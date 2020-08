Compró una bicicleta en oferta por Internet, pero no era lo que esperaba

Compró una bicicleta por Internet, pero cuando la recibió se llevó una ingrata sorpresa (Twitter/@karlalgo28)

11 de agosto de 2020 • 16:54

Karla, una usuaria peruana de Twitter (@karlalgo28) andaba necesitando una bicicleta y encontró en Internet una excelente oferta: una "bicicleta rosada parís" al módico precio de 79 soles peruanos (poco más de 20 pesos argentinos).

"Ofertón", se dijo en el momento Karla, y procedió a comprarla. "Me dejé llevar por el título (que obviamente es el nombre oficial del producto) y decía claramente cómo se ve en la imagen, 'bicicleta'", explicó horas más tarde, cuando pudo ver el producto de cerca y se dio cuenta que se trataba de una bicicleta de decoración que cabía en sus manos.

Lejos de hacerse mala sangre, la joven decidió sacarle humor a la situación y la expuso en la red social bajo la leyenda "No compren nada por Internet". La publicación se volvió viral y la noticia circuló por varios portales peruanos, como La República y Perú21.

Pero en Twitter no todos coincidieron con la recomendación. "No estimada, lo que no debemos hacer es no comprar nada sin haber leído antes la descripción del producto. El peligro no está en el internet, sino en quien no lee", apuntó otro usuario llamado Diego.

Entonces, la joven peruana decidió usar su momentánea visibilidad para entregar un mensaje más útil. "¡Hola a todos! Aprovechando la situación, quiero recomendar a todos los consumidores online que lean hasta el más mínimo detalle, no se dejen llevar por el título ni por las imágenes. Compren con precaución y responsabilidad. Sean felices", escribió.