Cómo se vive en el barrio porteño con la tasa más alta de infectados de dengue

En el barrio de Flores escuchar el zumbido de un mosquito podría ser un motivo para preocuparse. Ubicado en la comuna 7, de la cual forma parte junto a Parque Chacabuco , tiene la tasa más alta de i nfectados por dengue de la Ciudad de Buenos Aires . En toda la comuna hay 1627 casos y 1497 están en Flores. Hay casi 192 casos por kilómetro cuadrado. El Presidente citó al infectólogo Pedro Chan, al decir que el coronavirus "no nos busca, sino que nosotros buscamos al virus". Pero en el caso del dengue, sucede exactamente lo contrario.

Hoy es un día soleado en Flores. Hace frío y eso ayuda a que el aedes aegypti , vector de la enfermedad, no se reproduzca como lo hace en las estaciones con temperaturas más templadas.

El barrio de Flores, uno de los mas afectados por el dengue en la ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

En el complejo de edificios Mariano Castex, que son nueve monoblocks de tres pisos, vive Marcelo Muñoz, de 26 años. Él dice que una semana atrás cortaron el pasto -el lugar tiene varios espacios verdes- pero que estaba bastante alto y que hace tiempo que no ve un equipo de fumigación.

"El tema de la cuarentena hace que todo se descuide. Ahora cortaron el pasto, pero acá hay un montón de lugares donde se acumula agua. En verano te morfan los mosquitos, nosotros usamos repelente hasta adentro de la casa, te descuidas un segundo y ya tenes un mosquito en el brazo", dice Muñoz.

Los charcos facilitan la reproducción del mosquito Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Este es un barrio de casas bajas, donde vaciar las piletas y controlar que no haya agua estancada en un sinfín de rincones, muchas veces depende de los vecinos. Además, el barrio tiene un cementerio y la Villa 1-11-14, una de las más pobladas de la Ciudad.

La semana pasada, LA NACION recorrió la Villa 1-11-14 por el alto nivel de contagios de coronavirus. Los vecinos permanecían en sus casas para cumplir con el aislamiento social obligatorio, pero muchos de ellos contrajeron dengue. Tal fue el caso de Fidel Ramírez, de 64 años, que vive en la manzana 28 y está cursando la enfermedad. Su vecina también tiene dengue. Ambos respetan la cuarentena, pero denuncian que a pocos metros hay una construcción que se convirtió en un foco donde se reproduce el mosquito.

Los alrededores del cementerio es una de las zonas mas afectadas or la enfermedad Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Sin embargo, la presencia de un barrio popular no es motivo suficiente para explicar las cifras de dengue que hay en el barrio de Flores. En la Comuna 1, donde está la Villa 31 de Retiro, hay 267 casos, es decir, seis veces menos que en la Comuna 7.

En total, en toda la Ciudad se registraron 5183 infectados. Mientras que, a nivel nacional , entre junio de 2019 y mediados del mes pasado, hubo 25.764 casos, aunque solo 91 corresponden al segundo semestre del año pasado. Se estima que por cada caso identificado hay otros 10 que el sistema no detectó. De este modo, el número de infectados se acerca al de la última epidemia de esta enfermedad, en 2016, donde hubo 33.232 casos.

Sobre la calle Balbastro , que bordea una parte del cementerio del barrio, hay muchos puestos de flores en desuso, con varios techos descubiertos donde se podría acumular agua y pasar a ser un lugar donde se reproduzca el mosquito.

La vegetación e inactividad son propicios para la propagación del dengue Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

José Torres, de 53 años, que trabaja en esos locales, asegura que, aunque ahora los puestos no estén funcionando, él se encarga de controlar que no se junte agua que luego se pueda estancar. "Ves, esto está todo seco, acá no hay agua, yo vengo y lo controlo. Creo que el alto nivel de dengue es por la villa u otros lugares donde la gente no toma precauciones".

Derecho por Balbastro, a dos cuadras de la puerta del cementerio, hay una hilera de poco más de 150 metros de autos y motos secuestrados por la policía. Están abandonados. Tienen agujeros en la chapa y los vidrios rotos. Cuando llueve, el agua se acumula dentro de los habitáculos, por lo que estos vehículos también podrían ser un espacio propenso para la reproducción del mosquito.

Autos abandonados en la zona, juntan basura y agua Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Horacio Peralta, de 70 años, pasea sus perros por las inmediaciones del complejo Castex. Es vecino del barrio hace añares y conoce bien los lugares donde se acumula el agua. Por ejemplo, señala un caño que pasa por debajo del Hospital Piñeiro que tiene filtraciones hace ya algunos días. Y el agua se acumula en charcos al costado de un camino de cemento y también debajo de unas plantas donde hay basura y recipientes vacíos. "Sé que acá hay mucho dengue, tratamos de tener cuidado, pero hay muchos lugares con agua, es un barrio complicado en ese sentido".

"Los barrios vulnerables complican el esquema, pero también asociamos esta cifra de infectados a que es un barrio de casas, con muchos lugares propensos a la acumulación de agua. También hay muchos baldíos, en donde hemos intimado a los dueños para que los fumiguen. Hicimos más de 15 jornadas de concientización, porque al ser también un problema intradomiciliario, muchas veces con la fumigación no alcanza", indicaron fuentes de la Comuna 7.