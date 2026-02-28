Cómo será la futura Autopista Parque que va a cambiar el principal acceso sur a la ciudad

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que busca reconvertir esta histórica vía en la primera Autopista Parque porteña. La restaurada traza impactará en 200.000 vehículos que la transitan por día y, de manera directa, en la vida de 63.000 vecinos de la zona y en unos 15.000 usuarios cotidianos del transporte público.

“Es una obra que va a tener un enorme impacto no solo en la movilidad sino de manera directa e indirecta en la vida de la ciudad. Este es hoy el tramo más antiguo y con mayor tasa de incidentes viales del sistema de autopistas porteño. Vamos a transformarlo en el más moderno, especialmente con una mirada puesta en el oeste y el sur”, explicó a LA NACION Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño.

La obra se desarrolla a lo largo de 4,6 kilómetros, desde la avenida General Paz hasta el peaje Dellepiane, y apunta a mejorar la movilidad, seguridad y la eficiencia en uno de los corredores más exigentes del sur de la Capital.

Se trata del primer rediseño integral desde su reconversión en autopista en la década de 1990. El proyecto forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, y es ejecutado por Autopistas Urbanas SA (AUSA).

La obra se desarrolla a lo largo de 4,6 kilómetros, desde la avenida General Paz hasta el peaje Dellepiane Hernan Zenteno - La Nacion

La primera apuesta del proyecto es el transporte público. Uno de sus pilares es la incorporación de un carril central exclusivo, al estilo Metrobús, que se conectará con el corredor de la Autopista 25 de Mayo. El trazado contará con cuatro paradores y beneficiará a 15.000 pasajeros diarios de 18 líneas de colectivos de las cuales ochos son pasantes no se detienen en esos barrios. La reducción estimada es de 42% en los tiempos de viaje en hora pico.

Además, se sumarán siete puentes peatonales de cuatro metros de ancho que reforzarán la seguridad en los cruces, mejorarán el acceso al transporte público y potenciarán la conectividad entre barrios históricamente fragmentados por la autopista.

“Es una obra de ingeniería que hace tiempo la ciudad necesitaba, una Autopista Parque que será mucho más segura, con un carril central para colectivos y mejor circulación en las colectoras y que va a tener en cuenta las necesidades de los vecinos, por eso se colocan puentes peatonales. Además, había que actualizarla para mejorar la conectividad de la ciudad con el aeropuerto de Ezeiza y con los partidos del Gran Buenos Aires”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Este es uno de los siete puentes peatonales que tendrá la traza; medirá cuatro metros de ancho Hernan Zenteno - La Nacion

En paralelo, se intervendrá también el puente vehicular de la calle Río Negro, a la altura de Villa Lugano. Su demolición y readecuación comenzaron en diciembre de 2025 y la inauguración está prevista para abril próximo. El nuevo cruce será tanto vehicular como peatonal, mejorando la conectividad transversal sobre la traza.

Estas intervenciones se inscriben en una estrategia más amplia de la ciudad, orientada a priorizar el transporte público por sobre el vehículo individual, en línea con lo que ocurre en otras grandes capitales.

“Queremos tener un esquema como el de otras capitales del mundo, donde se utilicen más los transportes públicos, ingresarían la misma cantidad de personas a la ciudad, pero en menos vehículos individuales, que ocupan estacionamiento y generan congestión. Por eso decidimos, con una visión de largo plazo, incorporar carriles de transporte público en el centro de la autopista”, explicó el ministro.

Se estima que, con estas obrasm se reducirá en 42% el tiempo de viaje en hora pico Hernan Zenteno - La Nacion

Otro eje estructural del masterplan es la continuidad de las colectoras, hoy interrumpidas por la traza del ferrocarril Belgrano Sur. La obra completará esos recorridos laterales y permitirá ordenar los flujos de ingreso y egreso, diferenciando los trayectos de corta distancia de aquellos interurbanos o de media y larga distancia.

