Delfina Lanusse reapareció en redes sociales tras su imputación: “Confío en el proceso”

Delfina “Fini” Lanusse reapareció este sábado en redes sociales con una serie de publicaciones que se realizaron mediante una cuenta de TikTok atribuida a la anestesióloga y habló sobre la investigación judicial por el presunto desvío de anestésicos de uso hospitalario en la que figura entre las personas bajo investigación.

Tras la reactivación de la cuenta, se difundió un video en el que se ve a la joven cantando. Horas más tarde, difundió un mensaje, mediante un video en el que está ella sola mirando a cámara directamente a cámara. El contenido se viralizó rápidamente en redes sociales pese a que ella eliminó esa publicación minutos después de compartirla.

"Fini" Lanusse subió un video a TikTok y minutos más tarde lo borró

“No puedo creer que esté haciendo este video por TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera”, expresó Lanusse al comienzo de la grabación y luego explicó: “Siento que después de tanto ruido está bueno aparecer”. En esa línea, agregó: “Hola, acá estoy y no soy lo que quizás gira por todos lados en las noticias”.

En el video, la residente de anestesiología también expresó agradecimientos a las personas que la acompañaron desde que se destapó la muerte de Alejandro Zalazar, el exresidente que murió por sobredosis y destapó fiestas privadas con anestésicos. “Quería agradecer a la gente que estuvo cerca mío, a quienes me escribieron con respeto, a quienes me escucharon, a quienes no me soltaron la mano en un momento muy muy difícil de mi vida, personal y profesional”, sostuvo.

Lanusse se desempeñaba como residente de tercer año de Anestesiología en el Hospital Italiano desde septiembre de 2023 Archivo

Sobre la causa judicial, Lanusse evitó profundizar y señaló: “No puedo ni corresponde explicar por acá”. De todos modos, afirmó: “La Justicia está trabajando, yo confío en ese proceso y con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando”.

La investigación tomó estado público tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento de Palermo, según informó LA NACION. La causa avanzó luego de que se encontraran en el lugar sustancias anestésicas e insumos médicos vinculados al Hospital Italiano de Buenos Aires.

El joven muerto cuya muerte generó que se destape el escándalo vinculado a anestesiólogas y el presunto robo de medicamentos para su utilización privada

El nombre de Lanusse aparece en el expediente junto al de otros profesionales del área de Anestesiología, en una causa que busca determinar cómo fármacos de uso estrictamente hospitalario, como el propofol y el fentanilo, habrían salido del circuito interno y terminado en ámbitos privados para uso recreativo. En ese marco, la residente fue indagada por el fiscal de la causa y quedó imputada, por el momento, por el delito de administración fraudulenta.

Lanusse se desempeñaba como residente de tercer año de Anestesiología en el Hospital Italiano desde septiembre de 2023, en el marco de una jornada completa. Según su recorrido profesional, se había formado en Medicina en la Universidad Austral, donde además de cursar la carrera participó de instancias prácticas vinculadas con procedimientos anestésicos.

Delfina Lanusse y Chantal Leclercq se abrazan y sonríen durante un acto de graduación, ambas con toga y birrete en la Universidad Austral Redes sociales

Durante su paso por esa institución, realizó una rotación clínica en anestesiología entre marzo de 2021 y septiembre de 2023, con alrededor de 500 horas de observación y participación en procedimientos quirúrgicos junto a anestesiólogos. En paralelo, también se desempeñó como tutora académica en materias como Fisiopatología, entre marzo y diciembre de 2021, y previamente en Inmunología.

Ese recorrido académico es también el punto de contacto con uno de los nombres que aparece de forma indirecta en la trama del caso. Durante su formación en la Universidad Austral, Lanusse coincidió con Chantal “Tati” Leclercq, médica y amiga suya. Leclercq continuó luego su carrera como residente de Anestesiología en el Hospital Rivadavia, donde conoció a Alejandro Zalazar, el anestesista que luego fue hallado muerto en su departamento de Palermo.