Emigró a Italia con su hijo de 16 años y cuenta la otra cara de su decisión: “El impacto fue muy grande”

Calu Nosei sabe que el 2021 no fue cualquier año. Significó un cambio radical en su vida, ya que tomó la decisión de armar su equipaje y buscar una experiencia distinta en el extranjero junto con su hijo adolescente y su pareja. En la actualidad, da consejos en las redes sociales para aquellos que buscan emigrar y al mismo tiempo demuestra que no todo es fácil al encontrarse tan lejos del lugar que la vio crecer.

A los 36 años se trasladó desde Mar del Plata, Buenos Aires, hacia Torino, Italia. En total recorrió 11.301 kilómetros con el objetivo de instalarse en un sitio que le permitiera vivir con mayor seguridad, a raíz de diversos hechos delictivos que sufrió en la Argentina.

En Ezeiza, el día en que se fueron de la Argentina: los abrazos y las lágrimas los atravesaron en ese difícil momento Calu Nosei

“No me fui antes por mi hijo, me daba miedo que le faltara algo, pero el motivo principal por el que estoy acá es él y su seguridad. Tener la tranquilidad de que va a la escuela a las 8 a.m. y va a llegar sano es incomparable”, reveló en diálogo con LA NACIÓN. Por otro lado, aclaró que se encuentra en aquella ciudad europea para realizar la ciudadanía, un trámite que culminará en cuatro meses: “No sabemos si viviremos acá”.

Si bien hoy en día varios de sus temores quedaron atrás, sostuvo que el miedo a equivocarse con su hijo frenó varias veces la idea de partir: “Él al principio no quería saber nada, pero poco a poco le fuimos contando cómo era todo y hoy entiende que en la Argentina no tiene las mismas posibilidades a futuro”.

Cómo era su vida en Buenos Aires y cuáles son los trabajos que tiene en la actualidad

Una de las razones por las cuales las personas emigran es el hecho de estar viviendo bajo una gran incertidumbre económica o con la falta de trabajo al acecho. Sin embargo, en el caso de Malu, la situación que vivía era totalmente diferente: “Mi vida en la Argentina era un sueño. Tenía un auto muy lindo, vivía en un lugar hermoso, no nos faltaba nada de nada. Soy psicóloga, tenía mucho trabajo y colegas que extraño demasiado, como la supervisora que me formaba”.

Si bien es consciente de la comodidad que tenía, aseguró que también logrará lo mismo en el sitio donde se instale: “Sé que así como construí una estabilidad en la Argentina, con todas las contra que tiene, la puedo lograr sin dudas en Europa. Ahora estoy por empezar a especializarme para trabajar online”.

Calu junto con su novia en el Duomo Calu Nosei

El amor que siente por la psicología y el carisma que tiene con los más pequeños le permitió entrar en un empleo que tiene una alta demanda entre los emigrados: baby-sitter. En su caso, se encarga del cuidado de un bebé de siete meses durante la mañana. “A todas las chicas que me preguntan sobre este tema, les digo que se hagan perfiles atractivos en las páginas referidas como tiaiuto.it y manden mensajes sin miedo, pero que traten de avisarle a alguna amiga si están yendo a alguna entrevista porque algunas experiencias no son del todo buenas”, explicó.

Asimismo, los fines de semana trabaja como mesera en una pizzería y barista en un hotel. Sin embargo, también dedica parte de su tiempo al emprendimiento que tiene con su pareja, llamado @elrincontano. “Está dedicado a darle una mano a los argentinos para hacer la ciudadanía italiana en Italia. Nos encanta ayudar a la gente y que puedan cumplir sueños”, afirmó.

La vida en Italia

Todos los interrogantes e inquietudes de Calu se despejaron una vez que todo se acomodó, como el día en el que su hijo de 16 años comenzó las clases en una nueva escuela. “Yo casi me muero, pero él lo hizo muy bien, se hizo amigos sin hablar nada del idioma. También va a entrenar a la plaza con otro chico argentino, lo veo feliz”, apuntó.

Calu junto con su hijo en Italia: el famoso gelato, un infaltable Calu Nosei

No obstante, apenas colocó un pie en la ciudad capital de Piamonte en el norte de Italia, se sorprendió al ver la diferencia cultural. “El impacto fue muy grande, es una cultura muy distinta a la nuestra… Más machista y cerrada. Al principio admito que no la pasé nada bien, pero hoy en día estoy feliz de la decisión que tomé”, rememoró.

Entre las cosas que más le fascinan, además de los paisajes, se encuentra toda la historia que hay detrás de Torino y los atractivos que se extienden a su alrededor: “Fue la primera capital italiana y yo soy súper nerd. También tiene vida nocturna, el Parco Valentino que es una plaza enorme con el río Po, hay muchas ardillas, tienen el mejor helado del mundo y a su vez me da la posibilidad de aprender otro idioma, cosa que amo”.

El mundo de las redes sociales

Calu utiliza su Instagram @calunosei, al igual que TikTok, donde exhibe algunos detalles de su vida desde su llegada al exterior y también como un espacio para compartir más consejos y anécdotas. Sin embargo, y como suele pasar en algunas plataformas virtuales, recibe algunas críticas por el contenido que publica.

Sobre este asunto, reflexionó: “La gente se esconde detrás de una pantalla para opinar de la vida ajena. Algunos te apoyan y otros te critican, pero no me lo tomo personal, me río. Cuando hay un comentario con mucha mala onda, creo que habla más de la persona que está escribiendo que de quien lo recibe. Mi vida es feliz acá”.

"Mi vida es feliz", dijo Calu a LANACION mientras recuerda cómo fue su llegada a Italia Calu Nosei

Lo que más extraña de la Argentina y sus expectativas en Europa

Consciente de todo lo que logró, Nosei mira para atrás y no se arrepiente de lo que emprendió hace un año. Sin embargo, admite que la lejanía con sus seres más queridos a veces suele ser difícil.

“Tengo dos abuelos vivos en la Argentina y cada día está en mi mente la pregunta: ‘¿Los volveré a ver?’ Se extraña el cafecito con espuma con mamá, los mates de su esposo, que es como mi papá, los almuerzos con mi viejo en el shopping, las risas con mis hermanas… Sé que esta decisión me hará ganar mucho, pero sé que también pierdo momentos que no van a volver y duele demasiado. Extraño a mis amigos también, pero se vienen todos el año que viene”, concluyó. De esta forma, lo que fue un pensamiento colmado de temores e incertidumbre, terminó en una historia repleta de crecimientos, aventuras y mucha fortaleza.