“Vamos a segregar el transporte privado que ingresa y egresa de la ciudad del transporte público y de los viajes internos de los barrios. Hoy, por la falta de continuidad de las colectoras, vecinos de Villa Lugano, por ejemplo, deben subir a una autopista para hacer pocas cuadras. Con las avenidas laterales que estamos construyendo, esos trayectos se resolverán por fuera de la traza principal, en condiciones más seguras y acordes a la vida barrial”, sostuvo Bereciartua.

En la misma línea, Juan Pablo Fasanella presidente y CEO de AUSA explicó: “Autos que querían ir de acá a 15 cuadras lo van a poder hacer sin ingresar a la autopista. Parte de la tasa de incidentes se debía a que estaban mezclados viajes interbarriales con viajes de media y larga distancia, y también transporte público con privado”.

Otro eje estructural del masterplan es la continuidad de las colectoras, hoy interrumpidas por la traza del ferrocarril Belgrano Sur Hernan Zenteno - La Nacion

La transformación, sin embargo, no se limita a la infraestructura vial. El plan contempla la creación de un parque lineal de más de cuatro kilómetros a lo largo de la traza, que regenerará 260.000 metros cuadrados de espacios verdes con postas deportivas, áreas recreativas y nuevo arbolado.

Biocorredor

Este biocorredor priorizará especies nativas e incorporará sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS), soluciones que replican el ciclo natural del agua para captar y filtrar la lluvia, complementando la red pluvial.

En materia tecnológica, la modernización incluye la implementación definitiva del sistema Free Flow, un peaje inteligente que permitirá eliminar las barreras físicas del actual peaje Dellepiane.

Bereciartua explicó a LA NACION que el objetivo es avanzar hacia un esquema más equitativo: “Estamos yendo a un sistema en el cual, progresivamente, haya una relación entre cuánto usás el sistema y cuánto te cuesta. Si la usás más, pagás más; si la usás menos, pagás menos”.

Durante abril próximo convivirán el cobro manual y el nuevo sistema sin barreras. Luego, las autopistas de la ciudad operarán en forma 100% digital y sin cabinas de peaje.

El ministro Bereciartua recorrió las obras Hernan Zenteno - La Nacion

El Masterplan Dellepiane también incorpora una obra hidráulica de gran escala en la cuenca del arroyo Cildañez, en línea con el Plan Hidráulico porteño. Se ejecutarán nuevos conductos de hormigón armado en los ramales Dellepiane Norte y Zelarrayán, además de un cruce bajo autopista en la rotonda de Larrazábal mediante un túnel liner, un sistema de entubamiento subterráneo que permite trabajar sin afectar la circulación en superficie.

Las intervenciones aumentarán la capacidad de escurrimiento y beneficiarán de forma directa a más de 3.000 vecinos y, en términos generales, a unos 63.000 habitantes del área de influencia. “El objetivo es reducir en un 15% la mancha de inundación en zonas críticas de Villa Lugano y alcanzar niveles de protección similares a los de otros barrios de la ciudad. Esta es una autopista, pero es mucho más que una autopista”, sostuvo el ministro a LA NACION.

La traza del tren Belgrano Sur Hernan Zenteno - La Nacion

La obra impactará de manera directa en los barrios de Villa Lugano, Parque Avellaneda y Flores, al fortalecer la conexión con nodos estratégicos como la Terminal Dellepiane, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Parque Olímpico, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, la línea E del subte, el Premetro y el ferrocarril Belgrano Sur.

Con esta intervención, la Ciudad moderniza uno de sus principales accesos y redefine su vínculo con el sur, al elevar los estándares de seguridad vial, eficiencia en la movilidad, sustentabilidad ambiental y calidad del espacio público. La obra se completará en julio de 2027, aunque habrá inauguraciones puntuales antes, como la del puente de Río Negro.