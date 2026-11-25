En una carta abierta dirigida a diputados y senadores, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a advertir que las universidades públicas no podrán funcionar el próximo año si el Congreso aprueba el Presupuesto 2027 sin incorporar los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.

“Las universidades públicas atravesamos una crisis sin precedentes que compromete nuestras posibilidades de funcionamiento. Salarios completamente desactualizados, becas congeladas desde hace dos años, presupuesto insuficiente para gastos de funcionamiento y una parálisis total de la inversión en obras y equipamiento tecnológico”, enumeraron.

Y agregaron: “Años de desfinanciamiento progresivo fueron deteriorando las capacidades del sistema universitario hasta llegar a esta situación, inédita por su complejidad y dolorosa por el daño que le produce al país”. Consideraron que aprobar el presupuesto presentado por el Gobierno, que sigue incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, “implicaría dar un golpe de gracia a la universidad argentina”.

“Con la misma responsabilidad con la que recorrimos todos los canales institucionales para encontrar respuestas, les pedimos que definan un presupuesto que contenga los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvieron los rectores en la carta dirigida al Congreso. También recordaron el recorrido de la norma, que fue ratificada por ese mismo Congreso y que posteriormente sobrevivió a un intento de derogación durante el debate del Presupuesto 2026.

La advertencia llega luego de que el Gobierno consiguiera dictamen para el proyecto de presupuesto del próximo año, que será tratado mañana en Diputados desde las 12.

El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue sin contemplar lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario. El proyecto prevé destinar alrededor de $7,3 billones al funcionamiento de las universidades nacionales durante el próximo año. Los rectores, en cambio, habían planteado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones, es decir, casi un 50% más de lo que contempla la iniciativa oficial.

Además, mantiene los valores del período 2024-2026, lo que consolida una caída real del 24,9% respecto del presupuesto de 2023, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

La ley de financiamiento aprobada y posteriormente ratificada por el Congreso prevé la recomposición de los fondos de funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios de su personal, además de mecanismos para actualizar las becas estudiantiles. Para cumplir con esos objetivos sería necesaria una actualización del 33%.

“De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la Nación. Agradecemos a quienes hasta aquí nos han acompañado, confiamos en su compromiso y les pedimos que, cuando tengan que decidir, piensen en las y los miles de jóvenes que hoy habitan la universidad pública y en las generaciones que vendrán, que merecen tener el mismo derecho que nosotros, y muchos de ustedes, tuvieron”, concluyeron.

La carta de los estudiantes

El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, eligió interpelar directamente al Presidente en una carta titulada “400 días. Que un capricho no nos cueste el futuro”, centrada en el pedido de que el Gobierno acepte las decisiones institucionales que respaldaron la norma y la ponga en práctica.

El dirigente estudiantil reconstruyó las movilizaciones y las instancias parlamentarias y judiciales del conflicto. Mencionó las marchas del 23 de abril y del 2 de octubre de 2024, las protestas posteriores y la insistencia del Congreso con las mayorías de dos tercios necesarias para mantener la ley luego del veto presidencial.

También recordó la intervención de la Corte Suprema, que dejó firme la cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la norma, referidos a salarios y becas. A partir de ese recorrido, cuestionó la decisión presidencial de promulgar la ley y, al mismo tiempo, suspender su ejecución.

Carta del presidente de la FUA a Javier Milei

“Perdió además hasta en su propio relato. ¿Dónde quedó la premisa de que ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada’?”, planteó Carvalho.

Comparó la conducta del Ejecutivo con la de “un niño dueño de la pelota que, luego de un resultado adverso, decide llevársela y dejar al resto sin jugar”.

“Presidente, en la universidad pública aprendemos muchísimas cosas, pero hay una que es fundamental: tolerar la frustración, equivocarnos y, si las cosas no salen, volver a intentarlo. Aprendemos a perder”, escribió el titular de la FUA.

En el cierre insistió: “Es hora de que acepte esa derrota en aras de que nuestro país no siga perdiendo. Señor Presidente, el bienestar de la Argentina no puede quedar supeditado a su humor. Las leyes están para cumplirse”.