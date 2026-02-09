Cómo es el hospital de alta complejidad al que fue trasladado Bastián Jerez para continuar su recuperación

Monitoreado de manera permanente por un médico y un enfermero, y acompañado por su mamá, Macarena Collantes, Bastián Jerez fue trasladado este hoy a la mañana en un vuelo sanitario desde Mar del Plata hacia el Aeródromo de La Matanza. Desde allí, el recorrido continuó por tierra, en una unidad móvil de terapia intensiva, hasta el Hospital Italiano de San Justo, donde continuará el tratamiento clínico por las gravísimas lesiones que sufrió en un siniestro vial ocurrido en un sector de dunas al norte de Pinamar, un lugar conocido como La frontera.

El Hospital al que fue trasladado Bastián es hoy uno de los hospitales privados de alta complejidad más importantes del conurbano bonaerense, con una infraestructura y un volumen de actividad que lo posicionan como centro de referencia para la atención de cuadros críticos y tratamientos complejos fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Para darle la bienvenida a Buenos Aires, la abuela de Bastián colgó una bandera para su nieto en la que se puede leer “Fuerza Bastián, acá te estamos esperando. Dios es grande”.

La estabilidad clínica alcanzada en los últimos días permitió planificar un traslado aéreo que hubiera sido imposible semanas atrás, cuando el cuadro del niño era crítico Nicolás Suárez

La salida se realizó desde el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), donde el niño permaneció internado durante más de tres semanas. Acompañada por una caravana de móviles policiales que abrieron paso hasta el Aeropuerto Astor Piazzolla, Collantes, se despidió del personal de salud con palabras de agradecimiento antes de subir a la ambulancia que lo trasladó hasta la aeronave. El padre, Maximiliano Jerez, los acompañó hasta ese punto y viajó luego por vía terrestre para reencontrarse con ellos ya en San Justo, una vez concretado el ingreso al nuevo centro de internación.

El traslado fue autorizado luego de que el equipo médico constatara que, en los últimos días, Bastián había mostrado estabilidad clínica, condición indispensable para avanzar con una derivación de estas características. El niño cumple por estas horas cuatro semanas de internación y atravesó siete cirugías en menos de un mes, a raíz de lesiones graves en órganos abdominales, vértebras cervicales y base de cráneo, además de múltiples fracturas. La última intervención quirúrgica se realizó hace una semana, cuando se reemplazó una válvula de derivación externa por una derivación ventrículo-pleural para favorecer el drenaje del líquido cefalorraquídeo.

El operativo sanitario incluyó monitoreo médico permanente, unidades de terapia intensiva terrestres y un avión equipado para cuidados complejos, coordinado por el sistema provincial de emergencias Nicolás Suárez

A diferencia del primer traslado, que se había realizado en helicóptero, en esta oportunidad se optó por un avión sanitario Cessna Grand Caravan, perteneciente al Servicio Integral de Emergencias Médicas (SIES) del Ministerio de Salud bonaerense, organismo que coordinó todo el operativo. Un médico y un enfermero viajaron a bordo con equipamiento y tecnología para monitorear el estado del paciente y responder ante cualquier eventualidad. Tanto el traslado terrestre previo como el posterior al vuelo se realizaron en ambulancias de terapia intensiva. Se trató del operativo aéreo número 18 del SIES en lo que va del año.

El nuevo destino forma parte de la cobertura de la obra social del grupo familiar y, según coincidieron los médicos del Hiemi y los padres del niño, garantiza una continuidad de atención con niveles de complejidad, tecnología y recursos humanos similares a los que recibió en Mar del Plata, único hospital de alta complejidad pediátrica de esa región de la provincia. Además, la derivación permitirá que la familia esté más cerca de su domicilio, en el distrito de Moreno.

La derivación busca garantizar continuidad de atención especializada y un proceso de rehabilitación prolongado, además de acercar al paciente a su entorno familiar Nicolás Suárez

El Hospital Italiano de San Justo, adonde ingresó Bastián para continuar su recuperación, es hoy uno de los centros de alta complejidad más importantes del oeste del conurbano bonaerense.

Ubicado en un predio de 16 hectáreas, cuenta con un plantel de 1200 empleados entre médicos, enfermeros y personal de apoyo, y sostiene un volumen de atención que da cuenta de su rol dentro del sistema de salud. Según datos institucionales, allí se realizan anualmente 18.607 cirugías, se atienden cerca de 1.000 partos, se registran 10.540 egresos y se llevan a cabo más de 370.000 consultas programadas, además de 190.330 consultas por guardia y 297.000 prácticas de diagnóstico. A ese esquema se suman servicios de rehabilitación cardiovascular y otras prácticas complementarias que integran el proceso de recuperación de pacientes con cuadros complejos.

Ese perfil es el resultado de una transformación sostenida a lo largo de más de un siglo. El hospital fue creado en 1922 como un proyecto del Hospital Italiano de Buenos Aires para asistir a enfermos crónicos y niños huérfanos, y funcionó durante décadas como asilo y luego como hospital geriátrico. Hacia finales del siglo XX inició su conversión en hospital general, y en los primeros años del siglo XXI dio el salto definitivo para consolidarse como hospital de alta complejidad, plenamente integrado al Hospital Italiano central. La inauguración de la Central de Emergencias y Consultorios Externos en 2015 y del edificio de Diagnóstico en 2018 reforzó su capacidad para atender emergencias, realizar estudios complejos y sostener internaciones prolongadas.

Con miles de cirugías y prácticas diagnósticas por año, el Hospital Italiano de San Justo funciona como un nodo clave de alta complejidad fuera de la Ciudad de Buenos Aires Nicolás Suárez

El accidente que derivó en la internación de Bastián ocurrió durante unas vacaciones en Pinamar, cuando viajaba en un vehículo tipo UTV junto a su padre y otros dos menores. El choque frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok, en un sector de dunas conocido como La Frontera, le provocó las lesiones más graves. Dos médicos pediatras que se encontraban en el lugar le brindaron los primeros auxilios antes de su traslado al Hospital Municipal de Pinamar y, luego, al Hiemi. La causa judicial, a cargo del fiscal Sergio García, investiga responsabilidades bajo la figura de lesiones culposas agravadas y ya incorporó peritajes mecánicos y toxicológicos, que arrojaron resultados positivos de alcoholemia en dos de los conductores involucrados.

En ese marco, la llegada de Bastián al Hospital Italiano de San Justo marca una nueva etapa en un proceso de atención que combina alta complejidad médica, rehabilitación y seguimiento clínico, con el objetivo de avanzar en su recuperación luego de uno de los cuadros más graves registrados en lo que va del verano en la costa bonaerense.