Visita del Papa León XIV, EN VIVO: su paso por Uruguay y las últimas noticias de su agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján
Para este sábado, el Sumo Pontífice tiene planeado viajar a Paysandú para realizar una misa en el Parque París Londres y luego regresar a Montevideo para una vigilia de oración en el Estadio Centenario
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La agenda de actividades del papa León XIV de este sábado en Uruguay
Estas son todas las actividades del papa León XIV en Uruguay para este sábado:
- 08.25 – Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Paysandú.
- 10.00 – Santa Misa en el Parque París Londres (Paysandú).
- 12.45 – Regreso a Montevideo.
- 17.00 – Encuentro con la realidad social en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (barrio Casavalle, Montevideo).
- 18.00 – Encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay.
- 19.00 – Vigilia de oración en el Estadio Centenario (Montevideo).
León XIV evitó que un expresidente de Uruguay le besara el anillo durante la recepción en Montevideo
MONTEVIDEO.- El expresidente de Uruguay Luis Lacalle Herrera protagonizó un incómodo momento durante la recepción al papa León XIV en Montevideo: intentó besarle el anillo, pero el pontífice retiró la mano. El episodio ocurrió este viernes en la plaza Independencia, donde el dirigente esperaba junto a otros exmandatarios para darle la bienvenida al líder de la Iglesia Católica.
El Sumo Pontífice se acercó a saludar a los presentes y les estrechó la mano uno por uno. Cuando llegó su turno, Lacalle Herrera se inclinó para besarle el anillo, pero el Papa evitó el gesto.
El exmandatario insistió durante algunos segundos, aunque el Papa volvió a evitarlo. Finalmente, ambos terminaron por estrecharse las manos mientras se miraban a los ojos. La secuencia quedó registrada en la transmisión y rápidamente se viralizó en redes sociales.
León XIV Sereno y diplomático, sabe mostrar las garras sin rugir cuando es necesario
ROMA.- Manso, sereno, parco, diplomático, muy determinado, un hombre que no le teme a nada y que cuando tiene que decir las cosas, saca las garras y las dice, pero sin rugir. Así es el León que llega mañana a la Argentina, tierra a la que nunca viajó su predecesor, Francisco. Un papa también venido de América, de carácter y estilo muy diferentes, pero, como ha demostrado en sus 17 meses de pontificado, con una visión muy parecida del mundo y de la Iglesia.
“Viste como Benedicto, pero habla como Francisco”, resumió el abad benedictino británico Christopher Jamison, en diálogo con esta corresponsal.
¿En qué creen los argentinos? Nuevas identidades religiosas y una tendencia incipiente que ilusiona al catolicismo
La llegada del Papa León XIV a la Argentina ha despertado conversaciones inusuales en oficinas, grupos de WhatsApp y juntadas de amigos. La pregunta “¿Vas a ir?” muchas veces termina convirtiéndose en la puerta de entrada a charlas que salen de cierta premisa social de no hablar de religión: ¿En qué creés? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa? No sorprendería que hoy las respuestas sean de lo más variadas. Y es que, si bien nuestro país solía tener una hegemonía católica –en el censo nacional de 1960, el último que midió la adscripción religiosa, el 90,5% de los habitantes dijeron profesar el catolicismo–, con el tiempo el panorama se diversificó.
Hoy, sigue siendo la religión mayoritaria argentina, pero se encuentra en su nivel más bajo: aproximadamente un 59% de los ciudadanos se consideran católicos, de acuerdo con un compilado de relevamientos nacionales realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA). Las encuestas, en las que los entrevistados fueron clasificados por edad, encontraron otra tendencia marcada: entre los adultos mayores, la adscripción es más alta, del orden del 76%, mientras que entre los adultos jóvenes es bastante más baja: ronda el 50%.
León XIV habló de su enfermedad y lanzó un fuerte reclamo en su primer discurso en Uruguay
MONTEVIDEO.– Como hizo durante el vuelo que lo trajo este viernes a la capital de Uruguay, en su primer discurso en el continente latinoamericano, el papa León XIV volvió a hablar de su reciente operación de pulmón, que conmovió al mundo, y la vinculó con la urgente necesidad de garantizar el acceso de todos a la atención sanitaria.
“La enfermedad, la discapacidad, el dolor físico, la pérdida de autonomía, la pobreza, la falta de trabajo o la exclusión pueden hacer especialmente necesaria la ayuda de los demás”, dijo, tras ser recibido con banderas y gritos por unas 30.000 personas, en una Montevideo revolucionada por su visita.
León XIV en la Argentina: miles de fieles viajarán desde las provincias y se multiplican los preparativos
La expectativa por la llegada del papa León XIV a la Argentina se extiende mucho más allá de las ciudades que recibirán al Pontífice. Desde Tierra del Fuego hasta Misiones, miles de fieles se preparan para recorrer cientos y hasta miles de kilómetros con el propósito de participar de las misas y los encuentros previstos en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En algunas provincias, los contingentes superaron las previsiones de las autoridades eclesiásticas y los colectivos contratados ya están completos. En otras, los jóvenes organizaron rifas, ventas de comida y actividades solidarias para reunir el dinero necesario para viajar.
También habrá pantallas gigantes y celebraciones comunitarias para quienes no puedan trasladarse. La movilización, que incluye a gobernadores, intendentes y legisladores, recupera inevitablemente el recuerdo de la visita de Juan Pablo II en 1987 y anticipa un acontecimiento de fuerte repercusión religiosa y social.
Llegada del Papa: la decoración que ordenó Karina Milei, estrictas reglas de vestimenta y un cartel en la Catedral
En la Casa Rosada hay por estas horas un único tema: la llegada del papa León XIV. A contrarreloj se ultiman los detalles para el arribo del pontífice, que hoy ya pisó suelo uruguayo.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que encabeza la recepción del Santo Padre, mandó a los empleados del Poder Ejecutivo a decorar la Casa Rosada a tono con la llegada del máximo exponente de la Iglesia Católica. Este viernes comenzaron con la colocación de plantas amarillas y blancas, en honor a los colores del Vaticano. La ornamentación continuará el sábado y seguirá hasta el domingo, día en que León XIV desembarque en el país.
Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina y cómo es el recorrido oficial: el itinerario completo y los feriados confirmados
Ya se conoce el itinerario oficial del papa León XIV en la Argentina. El sumo pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y se irá el miércoles 11. El recorrido incluirá la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján.
Al ser el retorno de un Papa al país desde el viaje de san Juan Pablo II en 1987, los fieles ya conocen el cronograma de un viaje que durará tres días y tendrá un ritmo frenético para cumplir con todas las obligaciones ya pactadas.
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