Soleado Parador de Playa en Mar de las Pampas: precios, cuánto cuesta la carpa y cómo llegar

Mar de las Pampas es uno de los lugares más populares donde las parejas, las familias y los grupos de amigos eligen pasar sus vacaciones en la costa. Soleado Parador es una opción para aquellos que quieren disfrutar de la playa en el verano. En este sentido, los turistas se preguntan cuáles son los precios de las carpas y cómo llegar allí.

Este balneario de bosque y médanos se destaca por su tranquilidad y muchos turistas destacan que es ideal para descansar y desconectarse del ruido y la vorágine de la ciudad. Está en la costa bonaerense, cerca de Villa Gesell y Pinamar, y cuenta con playas amplias y un ambiente bastante cuidado. Está pegado a Las Gaviotas y Mar Azul, que comparten el ambiente de calles de arena, centros comerciales al aire libre y casa en el bosque.

Soleado Parador de Playa Mar de las Pampas: cuánto cuesta la carpa Pablo Andres

Soleado Parador es uno de los balnearios más emblemáticos de Mar de las Pampas, ubicado sobre la playa a la altura de la calle Virazón, muy cerca del centro pero lo suficientemente apartado como para mantener el clima tranquilo del bosque y los médanos.

El lugar ofrece alquiler de carpas equipadas con reposeras, sillas y mesa, pensadas para pasar todo el día frente al mar con comodidad. También alquilan sombrillas. Además, cuenta con baños, vestuarios, duchas y servicios adaptados, junto con área médica protegida y conexión Wi‑Fi, algo valorado por quienes se quedan varios días en la playa y necesitan cierta infraestructura sin perder el entorno natural.​

Cómo llegar a Mar de las Pampas

En cuanto a gastronomía, Soleado funciona también como restaurante y bar de playa, con la posibilidad de comer tanto en el salón como de pedir que lleven la comida a las carpas o sombrillas. La propuesta suele combinar platos de cocina de playa, tragos y opciones rápidas, lo que lo vuelve un clásico para almorzar mirando el mar o quedarse a tomar algo a la tarde después de la jornada de sol.​

El ambiente suele ser familiar y de parejas jóvenes, alineado con el estilo de Mar de las Pampas, que apuesta más al descanso y la calma que a la movida nocturna que pueden tener las ciudades costeras. Durante la temporada alta se organizan actividades recreativas, deportivas y algunas propuestas culturales.

El centro de Mar de las Pampas

Para la temporada 2026, el valor por mes de las carpas es de $1.520.000 para enero y, para febrero, de $1.205.000. A su vez, el valor diario es de $100.000 y $90.000, respectivamente, aunque estos números pueden sufrir variaciones.

Desde la organización comunican que la capacidad máxima por carpa es de 5 personas y que cada una cuenta con 4 sillas, una mesa y una reposera. El valor incluye acceso a los vestuarios, servicio de mozo a la carpa y recreación para chicos.

Cómo llegar a Soleado Parador en Mar de las Pampas

Para llegar a Soleado Parador hay que ir primero a Mar de las Pampas: desde Buenos Aires lo más común en auto es tomar Autovía 2 hasta Dolores, seguir por Ruta 63 y luego Ruta 11, desviar hacia Villa Gesell y continuar unos kilómetros más al sur hasta el acceso a Mar de las Pampas; una vez allí, hay que ir hacia la playa a la altura de la calle Virazón y caminar hasta el parador.