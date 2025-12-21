Hasta cuándo el mal tiempo y el calor, según el último pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un domingo con condiciones más estables en comparación con el sábado, aunque con nubosidad persistente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

De acuerdo con el informe del organismo, la jornada comenzará con cielo nublado durante la madrugada y la mañana, una mínima de 23°C y ambiente templado. Con el correr de las horas, se espera que el sol asome de manera parcial durante la tarde, combinado con nubes, lo que permitirá que la temperatura máxima alcance los 30°C.

Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, en un contexto de calor moderado y humedad elevada.

Temperaturas calurosas y manana despejada

Cómo sigue el clima antes de Navidad

El lunes comenzará con una mínima de 22°C y se desarrollará bajo condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y ambiente templado durante la mañana. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 30°C, en una jornada sin cambios bruscos y con características típicamente veraniegas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Pronóstico del SMN para el fin de semana

El martes continuará el aumento del calor, con una mínima de 22°C y una máxima de 33°C, lo que lo convertirá en el día más caluroso del inicio de la semana. Se espera cielo con nubosidad variable y mayor presencia de sol, en un contexto de ambiente pesado y húmedo, en la antesala de Navidad.

Recomendaciones del SMN para evitar un golpe de calor