Comenzaron las obras para transformar un predio ferroviario de Villa Urquiza en un nuevo parque

Hasta hace pocos meses, detrás de los alambrados que ocupaban un predio ferroviario en desuso funcionaban canchas de fútbol. Todos los días, miles de personas pasaban por allí mientras combinaban el subte de la línea B con el ferrocarril Mitre en uno de los principales nodos de transporte de Villa Urquiza. Ahora, ese espacio comenzó a cambiar de fisonomía: la Ciudad inició las obras para transformarlo en un nuevo parque público.

El proyecto se desarrolla sobre un terreno ubicado entre la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B. Cuando esté terminado, incorporará 5920 metros cuadrados de superficie verde y formará parte de una intervención urbana que abarcará más de 9700 metros cuadrados de espacio público.

Las obras ya comenzaron sobre el predio ferroviario situado junto a las estaciones Villa Urquiza y Juan Manuel de Rosas; allí se construirá el futuro Parque Ferroviario Urquiza GCBA

Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de manera directa a más de 50.000 vecinos y visitantes que circulan diariamente por esa zona del barrio.

“Queremos que cada vez más vecinos tengan espacios verdes de calidad cerca de sus casas. Con esta obra recuperamos un predio que estaba desaprovechado y lo ponemos a disposición del barrio, en un punto por donde pasan miles de personas todos los días”, afirmó en un comunicado Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.

El proyecto sumará 5920 metros cuadrados de superficie verde y forma parte de una intervención urbana que abarcará más de 9700 metros cuadrados GCBA

Hasta el inicio de los trabajos, una parte del terreno estaba ocupada por canchas de fútbol que funcionaban con la concesión vencida. Tras la recuperación del predio, la Ciudad avanzó con el proyecto para crear el futuro Parque Ferroviario Urquiza.

La intervención prioriza la incorporación de áreas verdes y la plantación de nuevos árboles, al tiempo que se conservará el arbolado ya existente. Además, el diseño busca generar continuidad con la Plaza Casal, ubicada del otro lado de la avenida Triunvirato, para conformar un corredor verde de mayor escala dentro del barrio.

El parque estará ubicado en un terreno que se encuentra sin uso

La obra también contempla la ampliación de veredas, la creación de nuevas conexiones peatonales, mejoras de accesibilidad y la incorporación de mobiliario urbano. Se prevé además la construcción de espacios de encuentro para actividades culturales y recreativas, la instalación de un sistema de drenaje urbano para absorber el agua de lluvia y la colocación de 38 nuevas luminarias peatonales.

Otro de los objetivos del proyecto es fortalecer la integración con el transporte público. El nuevo parque contará con conexiones peatonales hacia la estación Juan Manuel de Rosas del subte B y hacia la estación Villa Urquiza del ferrocarril Mitre, además de incorporar el paso peatonal entre Triunvirato y Bucarelli.

La idea es aprovechar el lugar para eventos culturales del barrio

Como parte de la intervención se demolerán estructuras de hormigón que actualmente permanecen en la esquina de Roosevelt y Triunvirato. Al mismo tiempo, el proyecto prevé conservar elementos vinculados con la identidad ferroviaria del lugar para integrarlos al diseño final del espacio verde.

La iniciativa forma parte de una política más amplia de creación y mejora de espacios verdes impulsada por el Gobierno porteño. Entre las obras actualmente en marcha se encuentra la nueva plaza que se construye junto al Mercado de Pulgas, entre Palermo y Colegiales, y el futuro espacio verde proyectado sobre un histórico predio ferroviario de San Cristóbal.

La Ciudad sumará un nuevo espacio verde con este proyecto

El año pasado, además, la Ciudad inauguró la primera plaza de Villa Santa Rita, una intervención que dio respuesta a un reclamo vecinal de más de cuatro décadas. Con el nuevo parque de Villa Urquiza, el gobierno porteño busca seguir ampliando la red de espacios verdes públicos en barrios con alta densidad urbana y fuerte circulación de peatones.