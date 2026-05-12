LA NACION

Se aproxima un frente que traerá heladas, jornadas muy frías y tiempo inestable: las zonas más afectadas

El ingreso de aire polar y ventoso impactará sobre el AMBA; las temperaturas mínimas perforarán el umbral de los 8°C con el correr de la semana

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Se aproxima un frente que traerá heladas en Buenos Aires
Se aproxima un frente que traerá heladas en Buenos AiresFabián Marelli

Tras días marcados por la inestabilidad, un ambiente húmedo, fuertes precipitaciones y ráfagas de viento, esta semana se espera el ingreso de un aire frío con ausencia de lluvias.

Según informó el sitio especializado Meteored, el lunes dio comienzo a la temporada de frío, con temperaturas mínimas que rondaron los 4°C y máximas de 16°C. Con el correr de los días, se esperan registros por debajo de lo habitual para el mes de mayo.

Pronostico del tiempo
Pronostico del tiempo

El martes se prevé una jornada fría, con mínimas de 10°C y máximas de 19°C, mientras que el miércoles traerá una leve baja, con mínimas de 11°C y máximas de 18°C, acompañadas de un viento sur que impactará en los alrededores de la ciudad y cielo parcialmente nublado.

El jueves, el viento del noreste se hará presente en Buenos Aires, con mínimas de 8°C y máximas de 18°C, mientras el cielo continuará nublado. El viernes se espera un leve aumento en las temperaturas, con una máxima de 19°C.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires

El clima para el fin de semana

El sábado dará inicio a un frente frío que traerá heladas en Buenos Aires, con mínimas de 12°C y máximas de 17°C. El frío se intensificará el domingo, cuando se esperan mínimas de 8°C. No se prevén precipitaciones para ninguno de estos dos días.

Se espera el ingreso de un aire frío durante el domingo
Se espera el ingreso de un aire frío durante el domingoFabián Marelli

Medidas de prevención del SMN

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Dos personas murieron tras una explosión e incendio en una vivienda y buscan más víctimas entre los escombros
    1

    Tragedia en Santa Cruz: dos personas murieron tras una explosión e incendio en una vivienda y buscan más víctimas entre los escombros

  2. Parkinson: un especialista explicó en detalle cuál es el primer síntoma detectable
    2

    Parkinson: un especialista explicó en detalle cuál es el primer síntoma detectable

  3. La marcha de hoy medirá la fuerza del reclamo de financiamiento frente a la negativa del Gobierno
    3

    Así será la marcha universitaria que medirá la fuerza del reclamo de financiamiento frente a la negativa del Gobierno

  4. Qué puede pasar con la pareja denunciada al ser hallada semidesnuda en un vuelo que aterrizó en Rosario
    4

    Sexo en el avión: qué puede pasar con la pareja denunciada al ser hallada semidesnuda en un vuelo que aterrizó en Rosario