La “niña genio” de la moda: tiene 11 años, hizo sus propios diseños y logró que brillaran en las pasarelas de la Argentina Fashion Week

A los cuatro años, mientras algunos niños van a su primera clase de deporte o aprenden a estudiar un idioma, Lola decidió empezar en la escuela un taller de costura. Allí aprendió a coser sus primeros juguetes de tela y almohadillas rellenas, todas creaciones sencillas para su edad. Sin embargo, entre tules y muchos hilos, la pequeña comprendió que allí estaba su gran pasión.

Este año, con tan solo once años de edad, fue invitada a presentar su primera colección de alta costura en la Argentina Fashion Week. En diálogo con LA NACION, su mamá, Malena Firpo, reveló cómo fue el proceso que la llevó a convertirse en una de las jóvenes prodigio en esta profesión. “Ella siempre venía feliz porque había creado algo nuevo. Todo le despertaba muchísima curiosidad. Hilvanar el hilo, usar las agujas. Llegaba a casa y quería seguir cosiendo”, recordó con cariño las primeras etapas.

Con la llegada del coronavirus, el taller en el colegio se pausó, pero el interés por lo que había aprendido siguió creciendo más y más. Así fue que en los meses de aislamiento, con videos y ayuda de su mamá, siguió creando pequeños juguetes. Tiempo más tarde, Lola descubrió que existían talleres donde las niñas podían aprender a utilizar máquinas de coser y fue ella quien hizo el pedido: “Mamá, me gusta. ¿Podés averiguar?”.

Después de un taller de costura en la escuela, Lola descubrió que su pasión era la costura (Foto: Gentileza de la familia de Lola)

“Me encargué de buscarle un instituto cerca de casa y Lola comenzó a asistir una vez por semana. Allí aprendió a utilizar la máquina recta y, posteriormente, la overlock. También experimentó con bordado, pintura sobre tela y distintas técnicas textiles”, recapituló la mamá de la niña.

Esto llevó a que su hogar se llenara de cartucheras, bolsos, neceseres, polleras, pantalones, remeras y conjuntos deportivos, todos hechos con sus propias manos. “Muchas veces diseñaba uno para ella y otro para su hermana. Familiares y amigas recibían sus creaciones como regalos y, cuando llegaba el momento de hacerle regalos a ella, todos siempre le traían telas, hilos y elementos de costura”, indicó.

A los siete años, Lola escribió una carta a Papá Noel y en ella le expresó que su mayor deseo era tener una máquina de coser. Y él cumplió su sueño. Con ella, Lola pudo seguir creando más prendas en casa y, después de ver muchas películas y seguir capacitándose en el rubro, descubrió que podía convertirse en una diseñadora de alta costura.

Lola le pidió su primera máquina de coser a Papá Noel (Foto: Gentileza de la familia de Lola)

Lo más fascinante es que sus diseños de niña siempre fueron pensados para otras niñas de su misma edad o más pequeñas. Desde su entorno, siempre quisieron que, pese a lo avanzado de sus conocimientos, no se sintiera condicionada a crear prendas para adultos. Es así que libremente comenzó a crear vestidos.

“Cuando vi cuánto la entusiasmaba la alta costura, le pregunté si realmente quería continuar y si le gustaría mostrar sus ideas y sus creaciones. Ella estaba convencida. Entonces decidí acompañarla”, contó su mamá orgullosa. Entre las dos decidieron crear la propia marca titulada Sissi by Lola. Actualmente, la firma cuenta con sus propias redes sociales, donde pueden conocerse todas las creaciones de la menor.

Aunque este paso es muy importante en su carrera como diseñadora, Lola no cuenta con horarios de trabajo ni obligaciones vinculadas a la marca. Todo lo que genera es producto todavía de un juego, que surge cuando ella tiene tiempo y ganas de dedicarle a esta pasión. A su vez, una vez por semana tiene una clase de costura con la que sigue perfeccionándose.

Lola sigue diseñando como forma de recreación y no como un trabajo (Foto: Gentileza de la familia de Lola)

“Como mamá, no quiero ponerle un techo, pero tampoco marcarle un destino. Si este es el camino que ama, voy a acompañarla para que tenga todas las herramientas posibles. Después será ella quien decida hasta dónde quiere llegar”, aclaró su mamá.

Su paso por la Fashion Week de Buenos Aires

La historia de Lola se hizo sumamente conocida en redes sociales y a través de los medios de comunicación a partir de su participación en la última Argentina Fashion Week. Según reveló Lola, la temática que la inspiró fueron “los vestidos de princesa que usaba con su hermana para jugar cuando era más chiquita”.

De esta forma decidió utilizar colores pastel, colocarles brillos y muchos tules, siempre pensando que sus diseños puedan ser lucidos por niñas de su misma edad o más pequeñas. Con ternura y mucho amor, sus prendas lograron transmitir parte de lo que vivió en su infancia.

La hermana de Lola se convirtió en una de sus primeras modelos (Foto: Gentileza de la familia de Lola)

“Me gustaría que cualquier niño pudiera verla y pensar que también puede crear, imaginar y soñar. No importa si es costura, pintura, música, dibujo o cualquier otra disciplina. Lo importante es descubrir aquello que te apasiona y tener la posibilidad de explorarlo”, remarcó su mamá sobre lo que sintió al ver a su hija en la pasarela más importante del país.