Se aproxima un frente que traerá heladas, jornadas muy frías y tiempo inestable: las zonas más afectadas

Tras días marcados por la inestabilidad, un ambiente húmedo, fuertes precipitaciones y ráfagas de viento, esta semana se espera el ingreso de un aire frío con ausencia de lluvias.

Según informó el sitio especializado Meteored, el lunes dio comienzo a la temporada de frío, con temperaturas mínimas que rondaron los 4°C y máximas de 16°C. Con el correr de los días, se esperan registros por debajo de lo habitual para el mes de mayo.

Pronostico del tiempo

El martes se prevé una jornada fría, con mínimas de 10°C y máximas de 19°C, mientras que el miércoles traerá una leve baja, con mínimas de 11°C y máximas de 18°C, acompañadas de un viento sur que impactará en los alrededores de la ciudad y cielo parcialmente nublado.

El jueves, el viento del noreste se hará presente en Buenos Aires, con mínimas de 8°C y máximas de 18°C, mientras el cielo continuará nublado. El viernes se espera un leve aumento en las temperaturas, con una máxima de 19°C.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires

El clima para el fin de semana

El sábado dará inicio a un frente frío que traerá heladas en Buenos Aires, con mínimas de 12°C y máximas de 17°C. El frío se intensificará el domingo, cuando se esperan mínimas de 8°C. No se prevén precipitaciones para ninguno de estos dos días.

Se espera el ingreso de un aire frío durante el domingo Fabián Marelli

Medidas de prevención del SMN