Comenzó la vigilia en Avellaneda para la despedida pública del Indio Solari: cómo serán el operativo y los accesos

Este domingo a partir de las 11 se realizará el velorio del Indio Solari en el Polideportivo Gatica, ubicado en el Parque Dominico de Avellaneda, tras una jornada de homenajes espontáneos, mientras que muchos fanáticos comenzaron a concentrarse en la zona desde la tarde del sábado. La decisión se comunicó desde la cuenta oficial del propio artista, manejada por sus familiares, mientras que autoridades locales y provinciales detallaron el operativo previsto ante la expectativa de una concurrencia masiva.

El anuncio puso fin a las versiones que circularon desde el viernes por la noche sobre posibles sedes para el evento. Según el comunicado difundido por su entorno, “su cuerpo estará allí” y se pidió que las jornadas transcurran en un clima de respeto. “No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, expresaron.

Ya desde el sábado por la tarde se registraba la llegada de seguidores al polideportivo. Muchos de los asistentes también remarcaron que empezaron a acercarse a las inmediaciones del lugar desde que se anunció oficialmente que sería sede de la despedida al músico.

En un móvil de la transmisión de LN+, vecinos de la zona manifestaron sus expectativas sobre el desarrollo de la jornada y marcaron que “no paraba de llegar gente”. “Esperemos que, con fe y esperanza, no haya destrozos”, expresó uno de ellos.

En paralelo, quienes se acercaban al lugar destacaban el vínculo cultural con el músico. “Es un estilo de vida los redondos y el Indio”, comentó otra persona al describir la movilización que genera su figura.

Por su parte, una mujer que asistió al vigilia destacó que el evento del domingo será “una fiesta a pesar de la triste noticia”. “Esto es hermoso. Si bien es una noticia triste, que se junten todos los argentinos y estemos tranquilos y disfrutando es hermoso. Estamos disfrutándolo y celebrando como le hubiera gustado a él. Así lo recordamos”, sostuvo.

Villa Domínico se convierte en el lugar en el que se congregan los fans del Indio Solari para despedirlo

El operativo

La despedida se realizará en un predio ubicado a cuatro cuadras de la estación Villa Dominico del tren Roca, con accesos señalizados para ordenar la llegada del público. De acuerdo con la información oficial, el ingreso se habilitará únicamente por la intersección de las avenidas Bartolomé Mitre y General Otero. Además, se difundió un mapa con indicaciones para facilitar la circulación en la zona.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, informó que se desplegará un operativo con 8000 personas destinadas a tareas de seguridad, salud y logística. “Habrá postas sanitarias, puestos de hidratación, baños químicos y pantallas en las afueras del Polideportivo”, detalló. En ese sentido, sostuvo que se preparó un dispositivo “muy importante para garantizar los cuidados y el respeto que su memoria merece”.

ACCESOS, CORTES DE TRÁNSITO Y RECOMENDACIONES



Mañana será una despedida histórica y trabajamos en su organización junto a @BAProvincia con un equipo de más de 8000 personas para brindar seguridad y facilidad en los accesos. Habrá postas sanitarias, puestos de hidratación, baños… pic.twitter.com/byFv2yh6ym — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) June 6, 2026

Desde el gobierno bonaerense, en tanto, indicaron que se dispondrán tres postas del sistema de emergencias para eventos masivos, con 17 ambulancias medicalizadas, un hospital móvil y la participación de 60 promotores de salud.

Desde el sábado por la tarde ya se reúne gente en Villa Domínico

Las autoridades también contemplan la posibilidad de extender la duración del velorio en función de la cantidad de personas que se acerquen. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló al respecto con LN+. “Es difícil de estimar cuánta gente va a venir, pero seguramente va a ser una cantidad muy importante”, afirmó y agregó que, si la concurrencia lo requiere, “se va a mantener hasta que la gente pueda despedirse”.

⚠️ Información importante para la despedida del Indio



A través de @SaludBAP vamos a desplegar un operativo sanitario para dar respuesta ante cualquier emergencia, en coordinación con el municipio de @gestion_a y los hospitales de la zona ⬇️



🚑 Tres postas del sistema de… — Gobierno PBA (@BAProvincia) June 6, 2026

Durante las horas previas a la confirmación, se barajaron distintas alternativas para realizar la despedida. En un primer momento, legisladores de Unión por la Patria solicitaron que el velorio se hiciera en el Congreso de la Nación, bajo el argumento de que debía abrirse para “honrar su legado”.

“Tal como se ha obrado históricamente en otros casos con grandes figuras de nuestra cultura popular, consideramos que esta casa debe estar abierta y a disposición para honrar su legado”, argumentaron los legisladores nacionales en un documento firmado por Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau.

Cientos de personas se encuentran Villa Domínico, en la previa del velorio del Indio Solari

Sin embargo, la propuesta fue descartada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien indicó que, tras una evaluación realizada por el ministerio de Seguridad de la Nación y “áreas técnicas competentes”, se concluyó que el Palacio Legislativo no cuenta con las condiciones necesarias de infraestructura, logística y seguridad para un evento de esa magnitud.

Miles de fanáticos llenaron Plaza de Mayo en la Misa Ricotera para despedir al Indio Solari Nicolás Suárez

Mientras se resolvía el lugar del velorio, los homenajes se multiplicaron en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El viernes por la noche se realizó una “misa ricotera” en Plaza de Mayo que reunió a seguidores desde horas antes de la convocatoria y se extendió hasta la madrugada del sábado. Al día siguiente, un banderazo en el Obelisco congregó a fanáticos, aunque la Policía de la Ciudad despejó la zona por la noche y detuvo a 17 personas.