Compraron un barco por US$1500, dejaron su vida en La Plata y emprendieron el viaje de sus sueños: “Vivir en el agua es barato”

Son muchas las personas que, agobiadas por las dificultades de la vida en la Argentina, deciden armar el bolso y proyectar su futuro en otros países o transitar su vida en la ruta. Pero la historia de Fernando Zuccaro fue distinta. Hace seis años atrás, cansado de luchar con una cotidianeidad a la que no le encontraba el sentido, el hombre oriundo de La Plata, desplegó las velas de su barco y zarpó a una aventura única.

El “Gringo”, como lo llaman sus allegados vivió en La Plata, donde fue cantautor y se dedicó durante muchos años al rubro de la construcción. “Un buscavida”, como se autodescribe en diálogo con LA NACIÓN. Su esposa, Bárbara, es bióloga marina y durante muchos años trabajó como investigadora del CONICET. Sin embargo, “en esa época, por el 2016, se paró todo, no había mucho trabajo en mi rubro y Bárbara se cansó de que el organismo sea más político que científico, sabíamos que teníamos que tomar una decisión”, recuerda Fernando.

La goleta Gringo fue construida en 1886 Instagram: @goleta.gringo

“Navegué toda mi vida, siempre estuve en el agua, es lo que me gusta, lo que disfruto y lo que me de felicidad”, reconoce con seguridad Zuccaro, hoy, desde Recife, Brasil. Y siguiendo su pasión, en el 2017 zarparon. “Lo malo de Argentina es que un día tenés un laburo y al otro día otro no, pero lo bueno es que aprendés a hacer cualquier cosa para sobrevivir”, asegura Fernando.

Desde el momento en que tomaron la decisión, compraron por 1500 dólares y reacondicionaron al Gringo Goleta, un tall ship de dos mástiles de 1886 en el astillero de Buenos Aires y emprendieron su primer viaje junto a un grupo de argentinos que querían llegar a Florianópolis. “Empezamos a hacer de chárter, llevamos a personas de un lugar a otro, compartimos los gastos y así vamos recorriendo lugares”, explica.

Dejaron todo en argentina para zarpar a una increíble aventura en el océano

Sobre el sustento económico, aclara: “Eso por un lado, después tuvimos unos alquileres que los dejamos por las dificultades de la ley y ahora tenemos una vida muy austera, vivir en el agua es barato, tenemos paneles solares, agua de lluvia, no compramos mucha ropa y es solo gastos para comer”.

Fernando junto a su mujer, Bárbara Beron Vera, Juan, el hijo que tienen en común, Aquiles, hijo de Fernando de una pareja anterior ,y un sobrino.

“El primer puerto fue el Armação da Piedade, por Florianópolis. Un pueblo muy lindo y chiquito de pescadores; es un lugar muy recomendable para ir a conocer”, relata Fernando. A partir de allí empezaron a implementar esta modalidad en su vida que los llevó de un puerto a otro a recorrer el mundo.

Fernando tiene cinco hijos: “Clarita es itinerante, va y viene. Pablo y Mateo son grandes y ya hacen su vida, y Aquiles y Juan viven con nosotros”, explica y agrega que Juan sigue su educación con el sistema de formación en el Servicio de Educación a Distancia del Ejército Argentino (SEADEA) y, al mismo tiempo, acude a un colegio en Brasil. “La educación del ejército es muy buena, te diría que está por arriba de la de Brasil”, asegura.

Fernando descubrió cuál era su pasión y decidió seguirla Instagram: @goleta.gringo

Una vida en el mar

El barco es una goleta (todo buque de más de dos mástiles) de 120 pies, construida bajo el nombre de Luigino Palma en el Astillero Roncallo, en Pegli (Génova, Italia), en 1886 y fue restaurada en la Argentina en 1990. Hoy en día, es uno de los barcos más antiguos del mundo que sigue navegando (según los registros del New York Navy Museum). El objetivo de la travesía de Fernando es completar el ciclo en su lugar de origen. “La idea final del viaje, es la expresión de deseo que tenemos, poder viajar a Génova y cerrar su historia”, cuenta.

La goleta Gringo es el hogar de Fernando y su familia Instagram: @goleta.gringo

En busca de cumplir su meta, Fernando y Bárbara se instalaron en el puerto de Caravelas donde viven en el navío y comenzaron a trabajar en el proyecto de fundar una cervecería para sumar un ingreso extra en su día a día.

