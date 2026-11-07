Cómo será el mega operativo integral de la Provincia por la misa del Papa León XIV en Luján

La provincia de Buenos Aires se prepara para uno de los acontecimientos de mayor convocatoria masiva de este siglo. Por la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno de Axel Kicillof desplegó un mega operativo integral para garantizar la seguridad, el tránsito y la salud de al menos 3 millones de fieles que asistirán el miércoles por la mañana a la Santa Misa en la Plaza Belgrano, al pie de la emblemática Basílica de Luján.

En un trabajo de ingeniería que marca un antes y un después en la manera de organizar eventos masivos como este, el Estado bonaerense diagramó un despliegue excepcional, en conjunto con la Conferencia Episcopal Argentina y los municipios, que involucra a unas 30.000 personas entre fuerzas policiales, voluntarios, personal de defensa civil, bomberos y agentes municipales presentes entre Luján y Don Orione.

En la previa de la ceremonia, León XIV recorrerá la Avenida Nuestra Señora de Luján en el papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta las puertas del templo.

Visita del Papa León XIV a la Argentina. Recorrida por el barrio Don Orione, donde su santidad visitará al Cotollengo Don Orione. Mural del Papa León XIV Fabián Marelli

Seguridad, asistencia sanitaria y tránsito

Durante 4 jornadas de cobertura continua habrá dos nodos sanitarios estratégicos de asistencia a los fieles en Claypole / Don Orione y en Luján, que movilizará un total de 1.412 trabajadores de la salud y emergencias.

Esto incluye 69 postas sanitarias y de cuidado (15 en Don Orione y 54 en Luján), 15 puestos médicos avanzados y de mayor complejidad, 4 hospitales de campaña, 45 ambulancias, 8 unidades sanitarias móviles, 2 helicópteros sanitarios, un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) con shock room móvil y 8 hospitales de referencia listos para recibir pacientes.

El esquema de seguridad contempla un despliegue territorial de aproximadamente 12.000 efectivos policiales; de ellos, 11.000 agentes estarán afectados de forma directa al núcleo principal. Y estarán apoyados por patrullajes móviles de motos y helicópteros sanitarios y de vigilancia para el monitoreo aéreo de los accesos y rutas de circulación.

El operativo bonaerense por la visita de León XIV nvolucra a unas 30.000 personas entre fuerzas policiales, voluntarios, personal de defensa civil, bomberos y agentes municipales presentes entre Luján y Don Orione. PBA

Habrá además más de 10.000 voluntarios identificados con remeras amarillas, encargados de guiar a los peregrinos, mantener fluidas las vías de circulación y alertar sobre cualquier situación de riesgo o extravío.

La Provincia se encarga de la gestión integral de la multitud, el ordenamiento vehicular y los anillos perimetrales, mientras que la custodia directa del Sumo Pontífice se articula de manera conjunta con los equipos de seguridad federales y la delegación del Vaticano.

Y a partir del martes 10 de noviembre a las 12 se implementará un cierre total del tránsito vehicular en la ciudad de Luján, estableciendo anillos de exclusión y puntos de control estrictos en los accesos por ruta para canalizar la llegada exclusiva de peatones hacia la zona de la ceremonia.

A partir del martes 10 de noviembre a las 12 se implementará un cierre total del tránsito vehicular en la ciudad de Luján, estableciendo anillos de exclusión y puntos de control estrictos en los accesos por ruta para canalizar la llegada exclusiva de peatones hacia la zona de la ceremonia.

Cronograma, ingresos y accesos a Luján

Para mantener el orden y la seguridad en la zona de la Basílica de Luján se dispuso un cronograma de restricciones de tránsito y desvíos:

Viernes 6 de noviembre (20:00 hs): Inicio de cortes vehiculares preventivos en el perímetro del evento.

Inicio de cortes vehiculares preventivos en el perímetro del evento. Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre: Acceso libre a la Basílica hasta las 22 hs.

Acceso libre a la Basílica hasta las 22 hs. Martes 10 de noviembre (12:00 hs): Cierre total de accesos vehiculares a la ciudad de Luján y activación de puntos de control sin posibilidad de retorno vehicular.

Cierre total de accesos vehiculares a la ciudad de Luján y activación de puntos de control sin posibilidad de retorno vehicular. Martes 10 de noviembre (16:00 hs): Apertura de los Patios de Nuestra Señora de Luján para el ingreso de personas por orden de llegada.

Apertura de los Patios de Nuestra Señora de Luján para el ingreso de personas por orden de llegada. Martes 10 de noviembre (18:00 hs): Comienzo de la Posta del Encuentro , festival y vigilia cultural con espectáculos artísticos en el Parque San Martín.

