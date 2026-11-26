Un matrimonio de adultos mayores de La Plata perdió su vivienda y casi todas sus pertenencias luego de que una heladera que habían adquirido meses atrás sufriera un desperfecto eléctrico y desatara un incendio. Iniciaron una demanda y el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de La Plata condenó de manera solidaria a la cadena de supermercados vendedora, al fabricante del electrodoméstico y a una aseguradora a abonar una indemnización de $16.245.000 más intereses.

La historia comenzó en febrero de 2020, cuando la pareja compró el aparato en una sucursal platense de una cadena comercial. Nueve meses después, durante la madrugada del 19 de noviembre, el fuego se inició en el sector inferior de la heladera y se propagó rápidamente hasta destruir por completo la propiedad, pese a la intervención de los bomberos voluntarios. El peritaje oficial descartó una fuga de gas y determinó que las llamas se originaron por una falla eléctrica en el motor.

Parte de la pericia realizada durante el proceso

Durante el proceso judicial, el matrimonio acreditó la operación mediante el ticket original de compra. Las empresas demandadas intentaron cuestionar la titularidad del inmueble para objetar el reclamo, pero el magistrado rechazó el planteo al sostener que no se requiere escritura para exigir una reparación, sino acreditar el uso y la ocupación legítima de la vivienda.

La condena se fundamentó en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece la responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización —fabricante, importador, distribuidor y vendedor— cuando el daño deriva del vicio o riesgo del producto.

El monto fijado contempla la reconstrucción de la vivienda, la pérdida de bienes muebles, la privación de uso del hogar y el daño moral sufrido por ambos damnificados. En cambio, el tribunal desestimó el resarcimiento por los daños en una camioneta estacionada en el lugar —ya cubiertos por su propia póliza— y rechazó aplicar daño punitivo. Asimismo, eximió a una segunda aseguradora citada al comprobarse que la cobertura estaba suspendida por falta de pago.

Qué hacer ante una falla grave de un electrodoméstico

Siempre que se adquiere un electrodoméstico nuevo hay que guardar el ticket de compra por cualquier falla, sea inmediata o posterior Getty Images/iStockphoto

Conservar el comprobante: Guardar siempre la factura o el ticket de compra, ya que resulta clave para probar el vínculo comercial.

Guardar siempre la factura o el ticket de compra, ya que resulta clave para probar el vínculo comercial. Preservar las pruebas: No desechar el artefacto dañado antes de que se realice un peritaje técnico, tomar fotografías del lugar y solicitar el informe oficial de bomberos.

No desechar el artefacto dañado antes de que se realice un peritaje técnico, tomar fotografías del lugar y solicitar el informe oficial de bomberos. Notificar y reclamar: Realizar el reclamo formal por escrito tanto al comercio como al fabricante, dar aviso al seguro del hogar y tener presente que las acciones por daños en relaciones de consumo prescriben a los tres años.