Cómo más países, hoteles, empresas y apps abrazan a una nueva generación de trabajadores que se consolida

escuchar

NUEVA YORK.– Meses después de que comenzó la pandemia, Jess Romano se mudó de California a Croacia y se convirtió en la tercera persona en recibir la visa de “nómada digital” de ese país, que fue lanzada en 2021. “Cuando trabajaba en la oficina, mi tiempo libre y –todavía más importante– mi flexibilidad en torno de dónde, cuándo y cómo podía trabajar era limitada. Ahora, puedo pasar meses viviendo y explorando nuevos lugares mientras trabajo en un horario de tiempo completo”, comentó.

Si bien los casos de Covid-19 disminuyeron y se están restableciendo los patrones laborales, muchas empresas reconocen los cambios abruptos en el lugar de trabajo y dan a sus empleados una mayor flexibilidad sobre el lugar donde trabajan a corto y largo plazo.

Kayak, el motor de búsqueda de viajes, incorporó el trabajo a distancia al inicio de la pandemia y dejó que su personal se ubicara donde fuera que la empresa tuviera una entidad legal, es decir, en 25 países de todo el mundo. “Si tenemos una entidad legal, podemos crear una nómina, pagar impuestos y ofrecer atención médica. Tan solo deben tener la visa necesaria para trabajar ahí”, señaló Steve Hafner, cofundador y director ejecutivo.

“Siempre solíamos competir por talento a partir de lo increíble que era trabajar en nuestras oficinas. Ahora competimos en una dimensión completamente distinta: la flexibilidad”, recordó.

Empresas como Spotify, Twitter y Airbnb también adoptaron políticas para trabajar desde donde sea. En un informe divulgado en junio de 2021, Gartner Inc., una empresa consultora y de investigación tecnológica con sede en Stamford, Connecticut, encontró que para fines de 2021 se esperaba que el 51% de los que llamó “trabajadores intelectuales” cumplieran funciones a distancia, más del doble de la cantidad de 2019.

Hay diferentes países que ofrecen oportunidades para extranjeros nómadas digitales Pexels

Ahora que los trabajadores a distancia inundan el mercado, los gobiernos, las empresas de viajes, las marcas de hoteles y los emprendedores responden con mecanismos innovadores para localizar a profesionales independientes que hagan del mundo su hogar.

Visas para trabajar a distancia

Más de 20 países en todo el mundo ofrecen visas especializadas que les permiten a los extranjeros vivir y trabajar a distancia dentro de sus fronteras, entre ellos, naciones europeas como Portugal, Noruega, Georgia y Malta. España trabaja en una Ley de Startups que se espera que sea aprobada para finales de año, la cual facilitaría más la reubicación de los profesionales y sus familias en su territorio. La propuesta de ley plantea visas de 12 meses para trabajadores remotos con la opción para solicitar un permiso de residencia de tres años, que es renovable condicionalmente para otros dos.

En América Latina, Brasil fue el primer país sudamericano en ofrecer una visa de trabajo a distancia en septiembre de 2021. Cuando los solicitantes piden la visa para nómadas digitales por un año (la cual se puede renovar para más períodos), deben probar que posee una fuente de ingresos fuera de Brasil, tener cobertura de atención médica y ganar al menos 1500 dólares al mes o tener 18.000 dólares en el banco. Los consulados brasileños en el extranjero otorgaron 197 visas para nómadas digitales a ciudadanos de más de 15 países distintos, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Colombia.

En agosto último, Costa Rica, un destino popular entre los estadounidenses para tomar vacaciones, aprobó la ley de una nueva visa para nómadas digitales y recibió 27 solicitudes. “Calculamos que cada trabajador remoto que se queda a trabajar en Costa Rica generará 46.400 dólares por año para el país, lo cual contribuirá a los ingresos de la industria turística y a una mayor cantidad de empleos para los costarricenses”, comentó Carolina Trejos, directora de mercadotecnia de la Oficina de Turismo de Costa Rica.

La nueva visa de 10 años de duración en Tailandia, que se puso en marcha a principios de septiembre, pretende complementar una mano de obra envejecida al atraer nuevas reservas de talento extranjero para impulsar la actividad económica, explicó Janthapat Saichumin, subdirectora de la Junta de Inversiones de Tailandia. La visa está disponible para trabajadores remotos, profesionales altamente calificados, jubilados y ciudadanos ricos de todo el mundo, que reciben una serie de beneficios, como la exención fiscal de los ingresos en el extranjero, el permiso para trabajar en el país y un servicio rápido en los aeropuertos internacionales de toda Tailandia.

Los amantes de la vida en una isla pueden instalar una oficina en la arena y trabajar a distancia desde una serie de países del Caribe o dirigirse a las lejanas costas de Bali, Mauricio y Dubái.

Las empresas sacan provecho

Como parte de su nuevo programa Live and Work Anywhere, Airbnb se está asociando con 20 destinos en todo el mundo para crear centros digitales personalizados con información de requisitos de visa, políticas tributarias y una lista extensa de los mejores alojamientos para estadías a largo plazo. Ya comenzaron a funcionar en Buenos Aires; la región alpina austríaca de Salzkammergut; Tampa Bay, Florida; Tulsa, Oklahoma; y el Caribe, pero vendrán más este año, entre ellos, Tailandia, Ciudad del Cabo y la región Friuli Venecia Julia en Italia.

“El mundo se está moviendo hacia el trabajo a distancia”, opinó Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb, en un correo electrónico a sus empleados. “La solución correcta debería ser una combinación de lo mejor del mundo digital y lo mejor del mundo físico”, agregó. En la actualidad, los empleados de Airbnb pueden vivir y trabajar en más de 170 países durante un máximo de 90 días al año en cada lugar.

Airbnb anunció que, hasta el segundo trimestre de 2022, las estadías a largo plazo (28 días o más) habían aumentado casi un 25% desde 2021 y casi un 90% desde 2019.

Sojrn, una marca de viajes que comenzó el año pasado, ofrece programas de aprendizaje práctico de un mes de duración para trabajadores remotos en todo el mundo (desde 3199 dólares por cuatro semanas). “Es como si el trabajo desde casa se mezclara con estudiar en el extranjero, pero para adultos”, opinó la fundadora, Tara Cappel. “Buscamos lugares geniales para las estadías, con espacios de trabajo con conexión wifi y experiencias inmersivas centradas en torno a un tema educativo, lo cual le añade un elemento de propósito al viaje”. Los destinos más vendidos son español en Medellín y vino en la Toscana.

Yaroslav Prygara, un emprendedor ucraniano, fundó Remo en agosto pasado como una solución creativa para la creciente necesidad de los hoteles por tener espacios de trabajo que puedan usar los huéspedes durante estadías a corto y largo plazo. “No me sorprendería que en la próxima década más gente trabajara a distancia que desde la oficina”, comentó.

Remo produce cubos prefabricados de vidrio de espejo que tienen espacios de trabajo equipados con internet de alta velocidad confiable, muebles de oficina ergonómicos, controles de temperatura y terrazas. Los cubos modulares están diseñados para aprovechar los lugares que se utilizan poco en los exteriores de un hotel. En julio, los primeros espacios de trabajo Remo se inauguraron en el Sensira Resort & Spa, en la Riviera Maya de México (con tarifas a partir de 385 dólares), con cuatro oficinas individuales y un módulo de equipo situados en la terraza del pisto con amplia vista al mar. Los huéspedes que reserven su estadía en el hotel a través de la aplicación Remo.Club recibirán acceso gratuito a los espacios de oficina (suelen costar 50 dólares diarios). La marca tiene previsto ampliar su oferta a siete hoteles en Miami para finales de año, seguidos de Austin, Los Ángeles y San Francisco.

Las marcas de hoteles doblan la apuesta

Los hoteles que participaron en los espacios compartidos de oficina están viendo los beneficios de sus inversiones porque hay una fuerza laboral en el mundo que se resiste a los trabajos tradicionales de oficina con horarios de 9 a 17.

En 2019, Accor creó Wojo, una marca de espacios de trabajo flexibles y compartidos, en todos sus hoteles de categoría económica, mediana y de lujo. “Fue una pionera y vio cómo se estaba desarrollando este movimiento”, comentó Markus Keller, director de ventas y distribución de la empresa. En la actualidad, la compañía tiene 400 instalaciones de Wojo en hoteles de Europa y América Latina. Una iniciativa para abrir instalaciones en África subsahariana está en desarrollo.

Los espacios de Wojo van desde escritorios compartidos hasta salones de juntas y oficinas cerradas, todos los cuales se pueden reservar por hora, medio día o un día entero a través del sitio web o la aplicación (a partir de 30 dólares por día por escritorio compartido). También hay contratos disponibles a largo plazo: los escritorios compartidos están en oferta a partir de 300 dólares al mes y las oficinas privadas, desde 500 dólares por persona al mes.

Los hoteles The Hoxton lanzaron Working From a finales de 2019 en sus propiedades de Southwark, Londres (tarifas de espacio de trabajo compartido desde 125 dólares por persona, al mes) y Fulton Market, Chicago (desde 75 dólares por persona, al mes). La próxima primavera se abrirá un nuevo local en Hoxton, Bruselas, con cuatro pisos de espacios de trabajo compartido. Todos los locales están equipados con wifi constante (200 megabits por segundo), soporte técnico in situ, baristas a tiempo completo, despensas abastecidas y duchas in situ (los pases de un día para los huéspedes del hotel y el público están disponibles por alrededor de 30 dólares).

También se está expandiendo rápidamente por Europa la marca británica de hoteles-apartamento Locke Hotels, que ofrece apartamentos-estudios con todos los servicios, espacios de trabajo compartido, restaurantes animados y programación comunitaria (tarifas desde unos 200 dólares).