Comienzo de la , festival y vigilia cultural con espectáculos artísticos en el Parque San Martín. Miércoles 11 de noviembre (00:00 a 06:00 hs): Ingreso peatonal a la Plaza Belgrano para acreditados e invitados.

Ingreso peatonal a la Plaza Belgrano para acreditados e invitados. Miércoles 11 de noviembre (10:00 a 12:00 hs): Celebración de la Santa Misa.

Los peregrinos que arriben en vehículos particulares o micros parroquiales podrán estacionar en las áreas dispuestas en los 7 accesos principales a la ciudad (Ruta Nacional 7, Ruta Nacional 5, Ruta Provincial 47, Ruta Provincial 6, Ruta Provincial 34, Ruta Provincial 192 y Vieja Ruta 7). Desde cada estacionamiento, el trayecto hasta la zona sagrada se realizará a pie mediante senderos guiados de entre 3 km y 8,5 km. Asimismo, el Ferrocarril Sarmiento ofrecerá servicios reforzados hasta la estación Luján.

Servicios al peregrino y voluntarios identificados

A lo largo de todo el recorrido y perímetro de influencia, se desplegarán 85 puntos de asistencia integral:

51 Postas de cuidado y socorrismo , combinadas con carpas eucarísticas y módulos sanitarios de baños públicos.

, combinadas con carpas eucarísticas y módulos sanitarios de baños públicos. 34 Puestos de hidratación estratégicamente ubicados en las vías de ingreso.

estratégicamente ubicados en las vías de ingreso. Pantallas gigantes y sistemas de sonido en la avenida principal y parques para el seguimiento en directo de las actividades del Papa.

El personal de Voluntarios estará identificado con remeras amarillas. Su función primordial será orientar al peregrino, comunicar situaciones de riesgo o pérdida de personas y conectar rápidamente a quien lo necesite con las fuerzas de seguridad y salud de la Provincia.

Qué llevar y qué está prohibido

Elementos PERMITIDOS:

Mochilas pequeñas y bolsos (de hasta 15 litros de capacidad).

Botellas plásticas de agua, termos y equipo de mate.

Alimentos livianos (frutas como banana, barras de cereal, caramelos) con utensilios descartables.

Abrigo en capas, capas de lluvia, paraguas plegables y calzado deportivo usado y amoldado.

Protector solar, gorra, anteojos de sol, repelente de insectos y vaselina sólida para prevenir ampollas en los pies.

Reposeras, sillas plegables y bolsas de dormir para la vigilia.Banderas sin asta y baterías portátiles (powerbanks).

Elementos PROHIBIDOS:

Armas, objetos punzocortantes, pirotecnia y líquidos inflamables.

Bebidas alcohólicas y envases de vidrio.

Bolsos grandes o mochilas de más de 15 litros.

Carpas, sombrillas de playa, paraguas no plegables y astas rígidas.

Bicicletas, monopatines, rollers, cascos de moto o bicicleta.

Drones, punteros láser, megáfonos y bocinas de aire.

Objetivos fotográficos desmontables y palos de selfie de más de 20 cm.

Mascotas (con excepción de perros de asistencia).

Todo lo que hay que saber para disfrutar la misa del Papa León XIV en Luján

La misa será el miércoles 11 de noviembre, a las diez de la mañana, frente a la Basílica. Antes, el Papa recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján en papamóvil. Y el martes, desde las seis de la tarde, habrá una vigilia en el Parque San Martín.

Habrá cerca de 16 mil efectivos de seguridad con motos y helicópteros y más de 15 mil voluntarios capacitados de defensa civil, bomberos y policía entre Luján y Don Orione.

Desde el martes al mediodía habrá cortes de acceso vehicular a Luján. Los estacionamientos estarán en sectores habilitados y desde allí habrá que caminar.

Ojo: el ingreso a Plaza Belgrano será únicamente con invitación. Pero no te preocupes también habrá pantallas gigantes para seguir la celebración.

Para acompañar a los peregrinos, el operativo sanitario en Claypole y Luján contará con más de 1400 trabajadores, 45 ambulancias, hospitales de campaña y dos helicópteros sanitarios.

Llevá zapatillas cómodas, medias de repuesto, agua, algo liviano para comer y abrigo. Sumá gorra, protector solar y tu medicación habitual si lo necesitás.

Hidratate durante el recorrido y hacé pausas.

Si te sentís mal, acercate a una posta de cuidado, que van a estar señalizadas.

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