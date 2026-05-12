Se aproxima un frente que traerá heladas, jornadas muy frías y tiempo inestable: las zonas más afectadas

El ingreso de aire polar y ventoso impactará sobre el AMBA; las temperaturas mínimas perforarán el umbral de los 8°C con el correr de la semana
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Tras días marcados por la inestabilidad, un ambiente húmedo, fuertes precipitaciones y ráfagas de viento, esta semana se espera el ingreso de un aire frío con ausencia de lluvias.
Según informó el sitio especializado Meteored, el lunes dio comienzo a la temporada de frío, con temperaturas mínimas que rondaron los 4°C y máximas de 16°C. Con el correr de los días, se esperan registros por debajo de lo habitual para el mes de mayo.
El martes se prevé una jornada fría, con mínimas de 10°C y máximas de 19°C, mientras que el miércoles traerá una leve baja, con mínimas de 11°C y máximas de 18°C, acompañadas de un viento sur que impactará en los alrededores de la ciudad y cielo parcialmente nublado.
El jueves, el viento del noreste se hará presente en Buenos Aires, con mínimas de 8°C y máximas de 18°C, mientras el cielo continuará nublado. El viernes se espera un leve aumento en las temperaturas, con una máxima de 19°C.
El clima para el fin de semana
El sábado dará inicio a un frente frío que traerá heladas en Buenos Aires, con mínimas de 12°C y máximas de 17°C. El frío se intensificará el domingo, cuando se esperan mínimas de 8°C. No se prevén precipitaciones para ninguno de estos dos días.
Medidas de prevención del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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