Cada vez falta menos para la llegada del papa León XIV a la Argentina, y los fieles comienzan a indagar sobre los detalles de su estadía y, sobre todo, cómo será el recorrido del papamóvil en Luján, en donde realizará su última actividad el día miércoles 11 de noviembre: la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para más detalles de un evento multitudinario, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, habló en la Sala de Conferencias durante la mañana de este lunes y brindó los detalles logísticos de cómo será la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, del día lunes 9 (decretado como feriado nacional) y, finalmente, cómo estará organizado el perímetro de la Basílica de Luján, donde el sumo pontífice se hará presente el día miércoles 11.

Los detalles de la visita de León XIV (Fuente: Instagram/@vaticannews.es)

Sobre la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, Alonso explicó que el traslado será privado, con punto de partida desde la Capital Federal hasta Claypole. En el trayecto se transitará por diferentes barrios del conurbano bonaerense.

Visita del papa León XIV: este será el recorrido del papamóvil en Luján

A días de la llegada de León XIV a Luján, el ministro de seguridad bonaerense explicó cómo estará diagramado el escenario para que los fieles puedan ubicarse en sectores estratégicos para estar cerca del recorrido del papamóvil.

Alonso subrayó que el martes 10 de noviembre, a partir de las 16, se abrirán las puertas del parque Luján. El acceso a este punto será desde la rotonda de la Ruta Nacional 7. Una vez allí, los fieles se podrán ubicar en diferentes patios que van a estar al costado de la avenida Nuestra Señora de Luján, donde circulará el papamóvil.

“El papamóvil va a circular desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica”, detalló el funcionario. Además, confirmó que en el parque San Martín habrá un gran escenario con servicios gastronómicos que abastecerá a un gran número de peregrinos.

Dentro de la organización y logística, se desprenden los siguientes ítems que serán de suma importancia para el evento:

Incremento en la frecuencia de los trenes para la llegada a Luján

Sectores de estacionamientos en las rutas 5, 7, 47 y 192 de acceso al municipio

Más de 15.000 voluntarios, personal policial, Defensa Civil y Bomberos

Más de 80 postas de cuidado

51 puestos sanitarios

Hospitales intermedios y shockroom

Carpas eucarísticas

Pantallas de video y audio en distintos sectores

Javier Alonso se refirió a la llegada de León XIV

Cómo llegar a Luján para la misa del papa León XIV

Al ser una jornada histórica en el país, muchísimos fieles comenzaron a pensar la mejor forma de llegar a Luján. Sobre este tema central, Javier Alonso contó las alternativas más viables para llegar a destino.

“La mejor forma de llegar a Luján es en tren”, aclaró Alonso. Acto seguido, confirmó que se “multiplicarán” las frecuencias de la línea Sarmiento que va desde Once hasta Mercedes. Una vez arribado a la terminal, otro tren, ramal Mercedes-Moreno, tiene la estación Luján en la mitad de su recorrido.

La línea Sarmiento aumentará su frecuencia durante la visita del papa León XIV Archivo

Otra opción que mencionó el funcionario es utilizar el tren San Martín, que va desde Retiro hasta Dr. Cabred y en el final del recorrido caminar aproximadamente media hora hasta el destino.

Para quienes se trasladan en micros o autos particulares habrá estacionamientos sobre las rutas 7, 5, 47 y 192. “La idea es peregrinar. Desde donde se estacionan los colectivos y micros hay siete kilómetros de distancia para llegar a Luján, que es el espíritu que caracteriza a la Patrona de la Patria, la Virgen de Luján.

Basílica de Luján Guadalupe Faraj

Cuándo es feriado por la llegada del papa León XIV a la Argentina

El decreto 1103/2026 estableció como “feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

Al tratarse de un feriado nacional decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina.

A quiénes afecta el feriado del martes 10 de noviembre

El alcance del feriado del martes 10 de noviembre es más acotado: abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, debido a las actividades que llevará a cabo la santidad durante esa jornada.

Qué abarca el feriado del miércoles 11 de noviembre

El feriado del 11 de noviembre está marcado por ser el último día de la estadía de León XIV. En este caso, el alcance está restringido a la provincia de Buenos Aires, por las diferentes actividades del sumo pontífice, siendo la misa en la Basílica de Luján la de mayor importancia.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026