Hace poco, Crowne Plaza, una marca premium de IHG Hotels & Resorts, divulgó un documento técnico sobre “viajes mezclados” que indica que el 80% de los viajeros planean agregar días de esparcimiento a sus próximos viajes de negocios, así como capitalizar la oportunidad de trabajar desde donde sea.

Las propiedades de Crowne Plaza fueron sometidas a renovaciones significativas para crear habitaciones flexibles WorkLife (con tarifas desde 180 dólares) y espacios públicos donde los huéspedes puedan trabajar con comodidad. Su nueva marca, Atwell Suites (con tarifas desde unos 215 dólares), atiende estadías a largo plazo con áreas de trabajo que tienen mesas altas, sillas de oficina y opciones para tener conferencias virtuales en cualquier momento. También hay zonas de trabajo compartidas y pequeñas salas de juntas en áreas comunes.

“Esta nueva generación de trabajadores a distancia tiene la flexibilidad de viajar cualquier día de la semana, todos los meses del año, no solo en fines de semana y días festivos importantes. Como resultado, hay estadías más largas y viajes entre semanas”, comentó Lisa Checchio, directora de mercadotecnia en Wyndham Hotels & Resorts. Para adaptarse a la demanda, este año Wyndham está lanzando una marca económica para estadías largas en Estados Unidos con una cartera inicial de 72 hoteles. La empresa también amplia su colección Wyndham Residences para estadías largas en Europa, Medio Oriente y África (las tarifas de las suites empiezan en 63 dólares por noche más impuestos).

Herramientas tecnológicas

Los empleados a distancia interesados en vivir y trabajar desde el extranjero pueden recurrir a una serie de nuevos recursos digitales. En junio, Rowena Hennigan, una reconocida experta a nivel mundial en el trabajo remoto radicada en España, lanzó un curso en LinkedIn Learning llamado Becoming a Digital Nomad (cuesta 24,99 dólares o es gratuito para suscriptores de LinkedIn Learning). La guía para principiantes tiene una duración de 27 minutos y cubre los pros y los contras de un estilo de vida con trabajo a distancia y viajes, al igual que otros detalles importantes: cómo tramitar visas, cómo acceder a la comunidad y mecanismos para disminuir tu huella de carbono mientras viajas.

Hennigan es asesora de la empresa emergente Boundless Life, la cual se especializa en viajes familiares con trabajo a distancia, para lo cual ofrece casas amuebladas, programas educativos para niños y espacios de trabajo compartido en Portugal, Grecia y, a partir de enero, Italia.

La empresa emergente italiana Nomads Embassy planea lanzar una plataforma de visas nómadas digitales a finales de año, que conecte a los candidatos a una visa con abogados migratorios (los servicios legales van de 600 a 3500 dólares, según el despacho). En la plataforma, los trabajadores a distancia podrán cargar en línea los documentos que les solicitan, comunicarse con los abogados y rastrear el estatus de su visa en tiempo real.

“El proceso de solicitud suele tomar de 10 a 28 días, pero, ahora que estamos probando la plataforma, vemos que ese tiempo se reduce a menos de una semana”, comentó Brittany Loeffler, fundadora de la empresa junto con su pareja Jacopo Gomarasca. El sitio web, que registra la visita de unos 20.000 particulares al mes y percibió un aumento del 20% al mes en el tráfico, se actualiza a diario con los requisitos, las tarifas y los procesos del visado para nómadas digitales de cada país.

Tanja Polegubic, fundadora de Saltwater Nomads, una empresa de consultoría de trabajo a distancia con sede en Croacia, recomienda MeetUp para crear una comunidad, Wolt para el reparto de comida, Discord para comunicarse con otros trabajadores a distancia, y Revolut o Wise para evitar las elevadas comisiones de los cajeros automáticos y las transferencias internacionales de dinero.

“Como mujer negra que viaja sola, en mi investigación de viajes esto siempre debe ser tomado en cuenta”, dijo Marquita Harris, una periodista que participó en la iniciativa Live Anywhere de Airbnb el año pasado. “A menudo uso The Xpat App, que es increíble para conectar con otros expatriados negros que viven en el extranjero y conocer sus experiencias”, sumó.

Dos nuevas plataformas de reserva, RemoteDream y NomadStays, ayudan a los trabajadores remotos a encontrar alojamientos con espacios preparados para el trabajo, wifi rápido y un enfoque comunitario. La nueva herramienta de viajes de App in the Air, Remote.ly, permite a los usuarios filtrar los destinos por preferencias como “mar” o “montaña” y encontrar información relacionada con los costos, la normativa y los requisitos para vivir y trabajar en destinos de todo el mundo.

La guía Work from Wherever de Kayak clasifica los mejores países para trabajar a distancia en función de categorías como las zonas horarias, el clima, la seguridad y la vida social. “Una vez que hayamos eliminado la maraña de regulaciones para poder trabajar desde cualquier lugar –dijo Hafner–, todos van a ser ciudadanos del mundo”.

Por Nora Walsh

The New York Times

The New York Times

Temas EmpleosTecnologíaPandemia