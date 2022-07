Comarca Andina: postes y árboles caídos, caminos intransitables y cortes de luz y agua, la pesadilla del temporal de nieve en la Patagonia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Las intensas nevadas de los últimos cinco días complican la cotidianidad de miles de personas en diversas localidades chubutenses de la Comarca Andina del Paralelo 42, que permanecen sin luz y sin agua. En tanto, el peso de la nieve hizo colapsar el sábado la estructura del Gimnasio Municipal de El Hoyo, al noroeste de Chubut, y por estas horas sigue nevando en la región.

Entre las peores consecuencias del temporal está la caída de decenas de árboles y postes de luz. “Estamos sin luz desde el jueves a la tarde y la señal de Internet es intermitente. El centro de [Lago] Puelo estuvo sin agua hasta ayer a la tarde. Los caminos están casi intransitables por árboles y postes caídos. Hay que circular con 4x4 con cadenas. A esta altura, la ruta 40 está transitable, pero hay que ir muy despacio”, contó hoy a LA NACION Esteban, un vecino del paraje Las Golondrinas, a 15 kilómetros de El Bolsón.

“Es impresionante la cantidad de árboles y postes caídos que hay. Si bien en esta zona la luz siempre pende de un hilo, por lo precaria que es la infraestructura, en este momento está peor que nunca. Nosotros estamos sin luz desde el viernes. Conectamos el grupo electrógeno para tener wifi, pero no podemos llamar por teléfono, por ejemplo. No sé si se cayeron las antenas de Movistar o si se quedaron sin electricidad”, agrega Daiana, que también vive en Las Golondrinas. Por el mal estado de los caminos, ella y su familia debieron caminar hasta El Bolsón para comprar víveres y combustible para los generadores.

Los caminos rurales con dificultad para transitar en Las Golondrinas

El viernes a la noche, un vecino de Daiana se cayó del techo mientras intentaba sacar nieve. Ella llamó por wifi al hospital, a la Policía y a Bomberos de Lago Puelo, pero las líneas no funcionaban. Finalmente, pudo comunicarse con los bomberos de El Bolsón, que avisaron a sus colegas por handy. Una camioneta 4x4 del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) consiguió asistir al hombre de Las Golondrinas, que se había fracturado dos costillas.

Unos kilómetros más al sur, si bien anoche volvió la energía eléctrica en algunos sectores del centro de la localidad, muchas familias de Lago Puelo siguen sin luz, sin agua y sin señal de teléfono desde el viernes. Algo similar ocurre por estas horas en los barrios Parcela 26, la Eco Aldea y el paraje Cerro Radal.

“Ahora empezó a nevar nuevamente. La ruta está habilitada, pero si se vuelve a acumular y no tenés cadenas, no podés circular en vehículo. Hay que ver si está la línea de ómnibus disponible para ir a buscar comida y agua. Asistencialismo todavía no ha llegado nada. Estamos con el generador de corriente, claro, el que tiene. Y sino, velas o luces led con pilas”, señala Marina, vecina de la Eco Aldea de Las Golondrinas, que pertenece a Lago Puelo. En esa zona, llegó a haber 50 centímetros de nieve acumulada. Hoy son unos 30.

Lago Puelo, otra de las localidades afectadas por las nevadas

Diana y Victoria viven en la Parcela 26 de Lago Puelo y también destacan la enorme cantidad de árboles y ramas caídas sobre el tendido eléctrico y sobre algunas casas. “Lo que más está afectando por el momento es la falta de energía, porque en varios lugares el agua va por bombeo, entonces están sin luz y sin agua a la vez. Con tanta nieve, también se teme por los deshielos: hay muchas construcciones cerca de los arroyos y ríos”, alerta Diana.

Alerta

Ya el 21 pasado, Defensa Civil de Lago Puelo emitió una alerta naranja por las nevadas y lluvias. “Distintos servicios como brigadas forestales, Tránsito Municipal, Defensa Civil Golondrinas y Defensa Civil Municipal estarán recorriendo y monitoreando distintos sectores”, señalaron en un comunicado. Para el viernes pasado ya se esperaban entre 50 y 75 centímetros de nieve. Actualmente, la alerta bajó a amarillo.

Fuentes de Vialidad Chubut explicaron a LA NACION que están asegurando la conexión a partir del despeje de las rutas nacionales, sobre todo de la 40, que es un camino troncal. Desde los últimos días vienen trabajando para lograr que sea transitable: solo en algunos momentos debieron aplicar restricciones para los vehículos livianos, pero los camiones de transporte y abastecimiento siempre pudieron circular con cadenas de nieve.

Rutas con problemas para transitar Vialidad Nacional

Desde ayer, la situación en las rutas ha mejorado, en parte por la lluvia caída y por la distribución de sal que Vialidad Chubut hace sobre los caminos para que se disuelva la nieve. Sí hay mucha cantidad de nieve en las banquinas, la que acumulan las máquinas tras su paso. También despejaron el sábado los accesos a Lago Puelo, y a Epuyén. Queda trabajo por hacer en la ruta 16, que conecta Puelo con El Bolsón, y en la zona de Golondrinas: Vialidad Nacional está movilizando maquinaria para poder despejar los caminos rurales allí, de difícil acceso.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, señaló a LA NACION: “El gran problema es la caída de árboles sobre las líneas eléctricas que nos dejó sin energía y, por ende, sin agua. La Dirección General de Servicios Públicos de la provincia sigue trabajando para restablecer el servicio”.

Vialidad trabaja para habilitar los caminos Vialidad Nacional

Sin clases

A partir de los datos recopilados en el aeropuerto de El Bolsón, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que en esa ciudad y alrededores hubo unos 60 centímetros acumulados de nieve. De todos modos, en los últimos días las nevadas también dieron paso a períodos de lluvia, por lo que parte del colchón de nieve se fue derritiendo. “Desde el martes 19 a la mañana hasta hoy cayeron 125 mm, tanto de lluvia líquida como de nieve”, advirtieron. En ese sentido, el espesor de nieve era de 12 cm el sábado; se redujo a 9, ayer y hoy, volvió a superar los 10, de acuerdo a las mediciones del SMN.

El temporal hizo que el Consejo Escolar Zona Andina Sur decidiera suspender las clases presenciales para hoy. “Habiendo evaluado con el Comité de Emergencia Municipal local (COEM) la situación meteorológica y los daños causados por el temporal en el sistema eléctrico, de comunicaciones, en caminos y calles con la existencia de árboles y postes inestables, se decide suspender las clases presenciales para el lunes 25 de julio en todos los establecimientos educativos de El Bolsón”, indicaron.

La suspensión no solo afecta a Las Golondrinas, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y Leleque, sino también a Esquel, Trevelin, Tecka, Río Pico y Paso del Sapo, entre otros puntos de la estepa chubutense.