“Para mi es natural estar tantos días en el mar, siempre preferí estar en el agua que en la tierra”, asegura con convicción Fernando mientras recuerda el viaje más largo que realizó, en el que estuvo 72 días en el océano con su anterior barco, Marian Dick. “Siempre tengo miedo en el mar, pero lo controlo. Si no tuviera miedo sería un irresponsable. No me gusta hablar de mal tiempo porque es medio novelesco, pero si no existiese el mal tiempo, no disfrutaría cuando está bueno. Es parte del viaje, del mar”, explica sobre las largas travesías.

En su barco cuentan con paneles solares Instagram: @goleta.gringo

Sin embargo, insiste en que la experiencia y el conocimiento que uno obtiene de la naturaleza al convivir con ella a diario son indispensables para evitar malos momentos en mar abierto. “Hay relatos de tormentas porque la navegación es muy chata, pasas días y días donde te cruzás una nube. Pero la naturaleza es predecible, nosotros no lo somos. Hoy con el barómetro, el termómetro, la tecnología, sabés más o menos como va a estar el clima”, cuenta.

A las enormes tormentas de las películas y de los libros, se le suma la piratería que, para sorpresa de muchos, si bien los corsarios de Piratas del Caribe dejaron de existir, el mar aún convive con el crimen. “Existe, pero de otra forma. Te abordan y usan tu barco para llevar droga a tierra. Esa es la nueva forma de piratería. Los que estamos en esto, sabemos de algunas zonas como entrando al mar del Caribe que son peligrosas. Afortunadamente nunca me pasó, pero conozco amigos que sufrieron estos episodios”.

Los momentos con su hijo son los que más disfruta Instagram: @goleta.gringo

La última odisea

Este año, en medio de un momento personal complicado, Fernando recibió una noticia inesperada. “Venía bastante boicoteado anímicamente y hace unos meses nos llamaron un grupo de amigos brasileños que querían hacer la regata REFENO de Recife a Fernando de Noronha y fue un gran envión”, cuenta.

El desafío es uno de los más importantes a nivel internacional, participan cientos de barcos de todo el mundo y Fernando, asistió con el histórico goleta Gringo. “Quiero agradecerle a Thiago Maggi Quartiero y la tripulación Víctor Quartiero, Eduardo Foz Macedo, Fernando Foz Macedo, Felipe Hofmann Consoli, Víctor Peloso y Rodrigo Bressan, que confiaron en un barco argentino de 1886 para ir al medio del océano”, explica y agrega: “Para un barco así de antiguo era un desafío enorme, si bien está en perfectas condiciones no tiene la tecnología de los barcos modernos, ni piloto automático, siempre estamos en el timón”.

El barco cuenta con muchas comodidades para vivir en él Instagram: @goleta.gringo

“La gente fue muy amable y pusieron toda la garra. Tuvimos la mala suerte que me explotó una vela, pudimos hacer mejor papel pero esas cosas pasan y lo disfrutamos. Fue una experiencia única”, asegura aún emocionado. “Todos los viajes tienen lo lindo y lo feo. Este último a las Islas Fernando de Noronha fue hermoso”.

Goleta Gringo recibió el premio al barco más antiguo luego de cumplir la odisea de recorrer más de 300 millas náuticas y, como los únicos argentinos presentes, su hijo tuvo el honor de izar la bandera nacional en la ceremonia de cierre: “Ese momento fue inolvidable, algo fue muy emotivo, muy lindo”.

La tripulación de Goleta Gringo luego de la odisea de Refeno Gentileza: Fernando Zuccaro

“Ahora no paramos, la idea es terminar el ciclo en Génova que ya estamos en contacto con la gente de allá, pero estamos viendo cómo hacer para conseguir los fondos, cosa que no es muy fácil”, comenta desde Recife a LA NACION.

“Cuando llegás a los 62 años el tiempo es más corto. Ves que las cosas no llegan, pero estamos con ánimo para seguir y poder cumplir el objetivo de navegar a Génova. Lo malo de las tormentas es lo mal que la pasas en el momento, pero siempre se terminan y ahí disfrutás mucho más de lo que viene”, concluye Fernando.