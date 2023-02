Colegiales: bomberos combaten un incendio provocado por un escape en un medidor de gas

escuchar

Bomberos de la Ciudad trabajan desde cerca del mediodía para sofocar un incendio provocado por un escape en un medidor de gas en el barrio porteño de Colegiales. Los videos del hecho difundidos por usuarios de redes sociales dan cuenta de cómo las llamas tomaron por completo un auto estacionado a metros del lugar donde ocurrió el siniestro, sobre la avenida Álvarez Thomas al 700.

Fuentes policiales informaron a LA NACION que el traslado del personal al lugar se ordenó a partir de un llamado de alerta por el incendio de un vehículo modelo Ford Fiesta estacionado en la vía pública. En las imágenes a las que accedió este medio se ve cómo el auto quedó destruido por efecto de las llamas, que también parecen haber afectado un segundo rodado de color azul ubicado detrás suyo.

Incendio en Colegiales por un escape de gas

Al llegar al lugar, los agentes localizaron el foco ígneo en un medidor de gas ubicado en las cercanías de los autos y lo combatieron con líneas de 38mm. Posteriormente apagaron el incendio en los vehículos. Aún así, pasado el mediodía el personal todavía trabaja para enfriar y reducir las llamas del escape de gas.

En el operativo participó de manera preventiva personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), pero las primeras informaciones indicaron que no se registraron heridos de gravedad producto del siniestro. No obstante, la cuadra fue evacuada y se redujo el tránsito vehicular, lo que genera complicaciones para circular por la zona de locales comerciales.

Como parte del protocolo, los bomberos también realizaron una inspección en los locales linderos, una fábrica de colchones y un local de mascotas, ambos con resultado negativo.

LA NACION

Temas IncendioColegiales