Cómo se prepara Luján para recibir al Papa: la “ciudad peatonal”, corte total del Acceso Oeste y 11.000 policías

Luján se transforma en una “ciudad peatonal” ante la inminente visita del papa León XIV, con un megaoperativo integral que movilizará a 30.000 personas para garantizar la seguridad, el tránsito y la salud de los 3 millones de fieles esperados para la misa del miércoles 11 de noviembre de 2026.

El gobierno bonaerense dispuso un gran despliegue que incluye una fuerte presencia policial y una reconfiguración total del acceso a la ciudad.

Luján se prepara para recibir al papa León XIV

Cómo se prepara Luján para recibir al Papa: la “ciudad peatonal”, corte total del Acceso Oeste y mayor frecuencia de trenes

Desde el martes 10 de noviembre a las 12 del mediodía, Luján implementará un cierre total al tránsito vehicular, convirtiéndose en un espacio exclusivo para peatones. Se establecerán anillos de exclusión y estrictos puntos de control en los accesos por ruta, como la Ruta Nacional 7 y 5 (parte del corredor del Acceso Oeste), que canalizarán la llegada de los peregrinos a pie.

Aquellos que arriben en vehículos particulares o micros deberán estacionar en áreas designadas en los siete accesos principales a la ciudad, desde donde deberán caminar entre 3 y 8,5 kilómetros hasta la zona sagrada.

Los accesos a Luján para la misa del papa León XIV

En tanto, el tren Sarmiento reforzará sus servicios hasta la estación Luján como alternativa de transporte.

Así será el imponente operativo de seguridad para la visita del Papa a Luján

El operativo de seguridad es imponente: aproximadamente 12.000 efectivos policiales estarán en servicio, con 11.000 de ellos directamente afectados al núcleo principal en Luján. Este contingente será apoyado por patrullajes en motos y helicópteros para el monitoreo aéreo. La custodia directa del Sumo Pontífice se coordinará con fuerzas federales y del Vaticano.

Además de la seguridad, se desplegará una vasta infraestructura sanitaria con 1.412 trabajadores de la salud, 69 postas sanitarias y de cuidado, 4 hospitales de campaña, 45 ambulancias y 2 helicópteros sanitarios, distribuidos estratégicamente entre Luján y Don Orione. Más de 10.000 voluntarios, identificados con remeras amarillas, guiarán a los fieles, mantendrán las vías de circulación fluidas y asistirán en cualquier eventualidad.

Visita del papa León XIV: este será el recorrido del papamóvil en Luján

El martes 10 de noviembre, a partir de las 16, se abrirán las puertas del parque Luján y se realizará una vigilia cultural y festival llamada “Posta del Encuentro” desde las 18en el Parque San Martín. El acceso a este punto será desde la rotonda de la Ruta Nacional 7. Una vez allí, los fieles se podrán ubicar en diferentes patios que van a estar al costado de la avenida Nuestra Señora de Luján, donde circulará el papamóvil.

El mapa del recorrido del papamóvil en Luján

La agenda del Papa del miércoles 11 de noviembre incluye una recorrida en papamóvil por la Avenida Nuestra Señora de Luján antes de la misa de las 10 de la mañana frente a la Basílica.

El papamóvil va a circular desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica, y en el parque San Martín habrá un gran escenario con servicios gastronómicos que abastecerá a un gran número de peregrinos

Estos son los elementos que están permitidos y los que están prohibidos para la visita del Papa a Luján

Elementos permitidos:

Mochilas pequeñas y bolsos (de hasta 15 litros de capacidad).

Botellas plásticas de agua, termos y equipo de mate.

Alimentos livianos (frutas como banana, barras de cereal, caramelos) con utensilios descartables.

Abrigo en capas, capas de lluvia, paraguas plegables y calzado deportivo usado y amoldado.

Protector solar, gorra, anteojos de sol, repelente de insectos y vaselina sólida para prevenir ampollas en los pies.

Reposeras, sillas plegables y bolsas de dormir para la vigilia.Banderas sin asta y baterías portátiles (powerbanks).

Todos los detalles de cómo será el recorrido de León XIV por Luján

Elementos prohibidos: