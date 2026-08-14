Cómo ir al Malba en transporte público y auto

El MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) es un hito cultural y arquitectónico ineludible. Situado en el barrio de Palermo Chico, alberga una de las colecciones más importantes de la región, entre las que se incluyen obras de Frida Kahlo, Diego Rivera y Tarsila do Amaral.

Situado en el barrio de Palermo Chico, alberga una de las colecciones más importantes de la región, incluyendo obras de Frida Kahlo LA NACION/Hernan Zenteno

En este 2026, el museo presenta una agenda renovada de exposiciones temporales que atraen a un público diverso. Debido a su ubicación sobre la Av. Figueroa Alcorta, una de las arterias más fluidas pero también más congestionadas de la ciudad, conocer los accesos es vital para optimizar la visita.

El museo se integra perfectamente en el circuito de parques y museos de la zona norte, lo que permite combinar la visita con un paseo por el Jardín Japonés o el Museo Nacional de Arte Decorativo.

A continuación, cómo llegar de la forma más eficiente al Malba:

1 Transporte público: colectivos y conectividad

La Av. Figueroa Alcorta cuenta con carriles que facilitan el movimiento de numerosas líneas de colectivo, convirtiéndolas en la opción más directa para llegar a la puerta del museo.

Líneas de colectivo: las líneas 67, 102, 130, 124 y 37 tienen paradas prácticamente frente al edificio (Av. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero). También podés utilizar las líneas que pasan por Av. del Libertador, como la 10, 59, 60, 92, 93, 108 y 110 , y caminar apenas tres cuadras.

las líneas tienen paradas prácticamente frente al edificio (Av. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero). También podés utilizar las líneas que pasan por Av. del Libertador, como la , y caminar apenas tres cuadras. Subte Línea H: la estación Facultad de Derecho se encuentra a unas 10 cuadras. Es una caminata agradable por la zona de parques que rodea al Museo Nacional de Bellas Artes y la Floralis Genérica.

2 Acceso en auto y estacionamiento

Llegar en auto al Malba es sencillo por su proximidad a las avenidas principales, pero el estacionamiento en la calle es sumamente restringido en esta zona de embajadas y residencias de lujo.

Estacionamiento propio: el Malba cuenta con un estacionamiento pago en el subsuelo del edificio (sujeto a disponibilidad). Es la opción más cómoda, aunque suele llenarse rápido durante las inauguraciones o los fines de semana.

el Malba cuenta con un del edificio (sujeto a disponibilidad). Es la opción más cómoda, aunque suele llenarse rápido durante las inauguraciones o los fines de semana. Alcorta Shopping: una alternativa muy utilizada es dejar el auto en el estacionamiento del shopping cercano (Alcorta) y caminar las tres cuadras de distancia por la calle Salguero.

una alternativa muy utilizada es dejar el auto en el estacionamiento del shopping cercano (Alcorta) y caminar las tres cuadras de distancia por la calle Salguero. Zonas de prohibición: evitar estacionar sobre la Av. Figueroa Alcorta o en las esquinas de la calle San Martín de Tours, dado que la zona es monitoreada constantemente por el sistema de fotomultas y grúas.

3 Consejos para la visita y accesibilidad

Uno de los mejores días para visitar el MALBA es los miércoles, cuando el museo ofrece tarifas reducidas para estudiantes, docentes y jubilados (o entrada gratuita según el programa vigente). El edificio es totalmente accesible para personas con movilidad reducida, contando con rampas y ascensores de última generación.

Un dato para el viajero: el café del Malba, con su vista a la plaza, es el lugar perfecto para procesar la experiencia artística antes de seguir camino.

El Malba es un nodo de cultura accesible desde cualquier punto de la ciudad. Ya sea que utilices la red de colectivos o el estacionamiento propio del museo, el acceso al arte latinoamericano está garantizado. Organizar la llegada permite dedicarle el tiempo necesario a las obras maestras que habitan este imponente edificio de acero y vidrio.