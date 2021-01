Con multas más caras, empieza la veda nocturna en Buenos Aires

La gobernación elevó a más de 3.000.000 de pesos el tope de la sanción para fiestas clandestinas; habrá evaluaciones semanales Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aguardaba el estreno, esta madrugada, de las restricciones nocturnas para intentar contener el rebrote de casos de coronavirus con un esquema que incluye el aumento de las multas por fiestas clandestinas, reuniones semanales con los intendentes para evaluar la situación y, al menos, cuatro carteras gubernamentales involucradas en el tema junto al gobernador Axel Kicillof. Según pudo saber LA NACION, no habrá un despliegue extra de fuerzas policiales, aunque se reforzarán controles junto con los distritos.

Desde el gobierno provincial informaron que se elevó "el monto de las multas para que los intendentes puedan usar esa herramienta" y que van a "profundizar la comunicación de esas medidas".

Las sanciones por realizar fiestas o reuniones clandestinas podrán ser de hasta $3.364.000, según oficializó el gobierno bonaerense el sábado, al comunicar las limitaciones definidas ante la suba de casos. En los últimos días, en la provincia se reportaron entre 4000 y 5300 nuevos contagios diarios.

Mañana, Kicillof tendrá una reunión con intendentes de los municipios de la costa atlántica, en Santa Clara del Mar. A ese encuentro se sumarán, de modo virtual, los intendentes del resto de los distritos. "Vamos a hacer reuniones semanales", anticipó a LA NACION una fuente gubernamental.

Para seguir la marcha de las nuevas restricciones, al gobernador Kicillof lo acompañarán en esa tarea los ministerios de Salud (que conduce Daniel Gollán), de Seguridad (liderado por Sergio Berni) y de Producción (a cargo de Augusto Costa), además de la Jefatura de Gabinete (cuyo titular es Carlos Bianco).

La administración de Kicillof comunicó el sábado los alcances que las restricciones nocturnas decididas a nivel nacional tendrán en la provincia de Buenos Aires. Enlos municipios que están en las fases 3 y 4 (son 118 de los 135 distritos bonaerenses), se suspenderá "entre la 1 y las 6 toda actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa", quedando habilitadas solo las esenciales. Las medidas entraron en vigor a la 1 de hoy.

El esquema incluye "reducir las actividades sociales, recreativas y familiares a grupos de hasta 10 personas en espacios cerrados y abiertos"; "restringir el uso de transporte de pasajeros urbano a personas alcanzadas por actividades y servicios definidos como esenciales" y "reforzar todos los controles, tanto provinciales como municipales, para disminuir la circulación de personas en horarios nocturnos y evitar la realización de actividades no permitidas". Las disposiciones bonaerenses establecen "habilitar a las autoridades municipales el control del cumplimiento de la obligación de utilizar tapabocas".

El Operativo De Sol a Sol, que lleva adelante el Ministerio de Seguridad bonaerense, no tendrá un refuerzo de efectivos para estos controles, informó una fuente de la cartera que conduce Berni. Son 12.000 efectivos destinados a municipios de la costa, pero también del conurbano (además de los uniformados que no forman parte del operativo). "Estamos contentos con el operativo. Este año no tuvimos egresados [policiales], por lo que hicimos una logística con el personal disponible", evaluó la fuente.

"La policía va a hacer cumplir la ley. Seguirán los protocolos que teníamos, con la variable de que los controles nocturnos implicarán una reducción de la circulación", agregaron desde el Ministerio de Seguridad provincial, y subrayaron la necesidad de "desarrollar un diálogo con la juventud que la involucre".

Fin de semana con controles

El sábado se repitieron en varios distritos las denuncias y clausuras de fiestas clandestinas. En Florencio Varela se desarticularon tres, cada una con una concurrencia de entre 100 y 150 personas, informó el municipio.

En Vicente López, la patrulla comunal evitó el desarrollo de una fiesta convocada por Facebook. Interceptaron una furgoneta con equipos de sonido y aplicaron una multa.

En Longchamps, partido de Almirante Brown, se sancionó "con fuertes multas" a los organizadores de un festejo clandestino que convocó a 100 personas.

