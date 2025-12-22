En La Matanza: rescataron más de 200 especies en peligro de extinción que eran vendidas por redes sociales

Más de 220 aves exóticas y en peligro de extinción fueron rescatadas hoy en el partido de La Matanza, según confirmaron fuentes de la policía bonaerense a LA NACION. Fue luego de un amplio operativo y por la causa hay un detenido.

Uno de los posteos para vender aves

Se trata de un hombre de 48 años que era el presunto encargado de comercializar ilegalmente estos animales a través de diferentes plataformas como WhatsApp o Marketplace.

Según informaron, se logró obtener dirección URL a través de redes sociales y, mediante análisis informático, se pudo determinar el ID del usuario, y después, la casa de venta de artículos de pesca donde el imputado dejaba las aves en peligro de extinción para llevar a cabo la venta, que está prohibida por la Ley 22.421.

La causa tiene un detenido de 48 años

La investigación fue llevada adelante por la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza (DDI). Un agente encubierto se contactó con el imputado, que le ofreció aves y animales para la venta y así llegaron al domicilio del acusado y corroboraron la presencia de los animales.

Luego avanzaron con los allanamientos y secuestros. Las aves, detallaron las fuentes policiales, estaban en estado deprimido, en jaulas reducidas, hacinadas, con los plumajes dañados, con lesiones visibles y pododermatitis. Es por eso que, antes de concretar los allanamientos, se convocó a la Fundación Temaikèn para que colaborara con la protección y el manejo de especies protegidas.

Entre las aves, había cuatro cardenales amarillos, una especie en extinción que según los últimos informes del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires hay actualmente 2000 ejemplares entre la Argentina, Brasil y Paraguay.

El detenido quedó imputado por infracción a la Ley 22.421 de Protección de Fauna Silvestre. Y en la causa interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez y la intervención de María Lourdes San Juan de la Secretaría N°11 .

Informaron, a su vez, que la investigación continúa, ya que el detenido sería el presunto vendedor que se ocuparía de comercializar las aves en peligro de extinción. Ahora, buscan identificar al proveedor.

Otro caso en Villa Urquiza

En septiembre pasado, tras meses de investigación de la Policía Federal Argentina y la Brigada de Control Ambiental, lograron llegar hasta un PH de Villa Urquiza en donde se comercializaban, también a través de redes sociales, pieles, cinturones, tapados y carteras elaborados con partes de 227 animales protegidos y en peligro de extinción.

Entre las fotos aparecían tapados de piel, aunque sin precisar las especies. Sin embargo, el allanamiento reveló cientos de prendas confeccionadas con animales cuyo comercio está prohibido. Había carteras que portaban la cabeza de un yacaré o abrigos hechos de piel de yaguareté.

La lista incluyó además, ocelotes, nutrias, visones, serpientes y aves exóticas que permanecían en la terraza del edificio allanado. Según los cálculos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), el valor asciende a 600.000 dólares.

Entre los productos se identificaron pieles de especies nativas argentinas: 11 de yaguareté y 30 de gato montés. También había restos de ejemplares provenientes de otros continentes, como una pieza de leopardo, una de cobra y dos de tahr del Himalaya. Entre las más numerosas se contaron 34 de zorro, 29 de visón, 12 de ocelote y 11 de nutria. Además, se hallaron restos de lagartos, armadillos, boas y aves del paraíso originarias de Asia.

La investigación preliminar fue iniciada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), a cargo del fiscal federal Ramiro González. El expediente está radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, bajo la subrogancia de Daniel Rafecas.