcada por la inestabilidad, las lluvias y las tormentas. Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones comenzarán durante la mañana de este viernes y se extenderán, con diferente intensidad, hasta la mañana del sábado.

El período más complicado se produciría hacia la tarde y, especialmente, durante la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones llegará hasta el 100%. Además, el organismo emitió alertas de nivel amarillo y naranja para distintos sectores de la provincia de Buenos Aires y otras zonas del centro del país.

En la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 21°C. El mal tiempo estará acompañado por viento y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Pronostico del tiempo

A qué hora llegan las tormentas al AMBA

De acuerdo con el pronóstico oficial, a partir de la mañana del viernes habrá tormentas en la Capital y sus alrededores, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%.

La inestabilidad continuará durante la tarde, también con posibilidades de lluvia de hasta el 70%. Sin embargo, el momento de mayor intensidad se concentraría entre la tarde y la noche: para el último tramo del día, el SMN anticipó una probabilidad de tormentas de entre el 70% y el 100%.

A lo largo de toda la jornada se prevén vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Por ese motivo, se recomienda asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer al aire libre durante el desarrollo de la actividad eléctrica.

31 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy:



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟥 Efecto alto a extremo en la salud

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



⛈️ Tormenta

🟧 40-80 mm

🌬️ Ráfagas de hasta 90 km/h

⚠️ Lluvias abundantes

🧊 Granizo

⚡Actividad eléctrica

🟨 30-50 mm

🌬️ Fuertes ráfagas pic.twitter.com/GWFbKJdCGN — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 31, 2026

Hasta cuándo seguirá el mal tiempo en Buenos Aires

Las condiciones adversas no terminarán durante la noche del viernes. El SMN prevé que las tormentas continúen en la madrugada y la mañana del sábado 1° de agosto, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%.

Con el correr de las horas comenzará una mejora progresiva. Para la tarde del sábado, la probabilidad de lluvia descenderá a entre el 0% y el 10%, mientras que hacia la noche ya no se esperan precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 19°C.

El domingo se presentará con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con un marcado descenso térmico: la mínima será de 10°C y la máxima alcanzará apenas los 15°C.

Pronóstico del tiempo extendido

Cómo seguirá el clima durante la próxima semana

La estabilidad se mantendrá, al menos, hasta el jueves. Para el lunes, el organismo anticipó una mínima de 11°C y una máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado y una posibilidad de precipitación prácticamente nula.

El martes tendrá temperaturas de entre 10°C y 17°C, mientras que el miércoles se prevén registros de entre 11°C y 17°C. El jueves continuará el cielo parcialmente nublado, con una mínima de 12°C y una máxima de 18°C.