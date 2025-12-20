Aumenta la preocupación en Rosario por un reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Un nuevo reto viral entre adolescentes aumentó la preocupación de padres y médicos en Rosario, Santa Fe. El desafío consiste en tomar diez pastillas de paracetamol, medicación analgésica y antifebril, seguidas y ver quién aguanta más la sobredosis. El que puede soportarlo más tiempo, se corona ganador. Varios adolescentes terminaron internados y desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) advirtieron que el reto puede generar daños irreversibles o, incluso, la muerte.

El desafío se hizo conocido en TikTok, una de las redes sociales más utilizadas entre los adolescentes, según el medio local La Capital. Consiste en tomar un blíster entero de pastillas de paracetamol de un gramo y filmarse a medida que avanza la sobredosis, hasta el punto que el adolescente logre resistir. Desde el medio santafesino advirtieron que ya hay casos de jóvenes que resultaron internados por el desafío.

Esta forma de tomar la medicación es excesivamente elevada en comparación con la medida esperada. La pastilla actúa contra el dolor y la fiebre bloqueando señales de malestar en el cerebro y suele ser suave con el estómago. Sin embargo, la medida recomendada para adultos y niños mayores de 12 años es un comprimido cada seis u ocho horas, aunque depende de cada prescripción. Incluso algunos especialistas desaconsejan su uso en adolescentes menores a los 15 años.

TikTok es una de las redes sociales más usadas por los adolescentes Shutterstock - Shutterstock

Debido a que su consumo excesivo puede generar intoxicaciones severas e incluso mostrar sus efectos hasta 72 horas después de la ingesta, siempre se recomienda seguir estrictamente los consejos del prospecto.

Sin embargo, el reto ignoraba estas recomendaciones de los especialistas. El desafío consistía de dos partes, según el medio local. En primer lugar, los adolescentes competían para ver quién podía tomar la mayor cantidad de pastillas antes de ser hospitalizado. En la segunda medían el tiempo de permanencia de cada joven en el hospital. Quien estaba menos tiempo en el nosocomio, se consagraba ganador.

Aunque ya hubo casos registrados en Estados Unidos y algunos países de Europa, ahora el reto llegó a la Argentina y particularmente a Rosario. Por eso es que la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR emitió un comunicado para advertir a las familias de los adolescentes.

“Comunicamos a padres, madres y profesionales de la salud sobre la circulación en redes sociales de desafíos donde se alienta a consumir analgésicos de venta libre como paracetamol. Este desafío implica tomar en forma intencional dosis tóxicas de paracetamol para evaluar resistencia y comparar la duración de la hospitalización con pares”, describieron desde la universidad.

Luego, alertaron sobre los riesgos asociados al reto: “El paracetamol puede provocar daño hepático grave e irreversible, que en ocasiones necesita trasplante hepático. También produce daño renal, pancreático e incluso la muerte”.

“No se permite la dispensación de paracetamol a menores. Al dispensarlo a adultos se les debe recordar el riesgo asociado a sobredosis. Los medicamentos no deben estar al alcance de niños y adolescentes. El consumo en adultos debe ser responsable”, cerraron.

Ante una sobredosis de paracetamol, se debe recurrir al hospital o sanatorio más cercano y solicitar la revisión del equipo de toxicología. También se puede llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones las 24 horas al 0800-333-0160.