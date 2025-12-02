Jugar a ser turista: 4 planes para conocer Buenos Aires desde la cultura y la gastronomía

Buenos Aires es una ciudad donde siempre hay algo nuevo para hacer o descubrir. Cada barrio tiene su encanto y se destaca por su historia, sus personajes y sus sabores. Personas de todas partes del mundo se acercan para conocer en profundidad esta ciudad que ofrece un abanico de experiencias.

Chevrolet Tracker propone una guía para disfrutar aquellos lugares cargados de sentido ya sea en familia, con amigos o pareja.

La guía definitiva

Parada 1: arte, legado y fotos por doquier

Cualquiera sabe que Caminito, en La Boca, es un museo a cielo abierto, pero no muchos están al tanto que es uno de los lugares más fotografiados del planeta. Inaugurado en 1959, es la cuna de Quinquela Martín, el tango y los colores que definen la identidad porteña.

Caminar por sus adoquines te hace sentir dentro de un cuadro o una película, rodeado de artistas que elevan la experiencia.

La Boca y sus calles repletas de planes.

A tan solo pasos de Caminito está Fundación Proa, una propuesta imperdible que en este momento reúne dos exhibiciones de arte contemporáneo que llegan por primera vez a la Argentina.

La casona italiana de finales del siglo XIX no sólo se destaca por su curaduría, sino también por brindarle a los visitantes espacios como la librería y cafetería con vistas al río.

HUMAN, una muestra en Fundación Proa.

Parada 2: historia, color y la mejor gastronomía porteña

El museo Quinquela Martín cuenta con la más amplia colección de óleos de este emblemático artista plástico, reconocido por sus retratos del barrio de La Boca y quien creía que “con color la vida era mucho mejor”.

En el tercer piso se encuentra la Casa Museo, donde se pueden ver sus objetos personales, expuestos en lo que fue su vivienda. Desde la terraza se puede ver Caminito y la postal clásica del Puerto, que identifica la obra inconfundible de Quinquela Martin.

El museo Quinquela Martín.

¿Un imperdible en el barrio? El mítico bodegón El Obrero, con un menú con clásicos argentinos como sus napolitanas y el revuelto Gramajo.

El mítico bodegón El Obrero.

Parada 3: cultura, vistas impagables y estrellas Michelin

El Centro Cultural Recoleta es un espacio emblemático de Buenos Aires, ubicado en un predio con más de 300 años de historia. Es el lugar ideal para acercarse al arte de manera relajada, con patios y terrazas perfectos para disfrutar con los más chicos.

Un dato para tener en cuenta: siempre hay talleres, festivales y actividades gratuitas para toda la familia.

Pasaje del Correo.

Para cerrar el día, el Pasaje del Correo cuenta con restaurantes como Aramburu o BIS que se destacan por sus propuestas gastronómicas, ambas reconocidas por la guía Michelin.

Parada 4: diseño, galerías y reliquias

En Distrito Arenales, en pleno Recoleta, hay propuestas pensadas para los fanáticos del diseño y la arquitectura. Dos pasajes secretos cuentan con piezas únicas: zapatos de tango, ropa vintage, muebles de diseño y chocolatería artesanal.

La Rue Artisans con estilo parisino concentra galerías de arte, cristalerías y boutiques de diseño y moda.

Y el pasaje Libertad, con fachada original de 1887, cuenta con tiendas vintage, papelería y joyería de diseño.

A pocos metros está Clorindo, un café escondido dentro de la Biblioteca Ricardo Güiraldes, un spot para hacer una pausa y comer un rico brunch.

Clorindo, un café escondido en la Biblioteca Ricardo Güiraldes.

Chevrolet Tracker es el SUV ideal para conocer todos estos rincones urbanos de manera segura, cómoda y placentera.

