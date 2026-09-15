Condenaron a José López y a los hermanos Schoklender por Sueños Compartidos; envían hoy el Presupuesto 2027 al Congreso

Milei envía al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 . Hoy vence el plazo para que el Ejecutivo presente el Presupuesto. En el proyecto quedarán definidas las prioridades de la Casa Rosada en el que será un año atravesado por la campaña electoral. A diferencia de otras oportunidades, no habrá cadena nacional ni se presentará el mandatario en la Cámara Baja para oficializar su presentación.

Hoy vence el plazo para que el Ejecutivo presente el Presupuesto. En el proyecto quedarán definidas las prioridades de la Casa Rosada en el que será un año atravesado por la campaña electoral. A diferencia de otras oportunidades, no habrá cadena nacional ni se presentará el mandatario en la Cámara Baja para oficializar su presentación. El Banco Nación afirmó que la mora todavía no se normalizó . La entidad sostuvo que “todavía no existen elementos suficientes para concluir que el proceso de normalización se encuentre consolidado”. La caída del ingreso familiar es uno de los motivos, según el organismo.

La entidad sostuvo que “todavía no existen elementos suficientes para concluir que el proceso de normalización se encuentre consolidado”. La caída del ingreso familiar es uno de los motivos, según el organismo. Condenaron a José López y a los hermanos Schoklender, y absolvieron a De Vido por Sueños Compartidos . El Tribunal Oral Federal Nro 5 condenó al exsecretario de Obras Públicas, al exsubsecretario Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con penas de menos de tres años de prisión por el desvío de más de 206 millones de pesos que el Estado había girado para construir viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos. Ninguno irá a la cárcel.

El Tribunal Oral Federal Nro 5 condenó al exsecretario de Obras Públicas, al exsubsecretario Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con penas de menos de tres años de prisión por el desvío de más de 206 millones de pesos que el Estado había girado para construir viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos. Ninguno irá a la cárcel. Trump descartó imponer regulaciones a la IA . El presidente de Estados Unidos criticó al CEO de Anthropic, Dario Amodei, que había pedido reducir el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial. El mandatario denunció que existe una “enfermiza conspiración” y que solo China se beneficiaría de frenarla.

El presidente de Estados Unidos criticó al CEO de Anthropic, Dario Amodei, que había pedido reducir el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial. El mandatario denunció que existe una “enfermiza conspiración” y que solo China se beneficiaría de frenarla. La Selección va a tener tres amistosos en el país en la fecha FIFA. La Albiceleste va a enfrentar a Bolivia, Burkina Faso y Benín entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. El primer partido será en Córdoba y los dos restantes serán en el Estadio Monumental en Buenos Aires. La AFA tiene la intención de invitar a Leo Messi para hacerle un homenaje, pero aún no está confirmada su participación.

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